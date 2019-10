Τα sneakers φοριούνται από το πρωί έως το βράδυ γιατί είναι αναπαυτικά πρώτα απ’ όλα και βέβαια η τελευταία τάση της μόδας. Δεν έχουν καμία σχέση με τα χοντροκομμένα που φορούν οι Αμερικανίδες τουρίστριες που είναι άκομψα, ογκώδη και είναι πράγματι μόνο για τρέξιμο ή γυμναστήριο.

Τα sneakers της μόδας είναι κομψά και δεν είναι ανάγκη να τα συνδυάζεις μόνο με τζιν και φόρμες γυμναστηρίου καθώς φοριούνται με αέρινα φορέματα, φούστες, ζιπ κιλότ και παντελόνες. Το όλο look είναι φρέσκο, κομψό και casual chic. Στο μόνο που πρέπει να δώσεις σημασία είναι να είναι μονόχρωμα αν τα συνδυάζεις με εμπριμέ, φλοράλ ή λεοπάρ καθώς διαφορετικά θα είσαι λες και ξεφύτρωσες από το τσίρκο Μεντράνο.

Αν δε θέλεις να επενδύσεις σε πολλά ζευγάρια καλύτερα να αγοράσεις λευκά, μαύρα ή nude που συνδυάζονται με τα πάντα. Στην περίπτωση , όμως, που τα σετάρεις τα sneakers με τζιν παντελόνια μπορείς να αγοράσεις και ένα ζευγάρι λεοπάρ που αποτελούν την επιτομή της μόδας καθώς θα δώσουν μια πιο funky εικόνα στο outfit σου.

Πηγαίνοντας στα μαγαζιά έπεσα στα Mairiboo for Envie The Sneakers τα sneakers με την υπογραφή της Μαίρης Συνατσάκη.

«Μπαίνοντας» δυναμικά σε back to school διάθεση, η αγαπημένη Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει την νέα Mairiboo for Envie The Sneakers συλλογή,με τρία μοναδικά σχέδια!

Επαναφέροντας το ρετρό σχεδιασμό των 80’s, η νέα συλλογή συνδυάζει μοντέρνες λεπτομέρειες που συμβαδίζουν με τα τελευταία trends. Τρία funky κομμάτια σε πέντε minimal αποχρώσεις αποτελούν τη No1 επιλογή από το πρωί στο γραφείο έως και τη βραδινή βόλτα! Το λευκό είναι ο πρωταγωνιστής της χρωματικής παλέτας ενώ οι glitterλεπτομέρειες, το glossy animal print και το holographic στη γλώσσα ολοκληρώνουν το look!.

Η νέα συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από τις 10/9. Μπείτε onlineστο envieshoes.grκαι το buyaboo.gr και κάντε τώρα δικά σας με pre-orderτα υπέροχα σχέδια της συλλογής MairibooForEnvieSneakers!

Στο ξεκίνημα της 6ης Mairiboo For Envie συλλογής, τα ολοκαίνουργια sneakers με την υπογραφή της Μαίρης Συνατσάκη χαρίζουν έναν αέρα άνεσης και στυλ! Ανακαλύψτε περισσότερα για τη συλλογή και στα social media, ενώ αναζητήστε το #MAIRIBOOFORENVIE: