Οι νέες φιγούρες της LEGO με ήρωες της Marvel, έρχονται με τους πρωταγωνιστές των σειρών του Disney+. Αυτοί είναι και οι πρωταγωνιστές της λεγόμενης ‘4ης Φάσης’ του Κινηματογραφικού (και τηλεοπτικού, πλέον) Σύμπαντος της Marvel. Μεταξύ τους βλέπουμε την Wanda Maximoff ως Scarlet Witch από το WandaVision, τον νέο Captain America, Sam Wilson από το The Falcon and the Winter Soldier καθώς και την Sylvie, την Lady Loki από την σειρά Loki.

Επιπλέον, βλέπουμε ήρωες από την επερχόμενη animated σειρά What If…? η οποία κάνει την πρεμιέρα της σύντομα, στις 11 Αυγούστου. Από την συγκεκριμένη σειρά βλέπουμε τον T’Challa ως άλλο Starlord, τον Captain America ως… zombie καθώς και την Peggy Carter ως Captain Britain. Οι φιγούρες μας προετοιμάζουν για το περιεχόμενο της επερχόμενης σειράς, από την οποία έχουμε πάρει μία γεύση από το τελευταίο της τρέιλερ.

Αναλυτικά στις νέες φιγούρες Marvel από τη LEGO έχουμε:

Από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς δεξιά:

Τον Hunter Spidey, δηλαδή τον zombie Spider-man (What If…?), τον Τ’Challa Starlord (What If…?), την Scarlet Witch (WandaVision) τον White Vision (WandaVision), τον Falcon ως Captain America (The Falcon and the Winter Soldier), την Gamora με την πανοπλία του πατέρα της, Thanos (What If…?), τον John Walker/US Agent (The Falcon and the Winter Soldier), την Monica Rambeau/Spectrum (WandaVision), την Peggy Carter/Captain Britain (What If…?), τον Loki μαζί με τον Thor βάτραχο και την Sylvie με τον αλιγάτορα Loki (Loki) και τέλος τον Bucky Barnes ως Winter Soldier/White Wolf.