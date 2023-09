Η ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών μακιγιάζ στην καθημερινή μας ρουτίνα όχι μόνο ενισχύει την ομορφιά μας αλλά υποστηρίζει την υγεία του πλανήτη μας. Για να επιτύχουμε το λαμπερό και σταθερό αποτέλεσμα που επιθυμούμε, μπορούμε να επιλέξουμε οικολογικά καλλυντικά που δίνουν προτεραιότητα στα φυσικά και βιώσιμα συστατικά, ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς χημικές ουσίες. Επιπλέον, η υιοθέτηση του μινιμαλισμού επιλέγοντας πολυλειτουργικά προϊόντα μειώνει την ανάγκη για υπερβολικό μακιγιάζ και τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Εμπρός λοιπό στον δρόμο της οικολογικής συνείδησης και ομορφιάς που χάραξε η Catrice! Η νέα βασική συλλογή της Catrice Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2023 έρχεται να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία: Αυτή τη σεζόν, η έμφαση δίνεται σε προϊόντα υψηλής απόδοσης που φοριούνται ευχάριστα και ταιριάζουν σε κάθε budget. Τα έντονα χρώματα, τα υψηλής ποιότητας συστατικά και τα μεγάλης διάρκειας αποτελέσματα, δημιουργούν εμφανίσεις που γιορτάζουν κάθε στιγμή της ζωής! Πιστή στο μότο “Δεν είναι μαγεία. Είναι μακιγιάζ.”, η Catrice προσφέρει πραγματικά πολυτάλαντα προϊόντα που, χωρίς κόπο, δημιουργούν μοναδικά φινιρίσματα. Αλλά και η σύνθεσή τους είναι, επίσης, εντυπωσιακή: Από την αρχή του 2023, όλη η γκάμα προϊόντων της Catrice είναι 100% απαλλαγμένη από μικροπλαστικά και αποτελείται αποκλειστικά από vegan συστατικά. Το μακιγιάζ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο καινοτόμο, πρακτικό και όμορφο. Αυτές είναι οι δύο τάσεις που χαρακτηρίζουν τη νέα σεζόν:

Πάνω από όλα, το μακιγιάζ πρέπει να είναι ευχάριστο! Με μοναδικές υφές, πολύχρωμες αποχρώσεις και διαφορετικά εφέ, η τάση The Energy of Joy φέρνει τη διασκέδαση στη ρουτίνα ομορφιάς σας. Κόντρα στους κανόνες, για τις απόλυτες εμφανίσεις!

Τα καλύτερα αποτελέσματα με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια: Lazy is the new smart είναι η τάση της νέας σεζόν. Με τα νέα, πολυλειτουργικά προϊόντα μπορείτε να δημιουργήσετε στη στιγμή τα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ. Γιατί να περιπλέκουμε τα πράγματα όταν μπορούν να είναι τόσο απλά;

THE ENERGY OF JOY

Το μακιγιάζ πρέπει να είναι ευχάριστο και να αντιπροσωπεύει την προσωπικότητά μας! Από ακραία στιλ στα μάτια μέχρι πολύχρωμα κραγιόν και αστραφτερά φινιρίσματα, οι μοναδικές εμφανίσεις μάς επιτρέπουν να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τη χαρά της ζωής! Η τάση The Energy of Joy έρχεται να σπάσει τους κανόνες: Οι μέρες του one-size-fits-all μακιγιάζ αποτελούν πια παρελθόν. Ελάτε να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα της ομορφιάς με προϊόντα που ξεχωρίζουν για τα έντονα χρώματά τους, τα διαφορετικά εφέ και τις καινοτόμες υφές!

Melted Sun Cream Bronzer

Το νέο Catrice Melted Sun Cream Bronzer απλώνεται και αναμειγνύεται εύκολα – για μια ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα έχει μεγάλη διάρκεια και δείχνει εντελώς φυσικό, καθώς η κρεμώδης υφή του προϊόντος, με κάλυψη που κτίζεται σε στρώσεις, κυριολεκτικά «λιώνει» στο δέρμα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις, το bronzer εξασφαλίζει ένα ματ και ομοιόμορφο look.

