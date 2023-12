All I want for Christmas… is a gift from Fjällräven!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν! Και για να βρίσκεσαι εδώ, σημαίνει πως ανήκεις στην ίδια κατηγορία ανθρώπων με εμάς: αυτής δηλαδή που παραμονή των εορτών, εξοπλισμένη με το πιο χοντρό μπουφάν, το πορτοφόλι στο ένα χέρι και το Google Maps ανοιχτό στο άλλο, ξεφυσάει όσο περιμένει στην ουρά κάποιου ταμείου στην Ερμού για να προλάβει να πάρει δώρα στα κοντινά της πρόσωπα.

Σου θυμίζει κάτι; Για καλή σου τύχη, φέτος ερχόμαστε για να σου προσφέρουμε άπλετες λύσεις για τη διαβόητη λίστα των Χριστουγέννων, με προτάσεις που κυμαίνονται από low budget αλλά στιλάτες επιλογές, έως διαχρονικά δώρα που αξίζουν όλοι οι αγαπημένοι μας.

Μιλάμε φυσικά για τον Χριστουγεννιάτικο οδηγό της Fjällräven, του πρωτοποριακού βιώσιμου brand ρούχων και outdoor εξοπλισμού, που κατέβηκε από τη Σουηδία για να μας μάθει αρχικά τι θα πει… βαρύς χειμώνας, αλλά και για να μας συστήσει στο μοντέρνο Σκανδιναβικό attitude και στυλ που είναι σίγουρο πως θα εντυπωσιάσουν.

Η Fjällräven σχεδιάζει με γνώμονα τη φύση, επενδύοντας σε τεχνολογίες και υφάσματα που προωθούν τόσο τη βιωσιμότητα, όσο και τη λειτουργικότητα στην ένδυση. Από το πιο μικρό τσαντάκι μέχρι το πιο ζεστό μπουφάν, το brand θέτει ως προτεραιότητα τις ευχάριστες και βολικές εξορμήσεις στην ύπαιθρο, που συνάμα δεν τη βλάπτουν!

Και τι καλύτερο δώρο από ένα jacket που θα κρατήσει για πάντα; Ανάμεσα στα αγαπημένα μας ευρήματα της μάρκας είναι το Nuuk Parka, κατάλληλο για ήπια χειμερινά κλίματα που κρατάει μακριά τη βροχή και τον αέρα, διαθέτοντας παράλληλα 8 ευρύχωρες τσέπες για την αποθήκευση όλων των αναγκαίων μας. Με ίσια γραμμή και σχεδιασμό δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα, το Nuuk Parka καθιστά την απόλυτη επιλογή για όλο τον χρόνο.

Αν ένα jacket φαντάζει όμως πολύ «προσωπικό» δώρο, η Fjällräven διαθέτει εξοπλισμό που αρμόζει για κάθε ηλικία και βαθμό οικειότητας. Τα unisex σκουφάκια, εμπνευσμένα κυρίως από χειμερινές παλέτες χρωμάτων, και τα πορτοφόλια από δέρμα ή ανακυκλωμένο μαλλί, είναι μία ιδιαίτερη λύση που τη «σηκώνει» κάθε τσέπη, με twists στον σχεδιασμό τους που τα κάνουν πραγματικά μοναδικά.

Τέλος, από τον οδηγό δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα πλέον πολυλατρεμένα σακίδια Kånken, που έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά και φοριούνται από το σχολείο, τη βόλτα στην πόλη, μέχρι την ημερήσια εκδρομή στο great outdoors. Χάρη στα πολύχρωμα σχέδια και τις άπειρες δυνατότητες εξατομίκευσης, οι τσάντες Kånken αποτελούν την καλύτερη value for money επιλογή για δώρο, αφού θα μείνουν στη ντουλάπα του αγαπημένου σου προσώπου για χρόνια, και μπορούν να συνδυαστούν με τα πάντα!

Αν παρ’ όλα αυτά δεν βρεις αυτό που ψάχνεις ανάμεσα στη γκάμα προϊόντων της Fjällräven, τότε έχουμε να σου προτείνουμε εναλλακτικές, εξίσου βιώσιμες λύσεις που ταιριάζουν για τον κάθε περιπετειώδη τύπο στον κύκλο σου, και συμβάλλουν παράλληλα θετικά στο περιβάλλον με λιγότερους ρύπους στην παραγωγή τους.

Γι’ αυτό, λοιπόν, για εκείνον τον φίλο ή συγγενή που… παίρνει τα βουνά, ανακάλυψε τα δερμάτινα μποτάκια Hanwag, για άντρες και γυναίκες, που είναι ο απόλυτος σύντροφος για διαδρομές παντός τερέν, και που προσφέρουν μοναδική άνεση όσες ώρες και να διαρκεί το trek του.

Εάν από την άλλη τα πρόσωπα που έχεις στο μυαλό σου προτιμούν cozy καταστάσεις, εξερεύνησε τα πιο ζεστά, μοδάτα πουλόβερ και πλεκτά από τη Royal Robbins, φτιαγμένα από μαλλί πρόβατου Merino, για τον πιο χουχουλιάρικο χειμώνα που έχουν νιώσει ποτέ!

Ακόμα να σε πείσουμε; Για ό,τι χρειαστείς, μπορείς να ανατρέξεις για παραιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Fjällräven στο www.fjallraven.com, και σε επιλεγμένα καταστήματα outdoor σε όλη την Ελλάδα.

Καλές γιορτές σε όλους!