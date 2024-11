Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποφάσισε να αποχαιρετήσει το πολυτελές σπίτι του στο Κονέκτικατ, το οποίο πούλησε πρόσφατα για 10,75 εκατομμύρια δολάρια, και προετοιμάζεται για μια νέα ζωή στην Ισπανία. Ο 75χρονος σταρ είχε αγοράσει το εντυπωσιακό ακίνητο στην πόλη New Canaan το 2022 για 10,8 εκατομμύρια δολάρια από τον τραγουδιστή Paul Simon και τη σύζυγό του, Edie Brickell. Παρά την τιμή πώλησης, το διάσημο ζευγάρι είχε υποστεί οικονομική ζημιά, καθώς είχε αποκτήσει την κατοικία για 16,5 εκατομμύρια δολάρια 17 χρόνια πριν, όπως αναφέρει το New Canaan Advertiser.

Ο Γκιρ και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, έζησαν στη μεγαλοπρεπή έπαυλη για δύο χρόνια, με σκέψεις να την αναμορφώσουν σε φάρμα. Το σπίτι, χτισμένο το 1938, εκτείνεται σε 32 στρέμματα και διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 11 μπάνια, πισίνα, όμορφους κήπους και έναν ξενώνα τριών δωματίων.

