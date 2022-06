Τα Bluetooth Speakers της LG εξελίσσονται στο απόλυτο item των καλοκαιρινών διακοπών, έτοιμα να σας χαρίσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία όπου κι αν βρίσκεστε. Η ελαφρύτερη και μικρότερη σε διαστάσεις σειρά XBOOM PL, σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε ισορροπημένο ήχο παντού, ενώ η σειρά XBOOM360 «γεμίζει» το χώρο με φυσικό, υψηλής ποιότητας ήχο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πλήθος celebrities και influencers έζησαν και μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τα Bluetooth Speakers της LG.

Στην εκπομπή της Μπέττυ Μαγγίρα, “Ποιος είναι πρωινιάτικα” έγινε παρουσίαση του XBOOM360 RP4G, όπου οι Μαρία Αντωνά, Δημήτρης Σαράντος και Δημήτρης Μακαλιάς έκαναν ειδική αναφορά τόσο στο μοναδικό σχεδιασμό του, όσο και στα τελευταίας τεχνολογίας τεχνικά χαρακτηριστικά του, με το Δημήτρη Μακαλιά (@dimitrismakalias), μάλιστα, να το χρησιμοποιεί εκτός εκπομπής και να χορεύει στους ρυθμούς του, ενώ αργότερα δημοσίευσε και σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου απολάμβανε την ποιότητα και την ισχύ του ήχου προς κάθε κατεύθυνση, ακόμα και σε εξωτερικό χώρο.

Ταυτόχρονα, η σειρά XBOOM Go και ειδικότερα το μοντέλο PL7, φιλοξενήθηκε για δύο βδομάδες στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» με τη Μαριόν Μιχελιδάκη, με τους συντελεστές της να απολαμβάνουν τον κορυφαίας ποιότητας ήχο χάρη στην τεχνολογία Meridian, ενώ δύο τυχεροί τηλεθεατές κέρδισαν μετά από διαγωνισμό το δικό τους LG φορητό ηχείο.

Δυναμική ήταν βέβαια η παρουσία των ηχείων της LG και στα Social Media, όπου ο βραβευμένος Instagrammer για το 2022, Βαγγέλης Νάκης (@v.nakis98), βούτηξε στην πισίνα με το νέο του αδιάβροχο XBOOM Go PL7 και μοιράστηκε την εμπειρία του με τους ακόλουθούς του στο Instagram, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι τα ηχεία XBOOM Go είναι πιστοποιημένα με την αξιολόγηση IPX5 και μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα & αν βραχούν.

Το γνωστό μοντέλο Παναγιώτης Πέτσας (@panagiotispetsas_), μοιράστηκε στο Instagram και στο TikTok την εμπειρία του να απολαμβάνεις τον εκπληκτικό ήχο του φορητού ηχείου XBOOM Go PL5 στην παραλία, ενώ, στιγμές από τις διακοπές του παρέα με το XBOOM Go PL5, μοιράστηκε και ο yoga instructor και ψυχολόγος, Σάββας Κάλφας (@savvas_kalfas), μέσω Instagram και TikTok, τονίζοντας ότι λόγω της μεγάλης διάρκειας μπαταρίας, μπορεί να σας συντροφεύσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μία μόνο φόρτιση.

Η σειρά φορητών ηχείων XBOOM GO PL της LG προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ήχου και είναι ιδανική για κάθε χρήστη που θέλει η αγαπημένη του μουσική να τον συνοδεύει διαρκώς, ενώ το μικρό μέγεθος των ηχείων εξυπηρετεί στη μεταφορά τους από το πρωί ως το βράδυ.

Tο XBOOM GO PL5 είναι ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ακόμα πιο δυνατό ήχο, καθώς διαθέτει μπάσο διπλής δράσης και ισχύ 20watt, ενώ το φωτιζόμενο woofer αναβοσβήνει με βάση το ρυθμό της μουσικής, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη μαγεία στο πάρτι. Χάρη στην αξιολόγηση IPX5[1] το ηχείο συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα κι αν βραχεί ενώ ο κομψός και στρογγυλεμένος σχεδιασμός του διευκολύνει στο κράτημα. Αντίστοιχα, το XBOOM GO PL7 παρέχει ήχο κορυφαίας ποιότητας, ο οποίος διευρύνεται με την επιλογή Sound Boost για ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Με ισχύ 30watt και με διάρκεια μπαταρίας 24 ωρών[2], δίνει τη δυνατότητα ενός non stop πάρτι, όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης. Διαθέτουν και τα δύο τεχνολογία TMMeridian και παρέχουν ήχο κορυφαίας ποιότητας, με βαθιά μπάσα, πλούσια πρίμα και καθαρά φωνητικά, κάθε φορά που παίζει μουσική.

To XBOOM 360 RP4G προσφέρει πανκατευθυντικό ήχο 360° για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου και χάρη στην τεχνολογία ήχου της LG σε συνδυασμό με το κωνικό σχήμα του ηχείου, το ηχείο γεμίζει τον χώρο με φυσικό, υψηλής ποιότητας ήχο, όπου κι αν τοποθετηθεί. Με τη νέα πατενταρισμένη τεχνολογία βέλτιστης δομής ανακλαστήρα της LG, ο ήχος μπορεί να διασπείρεται πιο μακριά στον χώρο και προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να μετακινηθεί για να βρει το καλύτερο σημείο ακρόασης, αφού ήχος εξαιρετικής ποιότητας θα φτάνει στα αυτιά του όπου κι αν βρίσκεται.[3] Διαθέτει tweeter από τιτάνιο, που συμπιέζει τις ψηλές νότες και τις διοχετεύει δυναμικά σε κατεύθυνση 360 μοιρών, καθώς και ένα woofer 5,25 ιντσών από ίνες γυαλιού, που δημιουργεί δυναμικά μπάσα και καθαρότερα φωνητικά. Τέλος, με την κομψή σχεδίαση προσδίδει στο χώρο ζεστασιά και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, ενώ, ο φωτισμός XBOOM 360 είναι εμπνευσμένος από την καθημερινή ζωή, τις γιορτές και τη φύση και σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει το πέρασμα του χρόνου, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κάθε στιγμή.

Όποια και εάν είναι η επιλογή για το καλοκαίρι, η τεράστια και βραβευμένη γκάμα της LG δίνει τις καλύτερες επιλογές για το σπίτι αλλά και τις διακοπές, για να ζήσουν όλοι την απόλυτη εμπειρία ήχου οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

*******

[1] Το IPX5 προστατεύει από σκόνη και ψεκασμό νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση

[2] Η 24ωρη διάρκεια μπαταρίας βασίζεται στη χρήση του ηχείου με ένταση 50% και χωρίς φωτισμό. Η διάρκεια της μπαταρίας ενδέχεται να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.

[3] Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα: PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 021-0093216. Πανκατευθυντικός ήχος ανά ηχείο με πολλαπλούς οδηγούς. Η οριζόντια δοκιμή μοτίβου κατευθυντικότητας διενεργήθηκε εσωτερικά από την LG.