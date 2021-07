What If…? Όλα τα εναλλακτικά σενάρια από το επίσημο trailer της επερχόμενης σειράς της Marvel

Δόθηκε επιτέλους στην δημοσιότητα το βασικό trailer του What If…?, της επόμενης σειράς της Marvel για το Disney+. Ταυτόχρονα, μάθαμε την ημερομηνία της πρεμιέρας του η οποία θα είναι στις 11 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Marvel Studios, στο What If? θα έχουμε 10 εβδομαδιαία animated επεισόδια, τα οποία θα έχουν εναλλακτικά σενάρια για τις ταινίες που έχουν ήδη βγει.

Τι θα γινόταν εάν ο Howard Stark, ο πατέρας του Iron Man, είχε δώσει το super soldier serum στην Peggy Carter αντί για τον Steve Rogers; Θα είχαμε την Captain Britain. Τι θα είχε γίνει εάν τον Tony Stark είχε σώσει από την βόμβα ο Erik Killmonger; Εάν υπήρχε ένας 2ος, διαβολικός Dr Strange; Τι θα γινόταν εάν ο Ultron είχε φέρει εις πέρας το σατανικό του σχέδιο να μεταφέρει την συνείδησή του στο ρομποτικό σώμα που έγινε αργότερα ο Vision; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σενάρια που θα δούμε στα 10 αυτοτελή επεισόδια, το καθένα από τα οποία θα έχουν την δομή ταινίας.

Μάλιστα, στους περισσότερους ρόλους θα δανείσουν την φωνή τους οι ίδιοι οι ηθοποιοί που τους ενσάρκωσαν και στις ταινίες. Ηχηρές απουσίες είναι αυτή του Robert Downey Jr στον ρόλο του Iron Man και του Benedict Cumberbatch στον ρόλο του Stephen Strange, χωρίς να έχει γίνει γνωστό γιατί δεν επέστρεψαν.

Ταυτόχρονα, είναι βαθιά συγκινητική η στιγμή του trailer που ακούμε την φωνή του εκλιπόντα Chadwick Boseman στον ρόλο του T’Chala. Είχε κάνει το voice-over μερικούς μήνες πριν φύγει από την ζωή. Θα τον δούμε να δίνει φωνή σε έναν άλλον T’Chala, ο οποίος θα μεγαλώσει δίπλα στον Yondu, και θα γίνει εκείνος ο Starlord.

Ενδιαφέρον έχει και το επίσημο poster που δόθηκε επιτέλους στην δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων. βλέπουμε την Peggy Carter ως Captain Britain, τον Zombie Hawkeye και τον Zombie Captain America, την Gamora να φοράει την πανοπλία του πατέρα της, του Thanos, τον T’Challa ως άλλο Starlord καθώς και τον Spiderman να φοράει τον μανδύα του Dr Strange. Την μεγαλύτερη όμως εντύπωση προκαλεί η εικόνα ενός άλλου Vision ο οποίος φαίνεται να φοράει την στολή του Ultron αλλά και να έχει πάνω του τα 6 infinity stones. Από ο,τι φαίνεται, θα έχουμε ένα επεισόδιο όπου ο Ultron καταφέρνει να πετύχει το σχέδιό του να καταλάβει το σώμα του Vision και να κατακτήσει τον κόσμο μέσω των gems.

Όλα αυτά, θα μας τα αφηγηθεί ο The Watcher, μία οντότητα που παρακολουθεί όλα τα γεγονότα του Cosmos και φροντίζει να διατηρείται η ισορροπία στο σύμπαν. Θα μάθουμε περισσότερα όσο ξετυλίγονται τα επεισόδια.

Ακόμη, ένα από τα καρέ που τράβηξαν την προσοχή μας είναι αυτό που δείχνει τον Spiderman να μάχεται μία – φαινομενικά – σατανική Scarlet Witch.

Επιπλέον, στο trailer είδαμε τον Howard the Duck, όχι ακριβώς super-hero αλλά επίσης μέλος του MCU. Μάλιστα, για όσους θυμούνται, η συμπαθητική πάπια είχε και την δική της ταινία, μία από τις πρώτες της Marvel, πίσω στο 1986.

Πόσους άλλους Loki χωράει το MCU; Πολλούς από ότι φαίνεται, καθώς στο trailer αποκαλύφτηκε άλλος ένας, ο οποίος έχει τον έλεγχο του στρατού του Asgard και φαίνεται να εισχωρεί με αυτόν στα γραφεία του OHE.

Τέλος, ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα επεισόδια θα είναι σίγουρα αυτό όπου οι βασικοί χαρακτήρες γίνονται… zombies! Μάλιστα, στο 1o teaser trailer που δημοσιεύτηκε πριν 6 μήνες, είδαμε τον Bucky Barns να μάχεται ενάντια ενός Zombie Captain America.

Η σειρά What If…? θα κάνει την πρεμιέρα της στις 11 Αυγούστου 2021 από την πλατφόρμα Disney+ και τα επεισόδια θα είναι εβδομαδιαία. Πάμε να δούμε το επίσημο trailer με όλα τα στιγμιότυπα που σχολιάσαμε: