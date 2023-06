31.05 – 06.06 || Έκθεση «Αθήνα 9,84: Η Γέννηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας» | Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 36 χρόνων από την ίδρυση του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, ο Δήμος Αθηναίων και ο Αθήνα 9.84, τιμώντας τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σταθμού και τους ανθρώπους που εργάστηκαν σε αυτόν, παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια μεγάλη έκθεση με ανέκδοτο φωτογραφικό, αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό εκείνης της εποχής.

01.06 || Hey! Douglas, Παιδί Τραύμα, The Steams, Babo Koro | Για ακόμη μία χρονιά, το Athens Music Week ολοκληρώνει τις δράσεις του με μία μεγάλη συναυλία στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης. Φρέσκα σχήματα του εναλλακτικού, μουσικού τοπίου της χώρας που έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό θα συναντήσουν στο Live Main Stage του AMW έναν φοβερό παραγωγό και live performer από τη Τουρκία που μαγεύει τα πλήθη με το μοναδικό του κράμα χορευτικής, ηλεκτρονικής μουσικής. Η συναυλιακή δράση του Athens Music Week κορυφώνεται με ένα εκρηκτικό, “φεστιβαλικό” live show την πρώτη βραδιά του καλοκαιριού!

02.06 || Μικρός Κλέφτης x Tsaki “Cash Out” | Δυο από τα πλέον ιστορικά ονόματα της ελληνικής hip-hop σκηνής ένωσαν φέτος τις δυνάμεις τους σε ένα πολυναμενόμενο joint album 10 κομματιών. Ανανεωμένοι με φρέσκα flows και beats υπενθυμίζουν ότι μπορούν να είναι επίκαιροι και να προσαρμόζονται διατηρώντας παράλληλα τον διαχρονικό χαρακτήρα τους με αιχμηρούς στίχους και αμέτρητα punchlines.

02 – 07.06 || Έκθεση: Inter-visibility braille | Athens Pride 2023 | Το εικαστικό έργο του Δημήτρη Καπετάνου αφορά σε συνέντευξη που έλαβε από άτομο με οπτική βλάβη, το οποίο είναι μέλος και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η συνέντευξη αυτή κωδικοποιήθηκε στο σύστημα braille, ώστε να γίνεται αντιληπτή από άτομα που γνωρίζουν τη γραφή και όχι από τους βλέποντες, προκαλώντας τους αμηχανία την ώρα της θέασης, κάτι που νιώθουν συνήθως τα τυφλά άτομα όταν βρίσκονται σε χώρους με ζωγραφικά έργα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, στα άτομα που γνωρίζουν τον κώδικα, να γίνουν για πρώτη φορά οι ξεναγοί μας, και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι να τα ακούσουν, για να καταλάβουν το περιεχόμενο και τις απαντήσεις της συνέντευξης.

03.06 || Συζήτηση: Εμπειρίες ατόμων που εργάζονται στο σεξ σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα | Athens Pride 2023 | Σε αυτό το πάνελ θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σχετικά με την πρόσβαση ατόμων που εργάζονται στο σεξ σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σεξεργαζόμενα άτομα όταν αλληλεπιδρούν με ειδικούς ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς επίσης και για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν σε υγειονομικούς χώρους.

03.06 || Ταινία: Ήσαν και οι δύο ανώμαλοι | Athens Pride 2023 | Ντοκιμαντέρ του Κώστα Πάρη (78′ διάρκεια), που αφορά στην υπόθεση δολοφονίας του Ανέστη Παπαδόπουλου από τον σύντροφό του Χρήστο Ρούσσο, που συντάραξε την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’70 | Διοργάνωση: Δίκτυο Ενδυνάμωσης Σεξεργαζομένων.

06.06 || Συζήτηση: Chemsex: το φαινόμενο, οι προκλήσεις και η κοινότητα | Athens Pride 2023 | Ερωτήματα που θα συζητηθούν συμπεριλαμβάνουν το τι είναι το chemsex, πώς συνδέεται με τη μη-ετεροκανονική σεξουαλικότητα, τι κίνδυνοι υπάρχουν και πώς μπορούμε να μειώσουμε τη βλάβη από την εμπλοκή σε αυτό, πότε η εμπλοκή γίνεται προβληματική και, εν τέλει, πώς τα μέλη της κοινότητας θα προσέχουν το ένα το άλλο | Διοργάνωση: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή

07.06 || Anser – “Θα μείνει για πάντα” | Ο Σπαρτιάτης ράπερ, έχοντας στο πλευρό του τον Eversor και τους μουσικούς του συνταξιδιώτες, έρχεται με μία live συναυλία στην οποία φωνές, καρδιές και μουσική θα αφιερωθούν σε όσα πάνε κόντρα στον χρόνο | Διοργάνωση: Rainbow Seniors

08.06 || ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ | Ένα πανηγύρι, ένα γλέντι, μια γιορτή. Ένα φεστιβάλ σαν αυτά που είχαμε και στο χωριό μας. Γιατί #rizesmas είναι να πιανόμαστε από τα χέρια με το πρώτο κλαρίνο από τα Ματζούνια, να σέρνουμε νησιώτικα με το Ξέφραγο Αμπέλι, να μην ξέρουμε τα βήματα στα Μακεδονίτικα από τη Banda Entopica και να ουρλιάζουμε ότι ένα «παπόρι έρχεται, να το πω να μη το πω» μαζί με τους Γκιντίκι.

10 – 11.06 || Kids Dream Festival | Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ για το παιδί και τον κόσμο γύρω του. Παραστάσεις, κουκλοθέατρο, συναυλίες, magic show, εικαστικά & περιβαλλοντικά εργαστήρια, ρομποτική, face painting, παιχνίδια δράσης εξωτερικού χώρου, φουσκωτά, bungee trampoline, skate park, επιστημονικά πειράματα, ομαδικά παιχνίδια, χορό, bubble show και πολλά άλλα!

14.06 || Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska | O Παύλος Παυλίδης παρέα με τους Hotel Alaska παρουσιάζουν ένα δυναμικό πρόγραμμα, ένα best off της δισκογραφίας του Παύλου Παυλίδη, από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων Σπαθιών έως και τον τελευταίο του δίσκο “Το Μαύρο Κουτί” που κυκλοφόρησε στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2021.

14 – 16.06 || Έκθεση Art & Design του ΙΕΚ ΑΚΜΗ | Oι σπουδαστές από τις ειδικότητες του Animation, του Graphic Design, του Interior Design καθώς και της φωτογραφίας, θα παρουσιάσουν τα έργα που έχουν δημιουργήσει την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

15.06 || Συνέδριο ΕΣΑΠΕ-GAMA Global Hellas | “10 YEARS GAMA Global Hellas – 10 years celebrating knowledge” | Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και να διευρύνει με νέα ερεθίσματα τον ηγετικό ρόλο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και η GAMA Global Hellas, θα πραγματοποιήσουν το επετειακό 10ο Συνέδριό τους, με Επιφανείς Ομιλητές. Στο επίκεντρο των εργασιών της κορυφαίας αυτής συνάντησης των Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς θα είναι, όπως κάθε χρόνο, οι νέες τάσεις και προκλήσεις της ηγεσίας σε μία εποχή μετάβασης και μεταβλητότητας για την ΕλλαδοΚυπριακή αγορά | Δια ζώσης & live streaming

16.06 || Nightstalker – Fundracar | Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της underground σκηνής, ενώνουν τις εκρηκτικές τους δυνάμεις για μια μοναδική βραδιά. Δύο μπάντες που τους δένει φιλία χρόνων παίρνουν μαζί τούς γκαζωμένους και ασταμάτητους Bad Habits βάζοντας στοίχημα να ισοπεδώσουν το κέντρο της πόλης με μια συναυλιακή εμπειρία γεμάτη έκσταση και rock ‘n’ roll ψυχεδέλεια!

17.06 || Χαΐνηδες – Social Waste | Συναυλία, πανηγύρι, καλλιτεχνική σύμπραξη, πολιτική θέση. Δύο κοινότητες, δύο κολεκτίβες, δύο ιστορικές συλλογικότητες. Τα αρχηγικά σχήματα είναι εξουσιαστικές αναπαραστάσεις. Οι Χαΐνηδες και οι Social Waste λειτουργώντας αμεσοδημοκρατικά, δημιουργούν σύγχρονο τραγούδι και όχι στείρες απομιμήσεις (ή “μοντέρνες” επανεκτελέσεις) κόντρα στον συγκινησιακό εκβιασμό και τη συνθηματολογία των καιρών. Ρυθμοί, ηχοχρώματα, όργανα της Μεσογείου, των Βαλκανίων και όχι μόνο, συμπλέκονται και στροβιλίζονται σ’ ένα μυσταγωγικό εκστατικό δρώμενο.

19.06 – 14.07 || Summer Camp | Τα 10 χρόνια Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου φέρνουν με ταχύτητα φωτός το πιο αγαπημένο Summer Camp στην Τεχνόπολη για να προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών ένα συναρπαστικό καλοκαίρι στην καρδιά της πόλης. Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου , σε συνεργασία με το εργαστήριο παραστατικών τεχνών Artfygio , έχουν σχεδιάσει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία δημιουργικής απασχόλησης στους μικρούς μας φίλους. Εκπαιδευτικά προγράμματα, πρωτότυπα εργαστήρια, δημιουργικά παιχνίδια και άλλες απίθανες δράσεις περιμένουν τα παιδιά 6-11 ετών στην καλοκαιρινή κατασκήνωση της Τεχνόπολης!

20.06 || Γιώργος Σαμπάνης | Ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τη μπάντα του και τις ανεξάντλητες μεγάλες επιτυχίες του, θα μας παρουσιάσει μία μοναδική μουσική παράσταση και θα μας παρασύρει στον ρυθμό των τραγουδιών του! Θα μας ταξιδέψει με τον ξεχωριστό τρόπο που ερμηνεύει τις μπαλάντες του, αλλά και θα μας ξεσηκώσει σε ένα ξέφρενο πάρτι. Θα τραγουδήσουμε μαζί του όλες τις επιτυχίες του αλλά και τα τραγούδια που αγαπάει να μοιράζεται μαζί μας! Guest η αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη με την μοναδική ενέργειά της αλλά και τη δυναμική σκηνική της παρουσία.

21.06 || Locomondo | Είκοσι χρόνια μαζί στη σκηνή, είκοσι χρόνια συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό! Με μια μίξη από reggae, ska, latin, rock και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, οι Locomondo έρχονται να ξεσηκώσουν τα κοινά όλων των ηλικιών και να μας ενώσουν όλους σε μια μεγάλη παρέα ατελείωτου χορού σε ένα αξέχαστο συναυλιακό πάρτι!

22.06 || Pan Pan + Mazoha | O Pan Pan και ο Mazoha μοιράζονται για πρώτη φορά την σκηνή της Τεχνόπολης και ετοιμάζουν το απόλυτο καλοκαιρινό live πάρτι, για χορό μέχρι τελικής πτώσης.

26 – 30.06 || Summer School εφήβων στην Τεχνόπολη: Κλακέτα, κάμερα, πάμε! | Πώς μια ιδέα γίνεται ιστορία στην οθόνη; Ποιες είναι οι βασικές αρχές σεναρίου; Πώς στήνουμε μια σκηνή, πώς ερμηνεύουμε έναν ρόλο και πώς, τελικά, γίνεται ένα πραγματικό γύρισμα; Το πιο συναρπαστικό summer school για εφήβους ηλικίας 12-14 ετών έρχεται στην καρδιά της πόλης! Για πρώτη φορά, η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα του Καρπού, γεμίζουν το καλοκαίρι των νέων με άφθονες δημιουργικές ιδέες, μέσα από ένα μοναδικό summer school που προσφέρει μια πρώτη επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου.

26.06 || Pink Martini | Οι πολυαγαπημένοι του ελληνικού κοινού Pink Martini, καταφθάνουν με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ του καλοκαιριού, με τις γνώστες και αγαπημένες τους επιτυχίες, αλλά και νέα τραγούδια από το καινούργιο τους άλμπουμ Thomas Lauderdale Meets the Pilgrims

27.06 || Tom Odell | Ανανεωμένος και πιο απελευθερωμένος από ποτέ, ο διάσημος Βρετανός αστέρας της indie pop και δημιουργός του hit single Another Love, επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Odell είναι ένας βιρτουόζος πιανίστας. Σε κάθε κομμάτι, το πιάνο είναι κομψό – τη μια ελπιδοφόρο, την άλλη μελαγχολικό, πάντα με αξιοσημείωτη έκταση συναισθημάτων, δημιουργώντας όχι απλώς όμορφα τοπία, αλλά, ακριβώς όπως στα animations, και μια αίσθηση διάβρωσης και θλίψης.

29.06 || Good Job Nicky | Το μουσικό φαινόμενο Good Job Nicky επιστρέφει για τη συναυλία του καλοκαιριού σε ακόμα ένα ατμοσφαιρικό live με την Τάμτα σε μία απολαυστική σύμπραξη επί σκηνής.

Έως 18.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά.. στον ουρανό της πόλης, για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση σας υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα…

Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) “Athens IndustRy” υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Check your dates now! Βρες τη μέρα που θα επισκεφθείς την Τεχνόπολη!

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr