Είσαι μία real life Wonder Woman. Κάνεις τα πάντα, συνδυάζεις επαγγελματικά με προσωπική ζωή, υποχρεώσεις με ξεκούραση και ξεφάντωμα ενώ το σπίτι και τα πράγματα σου είναι και αυτά πάντα τακτοποιημένα. Μα πως τα καταφέρνεις; Θυσιάζεις κάτι πολύ σημαντικό για να τα φέρεις όλα βόλτα, την ξεκούρασή σου. Μάθε, λοιπόν πως θα έχεις πάντα full ενέργεια έτσι ώστε να είσαι πάντα έτοιμη για τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Κοιμάσαι καλά;

Αν κοιμάσαι λίγο, μπορεί να είσαι από αυτούς που λένε ότι δεν τους επηρεάζει και έχουν «εκπαιδεύσει» τον οργανισμό τους να αντεπεξέρχεται μία χαρά. Στην πραγματικότητα, απλά έχεις συνηθίσει το να έχεις μόνιμη έλλειψη ύπνου και δεν το παρατηρείς πια. Πίνεις και 2-3 καφέδες την ημέρα… Ωστόσο, ακόμη έχεις παρενέργειες από τις λίγες ώρες ύπνου όπως το να θολώνει για λίγα δεύτερα το μυαλό σου, να χάνεται η προσοχή σου, να μην «στροφάρει» τόσο γρήγορα. Μπορεί ακόμη και να παθαίνεις μικρά blackout για κλάσματα του δευτερολέπτου και να μην το καταλαβαίνεις καν. Είναι ο τρόπος να κάνει ο εγκέφαλος σου restart για να διαχειριστεί ότι δεν ξεκουράστηκε πλήρως κατά την διάρκεια της νύχτας.

Έχεις κάνει εξετάσεις πρόσφατα;

Μπορεί να νιώθεις έξτρα κούραση επειδή έχεις έλλειψη σε κάτι π.χ. σίδηρο, βιταμίνη D. Κάνε το ετήσιο σου check-up, βρες τι σου λείπει και μετά που θα γεμίσουν οι αποθήκες σου, δεν θα σε σταματάει τίποτα!

Κουράζεσαι υπερβολικά

Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος ότι αισθάνεσαι μονίμως κουρασμένη; Ότι είσαι όντως κουρασμένη. Ακούγεται πολύ αυτονόητο, όμως δεν είναι! Εάν η καθημερινότητα σου είναι υπερβολικά βεβαρημένη, εάν δεν ξεκουράζεσαι και είσαι συνεχώς «στο πόδι», τότε ότι και να κάνεις δεν θα νιώσεις καλύτερα. Χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου. Ξέκλεψε έστω και μισή ώρα την ημέρα ώστε να ηρεμείς και να ξεκουράζεσαι όσο πρέπει. Μην φτάσεις τον εαυτό σου στα όριά του, γιατί η υπερκόπωση είναι πολύ πιο συχνή από ότι νομίζεις και συμβαίνει και σχετικά εύκολα εάν πιεστείς. Δεν θέλεις να κάνει shutdown το μυαλό σου.

Δεν τρέφεσαι σωστά

Το φαγητό είναι το καύσιμο του σώματός μας. Εάν δεν τρεφόμαστε σωστά και ποιοτικά, πως θα λειτουργήσουμε σωστά; Μην στερείσαι τα θρεπτικά συστατικά από την διατροφή σου. Πολύ πρωτεΐνη, φρούτα, λαχανικά κ.ά θα επαναφέρουν την χαμένη σου ενέργεια. Ξέρετε τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι; Λένε «Eat yo veggies!» που σημαίνει φάε τα λαχανικά σου! Άκουσέ τους, λοιπόν! Να φροντίζεις να τρως τουλάχιστον 5 τροφές την ημέρα που να είναι είτε λαχανικά είτε φρούτα.

Να μην μένεις νηστική για περισσότερες από 3-4 ώρες. Το να μην τρέφεσαι όταν το ζητάει ο οργανισμός σου δεν σημαίνει μόνο ότι το στομάχι σου θα είναι άδειο αλλά και ο εγκέφαλός σου δεν θα λειτουργεί σωστά. Γι’αυτό, να έχεις πάντα κάποιο σνακ μαζί σου, είτε είναι φρούτο (η μπανάνα είναι ένα φρούτο που είναι εύκολο να έχεις πάντα μαζί σου, είτε ξηρούς καρπούς είτε κάποιες μπάρες δημητριακών που είναι και πεντανόστιμες. Έτσι, δεν θα μένεις νηστική ακόμη και εάν είσαι on the go.