CURL IT Volume & Curl Mascara

Βλεφαρίδες άλλου επιπέδου: Η Catrice CURL IT Volume & Curl Mascara χαρίζει μεγάλο όγκο και μια τέλεια καμπύλη σε κάθε βλεφαρίδα. Το ειδικά διαμορφωμένο κυρτό βουρτσάκι από σιλικόνη διαχωρίζει με ακρίβεια την κάθε βλεφαρίδα. Χάρη στην clump-free φόρμουλα, η μάσκαρα κρατάει τις βλεφαρίδες σγουρές μέχρι και 24 ώρες.

Magic Repair Berry Nail Oil

Το Catrice Magic Repair Berry Nail Oil είναι δύο φάσεων και παρέχει εντατική περιποίηση στα νύχια με τη βοήθεια των θρεπτικών συστατικών του. Η ανάλαφρη σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με έλαιο φράουλας, γλυκό αμυγδαλέλαιο, έλαιο macadamia και γλυκερίνη, ώστε να ενυδατώνει, να θρέφει και να αναγεννάει τα νύχια και τα πετσάκια. Το λαδάκι νυχιών έρχεται σε ένα υπέροχο ροζ και κίτρινο χρώμα, κάνοντας το μανικιούρ δυο φορές πιο διασκεδαστικό.

Max It Up Lip Booster Extreme

Εγγυημένα θα γίνει το νέο σας αγαπημένο lip gloss! Το Max It Up Lip Booster Extreme της Catrice όχι μόνο κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο ογκώδη, αλλά τους χαρίζει επίσης ένα εξαιρετικά λαμπερό φινίρισμα. Διαθέσιμο σε τέσσερις διαφορετικές αποχρώσεις, το μοναδικό μείγμα ενεργών συστατικών δημιουργεί ένα plumping εφέ χείλη. Σε συνδυασμό με το θρεπτικό έλαιο jojoba και τη βιταμίνη Ε, το lip gloss κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο γεμάτα και να ακτινοβολούν – για λαμπερές στιγμές οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

DREAM IN SOFT GLAZE NAIL POLISH

DREAM IN JELLY SPARKLE NAIL POLISH

Τα βερνίκια νυχιών Catrice Dream In δημιουργούν trendy στιλ στα νύχια στη στιγμή. Τα μακράς διαρκείας βερνίκια νυχιών διατίθενται σε μια ποικιλία αποχρώσεων και υφών: Δύο περλέ βερνίκια σε λευκό και ροζ, εμπνευσμένα από τα γλασέ ντόνατ νύχια της Hailey Bieber, δημιουργούν ένα απαλό γλασέ εφέ. Τα δύο ημιδιαφανή jelly βερνίκια νυχιών σε χρώμα ροζ και λεβάντας, με μεγάλες νιφάδες γκλίτερ στη σύνθεσή τους, δημιουργούν ένα jelly look λάμψης. Με αυτές τις εμφανίσεις, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο για μοντέρνα νύχια που εντυπωσιάζουν!

Glossin’ Glow Tinted Lip Oil

Ήρθαν να αλλάξουν το παιχνίδι: Τα Catrice Glossin’

Glow Tinted Lip Oils συνδυάζουν το γυαλιστερό φινίρισμα ενός lip gloss με τις έντονα θρεπτικές ιδιότητες ενός lip balm, καθιστώντας τα τον τέλειο σύμμαχο για κάθε ημέρα. Η υφή τους αντιδρά στη φυσική τιμή pH των χειλιών – για ένα μοναδικό, απαλό ροζ τελείωμα, ενώ η φόρμουλά με έλαιο κερασιού και ροδιού χαρίζει απόλυτη θρέψη και περιποίηση. Διατίθενται σε τρεις αποχρώσεις.

