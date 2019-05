Ένα απίστευτο, πραγματικά, gadget που μπορεί ταυτόχρονα να δώσει άλλο «αέρα» στο χώρο σας, να αποτελέσει πρωτότυπο δώρο για κάποιο φίλο ή συγγενή η να «γεμίσει» με μουσική τη ζωή σας.

Πρόκειται για ένα Bluetooth ηχείο με τη μορφή… κουταβιού, σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα, το οποίο σίγουρα θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του. «Φοράει» δερμάτινο λουράκι και το κεφάλι του περιστρέφεται, αποτελώντας σίγουρα το πιο πρωτότυπο και ίσως το πιο απίστευτο ηχείο που έχετε (και έχουμε) δει μέχρι σήμερα, διαθέσιμο στη γκάμα της Smart Electronics, μόνο με 15,90€ !!!

Στο «στήθος» του βρίσκεται ένα ισχυρό ηχείο των 5 Watts, εντυπωσιάζοντας με την ισχύ αναπαραγωγής ήχου που διαθέτει, ενώ στο πίσω μέρος του βρίσκονται οι διάφορες θύρες εισόδου, εξόδου, φόρτισης και ρύθμισης έντασης / αλλαγής mode.

Βέβαια, εκ πρώτης όψεως, κανείς δε θα καταλάβει ότι πρόκειται για ηχείο και όλοι θα το θεωρήσουν ένα χαριτωμένο διακοσμητικό, ενώ θα αναζητούν την πηγή της μουσικής!

Διαθέτει διάφορα modes λειτουργίας, με το κυρίαρχο να είναι βέβαια η ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth με το smartphone. Αυτό γίνεται εύκολα, χωρίς να χρειαστείτε καμία ξεχωριστή εφαρμογή. Απλά το κάνετε pair με το κινητό, το tablet ή το laptop σας, και είναι έτοιμο για χρήση.

Δείτε στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς, πόσο όμορφο και πρακτικό είναι! Εναλλακτικά μπορείτε να το συνδέσετε ενσύρματα, μέσω της AUX θύρας και ενός καλωδίου microUSB-to-audio jack, σε κινητά, tablets, MP3 players, laptops, desktops, κτλ.

Μουσική μπορείτε επίσης να αναπαράγετε συνδέοντας ένα flash drive στη θύρα USB του ηχείου ή εισάγοντας μία κάρτα μνήμης microSD στην αντίστοιχη υποδοχή… Last but not least λειτουργεί και ως δέκτης FM, για να ακούτε τους αγαπημένους σας σταθμούς.

Η θύρα microUSB που θα βρείτε, χρησιμεύει επίσης για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας, μέσω του καλωδίου που υπάρχει στη συσκευασία, η οποία του προσφέρει πολλές ώρες αυτονομίας!

Όσον αφορά το πλήκτρο του, εξυπηρετεί τις λειτουργίες on/off, Bluetooth pairing, play/pause, και φυσικά την αυξομείωση της έντασης ήχου, αλλά και την εναλλαγή μεταξύ των 3 modes (FM Radio, Bluetooth, AUX).

Αποκτήστε το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics και βάλτε το στο δωμάτιό σας, στο γραφείο σας, πάρτε το μαζί σας στην εξοχή ή κάντε το δώρο σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, κάνοντάς του μία ευχάριστη έκπληξη!