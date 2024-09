Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της φρέσκες ιδέες, δυναμική ενέργεια και, φυσικά, το πιο ανατρεπτικό στυλ. Με τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο να δίνει έμφαση στη διαρκή κίνηση και την έκφραση, οι επιλογές που μας στηρίζουν στην καθημερινότητά μας είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Ειδικά όταν πρόκειται για εσώρουχα, η άνεση και η ευελιξία είναι αδιαπραγμάτευτες. Αυτή την ιδέα υιοθετεί η νέα συλλογή των sloggi, η οποία υπόσχεται να συνδυάσει καινοτομία, στυλ και την απόλυτη άνεση, για να μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα, εντός και εκτός πίστας! Η συλλογή παρουσιάζει νέα εξαιρετικά άνετα εσώρουχα και bodywear ZERO FEEL, συμπεριλαμβανομένης της ολοκαίνουργιας σειράς με διακοσμητική δαντέλα ZERO FEEL BLISS.

Παίρνοντας έμπνευση από τα dance tv show, στην καμπάνια που συνοδεύει τη νέα συλλογή «ZERO LIMITS with sloggi ZERO Feel» πρωταγωνιστούν κορυφαίοι χορευτές freestyle όπου δοκιμάζουν την ανανεωμένη σειρά ZERO Feel και τη νέα σειρά ZERO Feel Bliss, δείχνοντας την ελευθερία χωρίς όρια που προσφέρουν τα πραγματικά άνετα sloggi εσώρουχα και bodywear.

It’s ALL ABOUT MOVES. Τα sloggi αντλούν έμπνευση από τις χορευτικές κινήσεις και την καθημερινότητα ενός χορευτή, εκεί δηλαδή όπου η άνεση και η ελαστικότητα είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκφραση και τη δημιουργικότητα. Το αποτέλεσμα; Σκέτη μαγεία: εσώρουχα που μπορούν να στηρίξουν κάθε μορφή κίνησης και μια δραστήρια καθημερινότητα ό,τι κι αν αυτή περιέχει. Θες breakdance; Το έχουμε. Streetdance; Ξεκάθαρα, ναι! Τρέξιμο μέσα στη μέρα; Challenge accepted.

Τα ZERO Feel προσφέρουν super ελαστικά και απαλά υφάσματα, που σε παρακινούν να κινείσαι και να εκφράζεσαι χωρίς όρια, ενώ αφήνουν το δέρμα να αναπνέει. Εσώρουχα που έρχονται με μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών ώστε να καλύψουν κάθε σώμα. Και όταν η μέρα χρειάζεται μια extra δόση μαγείας; Τα ZERO Feel Bliss προσφέρουν αόρατη αίσθηση με μια μοναδική διακοσμητική δαντέλα.

Το layering είναι επίσημα πλέον η μεγάλη τάση της σεζόν, με τα bodywear να αποτελούν την τέλεια βάση όλων, ενώ τα ZERO Feel και ZERO Feel Bliss είναι φτιαγμένα για να κάνεις διαφορετικά «mix & match» δημιουργώντας δυναμικά και «ψαγμένα» outfit . Last but not least, τα μοναδικά υφάσματα της νέας συλλογής είναι από ανακυκλώσιμα υλικά και διαθέτουν GRS πιστοποίηση!

…και δεν μένουμε μονο εκεί από τις 16/09 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων όλα τα sloggi 3+1 δώρο!

