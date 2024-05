Ξεκινάς κι εσύ να αναζητάς τα τέλεια καλοκαιρινά παπούτσια κάθε χρόνο; Καλώς ήρθες στην παρέα! Φέτος, η νέα συλλογή υπόσχεται να φέρει έναν αέρα ανανέωσης στη γκαρνταρόμπα σου με στιλ και χρώμα. Εδώ θα βρεις τα highlights που πρέπει να γνωρίζεις για να είσαι ενήμερη για τις τελευταίες τάσεις. Πάρε ιδέες από τη Μαίρη Συνατσάκη που δε χρειάζεται συστάσεις!

Τα #MairibooForEnvie έρχονται με επτά ολοκαίνουργιες προτάσεις και κάθε ζευγάρι είναι σχεδιασμένο για να αντικατοπτρίζει την ανεμελιά και τη χαρά του καλοκαιριού. Από τα θηλυκά πέδιλα έως τα φλατ σανδάλια, υπάρχει κάτι για κάθε στιγμή και κάθε περίσταση.

Αγαπημένα Σχέδια

Κάθε κομμάτι της συλλογής είναι μοναδικό. Τα πέδιλα όπως τα KNIT HAPPENS UP THAT HEEL και MINI ELECTRICITY είναι ιδανικά για λαμπερές αλλά χαλαρές εμφανίσεις, ενώ τα φλατ σανδάλια όπως τα FIL D’ÉTÉ PUFFY και OH MY DOTS συνδυάζονται εύκολα με τα πάντα, από παραλία μέχρι ρομαντικά φορέματα. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το διαχρονικό μοντέλο ELECTRICITY, που επιστρέφει με ανανεωμένη παλέτα χρωμάτων.

Τολμηρό Rebranding από τη Μαίρη Συνατσάκη

Η νέα συλλογή φέρνει μαζί της και ένα τολμηρό rebranding, με νέα, μίνιμαλ λογότυπα και έντονες ρίγες σε μπλε και βεραμάν αποχρώσεις. Αυτές οι ρετρό πινελιές προσδίδουν μια γοητεία που δεν περνά απαρατήρητη. Το νέο στυλ αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο από την ευφάνταστη καμπάνια που συνοδεύει τη συλλογή.

Είσαι έτοιμη να αποκτήσεις το νέο σου αγαπημένο ζευγάρι; Μπορείς να βρεις τη συλλογή online, αλλά και σε φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, η νέα συλλογή σε περιμένει να την ανακαλύψεις και να την κάνεις δική σου.

Μην χάσεις την ευκαιρία να φέρεις έναν αέρα ανανέωσης στη γκαρνταρόμπα σου αυτό το καλοκαίρι παίρνοντας ιδέες από τη Μαίρη Συνατσάκη. Με τη νέα συλλογή, θα βρεις τα παπούτσια που θα σου χαρίσουν στυλ, άνεση και αυτοπεποίθηση. Αναζήτησέ τα σήμερα και απόλαυσε κάθε βήμα με μοναδικό στυλ!

Instagram: @EnvieShoes TikTok: @EnvieShoes