LAZY IS THE NEW SMART

Στη βιομηχανία ομορφιάς, Lazy is the new smart – με άλλα λόγια, αποκτήστε τα καλύτερα αποτελέσματα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια! Γιατί να περνάτε ώρες μπροστά σε έναν καθρέφτη όταν μπορείτε να δείχνετε άψογοι σε μια στιγμή; Lazy Perfection θα πει: προϊόντα που είναι το ακριβώς αντίθετο του περίπλοκου: απλά ονόματα, εμφανή οφέλη, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή! Προϊόντα μεγάλης διάρκειας και υψηλής απόδοσης για εμφανίσεις που δείχνουν σαν να έχουν δημιουργηθεί από κάποιον make-up artist, αλλά στην πραγματικότητα απαιτούν μικρή προσπάθεια. Με προϊόντα ομορφιάς που είναι πολυλειτουργικά, ατομικά και μακράς διαρκείας.

Iron Power Nail Hardener

Για δυνατά νύχια: Το Catrice Iron Power Nail Hardener ενδυναμώνει και προστατεύει τα νύχια, χαρίζοντας ελαστικότητα και ένα λαμπερό φινίρισμα. Η διάφανη υφή του, εμπλουτισμένη με έλαιο βερίκοκου και εξανάλη, στεγνώνει γρήγορα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν βάση κάτω από το χρωματιστό βερνίκι.

Soft Glam Filter Fluid

Για λήψεις ομορφιάς χωρίς κάμερα: Η κρεμώδης, ελαφριά υφή του Catrice Soft Glam Filter Fluid δημιουργεί ένα εφέ φίλτρου στην πραγματική ζωή. Το απαλά χρωματισμένο, φωτεινό υγρό προσώπου δίνει στο δέρμα σας ένα εφέ “soft glam filter” για απαλή εστίαση, τελειοποιημένη και λαμπερή επιδερμίδα. Και είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο: το υγρό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του, ως primer κάτω ή πάνω από το μακιγιάζ ή για να φωτίσετε στοχευμένα σημεία. Επιπλέον, η φόρμουλα με βιταμίνη Ε και σκουαλάνιο θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα.

Sheer Beauties Nail Polish

Για φυσικά, περιποιημένα νύχια σαν επαγγελματίες! Τα νέα βερνίκια νυχιών λειτουργούν σαν φίλτρο για τα νύχια. Τα δημοφιλή βερνίκια νυχιών «More than Nude» γιορτάζουν το επαναλανσάρισμά τους και εντυπωσιάζουν με την Clean Beauty υφή τους, τις νέες αποχρώσεις αλλά και τα υπάρχοντα bestsellers – πλέον με νέα, μοντέρνα εμφάνιση με καπάκι που αντανακλά την υφή. Χάρη στο colour-correcting εφέ, τα περιποιημένα νύχια με υγιή όψη δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολα. Οι οκτώ nude αποχρώσεις εξισορροπούν ορατά το χρώμα των νυχιών με μια γαλαζωπή λάμψη και είναι ημι-διαφανείς ώστε το φυσικό νύχι να φαίνεται από μέσα.

Colour & Fix Brow Gel Mascara

Για ακριβή στιλ στα φρύδια με μια πινελιά χρώματος: Η Catrice Color & Fix Brow Gel Mascara αφήνει την τέλεια ποσότητα προϊόντα στα φρύδια, χάρη στο ειδικό πινέλο σιλικόνης. Το βουρτσάκι καλύπτει κάθε μεμονωμένη τρίχα δίνοντάς της χρώμα – σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις: Ξανθό, Ανοιχτό Καφέ και Σκούρο Καφέ. Η φόρμουλα δίνει σχήμα στα φρύδια με ακρίβεια και αποτέλεσμα που διαρκεί.

Επιλέγοντας οικολογικό μακιγιάζ, όχι μόνο πετυχαίνουμε τη λαμπερή εμφάνιση που επιθυμούμε, αλλά συμβάλλουμε επίσης σε έναν πιο βιώσιμο και όμορφο κόσμο.