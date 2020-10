Stay In Athens: H Mastercard μας καλεί να… μείνουμε Αθήνα!

Μπορεί τα ταξίδια φέτος να έρχονται σε δεύτερη… βασικά, σε τρίτη μοίρα λόγω του Covid-19, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαγευτικές εμπειρίες μέσα στην ίδια μας την πόλη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η Αθήνα είναι ένας από τους top προορισμούς παγκοσμίως. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να γνωρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα και να δούμε μία άλλη άποψή της, σαν να είμαστε εδώ για διακοπές. Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το «ταξίδι» στην Αθήνα, θα είναι η Mastercard.

Stay in Athens: Ανακάλυψε την Αθήνα μαζί με τη Mastercard

To “Stay in Athens” από τη Mastercard ξεκίνησε, προσφέροντας στο κοινό, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε μία σειρά από ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες και μοναδικές περιηγήσεις στα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας.

Οι επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης, για 8 Σαββατοκύριακα, από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου, μέσα από το www.stay-in-athens.gr, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ξεχωριστές προτάσεις για dining, τόσο στα εστιατόρια των ξενοδοχείων που συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε μία σειρά από κορυφαία εστιατόρια της πόλης, όπως: Hytra, Cookoovaya, Fuga, Vassilenas και Spondi. Μοναδικά fine dining μενού και μενού γευσιγνωσίας από καταξιωμένους chefs, προσφέρονται σε ειδικές τιμές για όσους συμμετέχουν στη δράση, ενώ ειδικά για τους κατόχους καρτών Mastercard® παρέχεται επιπλέον έκπτωση στα διαθέσιμα πακέτα.

Οι συμμετέχοντες στη δράση έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ξανά την πρωτεύουσα, μέσα από μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες και θεματικούς περιπάτους.

Παράλληλα, οι κάτοχοι καρτών Mastercard®, έχουν την αποκλειστική δυνατότητα να συμμετέχουν σε τρεις μοναδικά σχεδιασμένους θεματικούς περιπάτους, μέσα από τους οποίους μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορία και τη διαχρονική αισθητική της Αθήνας: τα ξενοδοχεία – τοπόσημα του κέντρου της πόλης, την ιστορία του αθηναϊκού εμπορίου υπό το πρίσμα του Μουσείου Μπενάκη, αλλά και ένα μοναδικό masterclass φωτογραφίας, που προσφέρει στους συμμετέχοντες μία νέα «οπτική» για την πόλη και τις γωνιές της.

Υπενθυμίζεται, ότι μέσω του “Stay in Athens”, οι επισκέπτες της Αθήνας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ανεκτίμητη εμπειρία διαμονής με προνομιακές τιμές σε περισσότερα από 20 κορυφαία ξενοδοχεία της πόλης.

Το Stay in Athens υλοποιείται υπό την αιγίδα του This is Athens, βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, ενώ τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της δράσης ανέλαβε η Toposophy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Stay in Athens μπορείτε να επισκεφθείτε το www.stay-in-athens.gr