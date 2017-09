Η αγαπημένη Toms, η εταιρεία με παπούτσια, τσάντες και γυαλιά ηλίου για όλη την οικογένεια και με αξιολάτρευτη φιλανθρωπική δράση ανά τον κόσμο, παρουσίασε πρόσφατα τη νέα, φθινοπωρινή της συλλογή, κι εμείς την ερωτευτήκαμε αμέσως!

Στη γυναικεία συλλογή highlights είναι τα σχέδια Deia και Ella, εμπνευσμένα από την κλασική, κομψή αισθητική των Chelsea boots. Κυκλοφορούν σε όλες τις βασικές δερμάτινες αποχρώσεις και είναι ιδανικά άνετα κι ευκολοφόρετα!

Για τους άντρες must αποτελεί το μποτάκι Porter, με την ανθεκτικότητα και το εντυπωσιακό design!

Στα παιδικά ξεχωρίζουν αρκετές «mini εκδοχές» των αντρικών και γυναικείων κομματιών, ταυτόχρονα με καινούρια, αξιολάτρευτα σχέδια.

Στα unisex, η iconic Alpargarta της Toms κυκλοφορεί σε μάλλινο, τουίντ και δέρμα, με εσωτερική μουτόν επένδυση ώστε να αποτελεί την ιδανικά ζεστή λύση στα flat παπούτσια.

Το μοναδικό sneaker Lenox που κυκλοφορεί για όλη την οικογένεια κυκλοφορεί σε μονόχρωμο δερμάτινο και σουέντ (με τις γυναίκες να έχουν και μια extra επιλογή σε μεταλιζέ version). Το αντίστοιχό του παιδικό κομμάτι, το Lenny, κυκλοφορεί με σκρατς κούμπωμα!

Το στυλάτο Alpine snow boot είναι αδιάβροχο και με τέλεια urban ή Aztec αισθητική. Ελαφρύ, ζεστό και με αθλητική σόλα, είναι έτοιμο να γίνει η νέα σου λατρεία!

Θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας την «One for One» δράση της Toms, η οποία προσφέρει υποδήματα, ιατρική βοήθεια και εγκαταστάσεις ώστε να προσφέρει φρέσκο νερό σε χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο, με κάθε αγορά που κάνεις από αυτήν! Περισσότερα θα βρεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας!