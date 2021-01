To 2020 μας παίδεψε αρκετά, όσο και εάν προσπαθήσαμε. Παγκόσμιες συγκυρίες, πολιτικές αναταράξεις, 2 καραντίνες που μας κράτησαν μακρυά από τα αγαπημένα μας άτομα και αλλεπάλληλες αλλαγές που μας δοκίμαζαν, σε συχνή βάση. Μάθαμε πολλά πέρισυ.

Ήρθε η ώρα να γίνουν τα μαθήματά μας πράξεις. Δεσμευόμαστε αυτήν την χρονιά να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην ζωή μας, ώστε να είναι φέτος προτεραιότητα η δική μας ευημερία και ψυχική υγεία. Ορίστε 7 από αυτούς τους πολύ σημαντικούς στόχους που θέτουμε για το 2021:

7 πράγματα που θα θέσουμε ως προτεραιότητες για το 2021

1. Θα σταματήσουμε να έχουμε προβλήματα σχέσεων με άτομα που ΔΕΝ είμαστε σε σχέση

Μας απασχολούν συνεχώς άτομα που μπαινο-βγαίνουν στην ζωή μας. Μαζί με τις ωραίες στιγμές μας προσφέρουν και κάποιες άσχημες ενώ μας βάζουν συνέχεια σε σκέψεις και σε μία διαδικασία αμφισβήτησης της δικής μας συμπεριφοράς. Ωστόσο, δεν είμαστε σε σχέση με αυτά τα άτομα. Μήπως είναι καιρός να θέσουμε όρια και να ασχοληθούμε μόνο με εκείνους που δείχνουν έμπρακτα τι θέση θέλουν να έχουν στην καθημερινότητά μας;

2. Θα επιδεικνύουμε μόνο τον αυθεντικό μας εαυτό

Οι άνθρωποι, μέσα στις καλές μας προθέσεις, τείνουμε να προσαρμοζόμαστε με την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα άλλων ατόμων, πολλές φορές υπονομεύοντας τις ιδιαιτερότητες της δικής μας προσωπικότητας. Είναι καιρός να σταματήσουμε να καταπνίγουμε γνωρίσματα και ανάγκες του χαρακτήρα μας ώστε να ταιριάξουμε καλύτερα με άλλα άτομα. Ακόμη και εάν τσακωθούμε μαζί τους, at least we stay true to ourselves. Και μας το χρωστάμε αυτό, μετά από μία τόσο δύσκολη χρονιά.

3. Θα βάλουμε σε προτεραιότητα τους στόχους μας

Το 2020 βάλαμε πολλές φορές τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας σε δεύτερη μοίρα, ώστε να συμβαδίσουμε ομαλά με άτομα του κύκλου μας. Καιρός αυτό να αλλάξει. Η περασμένη χρονιά μας απέδειξε περίτρανα ότι η ζωή είναι μικρή για να προσπαθούμε να κρατούμε όλους ικανοποιημένους. Ήρθε η ώρα να γίνουν και τα δικά μας ‘θέλω’ πραγματικότητα. Τέλος, τώρα θα κληθούν να αποδείξουν οι δικοί μας άνθρωποι με την σειρά τους, ποιοι διατίθενται να συμβαδίσουν με τον δικό μας χαρακτήρα.

4. Θα μείνουμε μακρυά από ανθρώπους υποβαθμίζουν τα συναισθήματά μας

Όταν εκφράζουμε την δυσαρέσκεια και τα παράπονά μας σε κάποιους ανθρώπους, ακόμη και εάν το κάνουμε με ‘όμορφο’ τρόπο, τείνουν να μας χαρακτηρίζουν ως ‘υπερβολικούς’ και ‘υπερευαίσθητους’ μεταξύ άλλων. Ήρθε η ώρα να συναναστραφούμε με άτομα που ακούν τις ανησυχίες μας και τις υπολογίζουν, άτομα που δεν κοιτούν την ώρα να ξεφορτωθούν την ‘γκρίνια’ μας. Προφανώς, το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς, αλλά το χάσμα που έχε σχηματιστεί μεταξύ μας, το οποίο δεν τους επιτρέπει να θελήσουν να δώσουν προσοχή στις δικές μας -αληθινές- ανάγκες.

5. Θα αποδεχτούμε τις αλλαγές

Αν μη τι άλλο, το 2020 ήταν η χρονιά των αλλαγών. Καλώς ή κακώς, οι αλλαγές στην ζωή μας είναι αναπάντεχες και δεν θα σταματήσουν να έρχονται. Πρέπει για αρχή να συμφιλιωθούμε με τους εαυτούς μας, καθώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα που έρχονται και φεύγουν από τις ζωές μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ‘αγκαλιάσουμε’ και να αποδεχτούμε κάθε αλλαγή. Να την δούμε σαν πρόκληση και να περιμένουμε υπομονετικά ποιο θα είναι το μάθημα που θα δεχτούμε από εκείνη.

6. Θα σταματήσουμε να έχουμε την παραγωγικότητα ως αυτοσκοπό

Θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, θέλουμε να κάνουμε κάθε μέρα καινούρια και σημαντικά πράγματα, θέλουμε να κάνουμε την κάθε ημέρα να ‘μετράει’. Αυτό, όμως, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό. Μερικές μέρες που δεν κάνουμε τίποτα το ‘σημαντικό’ αφορούν την ξεκούραση ενώ άλλες αφορούν αποκλειστικά την επιβίωση. Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε τον χρόνο μας για να κάνουμε όσα θέλουμε. Πρωταρχικός μας στόχος πλέον είναι να είμαστε καλά και να εκτιμάμε τις μικρές λεπτομέρειες των ημερών μας, ακόμη και εάν δεν κάνουμε συνεχώς ‘ουσιώδη’ πράγματα.

7. Δεν θα φοβηθούμε να δείξουμε τα συναισθήματά μας

Τα άτομα της γενιάς μας βρίσκονται σε έναν αόρατο πόλεμο μεταξύ τους. Μία μάχη του ποιος θα δείξει πιο αδιάφορος, ώστε να κάνει τον άλλο να ‘κολλήσει’. Μία μάχη που τελικά δεν έχει νικητές, μόνο χαμένους. Θα ξανά φέρουμε στο τραπέζι το ενδιαφέρον, την ευγένεια, την παρουσία μας και την έκφραση των συναισθημάτων μας. Ακόμη και εάν βρεθούμε εκτεθειμένοι, θα ξέρουμε ότι κάναμε την προσπάθειά μας και ήμασταν ξεκάθαροι στα πάντα.