Το άρωμα είναι η αόρατη πινελιά που έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να μας κάνει αξέχαστους και αναμφισβήτητα ελκυστικούς. Ένα προσεκτικά επιλεγμένο άρωμα μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα, αναμνήσεις και μια αίσθηση ατομικότητας. Έχει την ικανότητα να ξεπερνά τη φυσική σφαίρα και να γίνεται μέρος της προσωπικής μας αύρας, αφήνοντας μια ανεξίτηλη εντύπωση σε αυτούς που συναντάμε. Το άρωμα επικοινωνεί σιωπηλα, αφού λέει πολλά για την προσωπικότητα, τον αισθησιασμό και το στυλ μας χωρίς να χρειάζονται λόγια.

Ο φετινός χειμώνας θα… “μυρίσει” ατομικότητα και αισθησιασμό. Εμείς με την βοήθεια του Sarantis διαλέξαμε τα 8 αρώματα που μαγνήτισαν τις δικές μας αισθήσεις! Διάλεξε το δικό σου αγαπημένο και ανάδειξε την δική σου ξεχωριστή προσωπικότητα… χωρίς λόγια!

BOSS BOTTLED ELIXIR

Με αφορμή την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του εμβληματικού BOSS Bottled Eau de Toilette, ο αρωματικός οίκος BOSS λανσάρει το νέο BOSS Bottled Elixir, το νεότερο οσφρητικό κεφάλαιο της οικογένειας BOSS Bottled που αποτελεί μια νέα, αναβαθμισμένη ερμηνεία της σύγχρονης αρρενωπότητας. Ένα εμβληματικό, διαχρονικό άρωμα, φόρος τιμής στην έμφυτη κομψότητα και σχεδιασμένο να αντανακλά τις πολλαπλές πτυχές του σύγχρονου άνδρα. Με αυθεντική κομψότητα, σας ενθαρρύνει να βρείτε το δικό σας εσωτερικό φως και να γίνετε ηγέτης του εαυτού σας. Το νέο Boss Bottled Elixir είναι ένα μαγευτικό άρωμα, με υψηλή συγκέντρωση πολυτελών συστατικών, όπως το κάρδαμο, το vetiver και το πατσουλί που δημιουργεί μια έντονη, πικάντικη αίσθηση. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας ο πολυτάλαντος ηθοποιός του Hollywood Chris Hemsworth, πρότυπο σύγχρονου άνδρα, διεθνώς καταξιωμένος, αλλά πάντα ταπεινός, καθώς τον ορίζουν πολλά περισσότερα από την επιτυχία του στη μεγάλη οθόνη.

RABANNE FAME PARFUΜ

Από την πρώτη του κυκλοφορία το 2022, το FAME ενσαρκώνει όλα όσα πρεσβεύει ένα αυθεντικό Parisian it-girl. Ένα λαμπερό, παιχνιδιάρικο κορίτσι που αναζητά τη διασκέδαση, ζει τη ζωή στο έπακρο και εκπέμπει τη λάμψη της απόλυτης σταρ. Φέτος, το χρυσό κορίτσι προκαλεί αίσθηση με το FAME Parfum: μια νέα, έντονη δημιουργία που εκφράζει στο έπακρο τον θηλυκό αισθησιασμό, αποκαλύπτοντας την πιο ακαταμάχητη πλευρά της. Πιο σαγηνευτικό, πιο glamorous, πιο iconic από ποτέ, το FAME Parfum είναι ένα έντονο chypre άρωμα με ξυλώδεις, floral νότες και ένα αξέχαστο Parisian twist. Αποκαλύπτοντας μια νέα πτυχή μαγνητισμού και έλξης, η γυναίκα FAME Parfum μαγνητίζει τα φώτα της δημοσιότητας για ακόμα μια φορά. Τυλιγμένη με την ευωδιά του αισθησιασμού, δείχνει το δρόμο προς μια θηλυκότητα γεμάτη αυτοπεποίθηση, πυροδοτώντας ανεξέλεγκτο πόθο. Μια κομψή δημιουργία από τους παγκοσμίου φήμης αρωματοποιούς Dora Baghriche, Marie Salamagne και Alberto Morillas που αντανακλά τις πιο τολμηρές, γοητευτικές όψεις της μοντέρνας θηλυκότητας.

CALVIN KLEIN DEFY EAU DE PARFUM

Ο οίκος Calvin Klein παρουσιάζει το Calvin Klein Defy Eau de Parfum, μια νέα δημιουργία που εντάσσεται στο ανδρικό portfolio αρωμάτων του οίκου και συνεχίζει να αψηφά τις προκλήσεις, μέσα από ένα έντονο οσφρητικό αποτέλεσμα από σαγηνευτικές δερμάτινες νότες που έρχονται σε αντίθεση με την αναζωογονητική του φρεσκάδα. Ενώ περικλείει την ίδια ξυλώδη υπογραφή με το αρχικό Eau de Toilette, το Calvin Klein Defy Eau de Parfum χαρακτηρίζεται από μια απροσδόκητη, πιο ζεστή, και πιο σκοτεινή πινελιά που αναδύεται από μια έκρηξη εσπεριδοειδών με πρωταγωνιστή το έλαιο μανταρινιού και νότες από περγαμόντο, λεβάντα και κεχριμπάρι. Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας είναι για ακόμα μια φορά ο βραβευμένος ηθοποιός Richard Madden, που μέσα από σειρά ευάλωτων στιγμών που αντανακλούν τον εσωτερικό του εαυτό, καταλήγουν σε ένα θαρραλέο άλμα πίστης, μια συμβολική μεταφορά για την προσωπική περιφρόνηση και την τόλμη του να ρισκάρεις.

CHLOE EAU DE PARFUM LUMINEUSE

Η Chloé εξέφραζε ανέκαθεν τη φυσική θηλυκότητα, όπου από τις πρώτες κιόλας συλλογές του οίκου απελευθερωτικά κομμάτια αγκάλιαζαν αβίαστα τη φυσική κίνηση του γυναικείου σώματος χωρίς παρεμβολές. Σήμερα, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, οι αρωματικές δημιουργίες του οίκου Chloé εκφράζουν τη γυναικεία θηλυκότητα μέσα από ένα συνεχή διάλογο με τη φύση. Ενσαρκώνοντας την υπεύθυνη πολυτέλεια με κομψότητα και ευαισθησία, η Chloé εντάσσει ένα νέο άρωμα στη Signature σειρά της, το νέο Eau de Parfum Lumineuse που αντλεί έμπνευση από την εικόνα ενός φρεσκοκομμένου τριαντάφυλλου, στο οποίο αντανακλώνται οι ακτίνες του ηλιακού φωτός. Η αρωματοποιός Ane Ayo δημιούργησε ένα υπέροχα ζεστό, ντελικάτο άρωμα, θέλοντας να εκφράσει μια πιο αισθησιακή πτυχή της θηλυκότητας, με το τριαντάφυλλο να ξετυλίγει τον πλούτο και την πολυπλοκότητά του μέσα από τους βελούδινους τόνους του γιασεμιού Sambac. Η βανίλια αναδεικνύει την floral πτυχή του αρώματος, ενώ οι βελούδινοι και ambery τόνοι, προσδίδουν στη σύνθεση μια ζεστή θηλυκότητα.

GUCCI GUILTY ELIXIR DE PARFUM

O οίκος Gucci παρουσιάζει τα Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Femme & Pour Homme, δύο νέες αρωματικές δημιουργίες, που σας προσκαλούν να αγκαλιάσετε τον πιο αληθινό εαυτό σας και να ανακαλύψετε την αυθεντικότητα που πηγάζει από μέσα σας. Αυτό το σαγηνευτικό δίδυμο γιορτάζει την ήδη υπάρχουσα, signature σειρά των αρωμάτων Gucci Guilty, που διοχετεύει τα πιο πολύτιμα συστατικά της σε διαχρονικά σύγχρονες συνθέσεις και νέα μπουκάλια με έντονα χρώματα. Το ατμοσφαιρικά floral άρωμα, Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Femme πάλλεται με αναζωογονητική ενέργεια και γοητεία, ενισχύοντας τις χαρακτηριστικές νότες του Gucci Guilty, ενώ το Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Homme είναι ένα κεχριμπαρένιο άρωμα, με νότες από δέρμα και πολύτιμο πατσουλί – το χαρακτηριστικό συστατικό του Gucci Guilty – με υψηλότερη συγκέντρωση για ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα.

GUCCI FLORA GORGEOUS MAGNOLIA EAU DE PARFUM

Γνωρίστε έναν κόσμο απόλυτης ελευθερίας με το Gucci Flora Gorgeous Magnolia Eau de Parfum. Γεμάτο με απροσδόκητες αλλά ταιριαστές μεταξύ τους νότες, το τρίτο άρωμα της σειράς #FloraFantasy, έχει βάση τη Μανόλια Alba, ένα σπάνιο λουλούδι που απαιτεί ειδική συγκομιδή και προσεκτική διαδικασία απόσταξης. Για να ενισχυθεί η γλυκύτητα του αποστάγματος μανόλιας, μια συγχορδία από Dewberries προστίθεται στη σύνθεση, προσδίδοντάς της μια φρουτώδη χροιά. Παράλληλα το Blond Woods εξισορροπεί τη φρεσκάδα και τον αισθησιασμό, ενώ το ακόρντο καρύδας προσφέρει μια ακαταμάχητη φρεσκάδα βανίλιας. Τέλος, το Jasmine Sambac Absolute επιφέρει μια πράσινη ένταση και ζεστασιά που αναμειγνύεται με την ώριμη εσάνς από Musk. Σχεδιασμένο για να γιορτάζει την εσωτερική δύναμη, το ισχυρό πνεύμα του Flora ενσαρκώνεται για άλλη μια φορά από την καλλιτέχνη, τραγουδοποιό και πρωτοπόρο Miley Cyrus, σε μια καμπάνια που ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και μαγεία.

DKNY BE DELICIOUS ORCHARD ST. EDP

Η DKNY παρουσιάζει το Be Delicious Orchard St. Eau de Parfum, μια ολοκαίνουργια προσθήκη στην Be Delicious συλλογή της που αντλεί έμπνευση από το πολυσύχναστο Lower East Side της Νέας Υόρκης- μια γειτονιά με ιστορικές ρίζες, γνωστή για τον πρωτοποριακό και street χαρακτήρα της. Το εμβληματικό σχέδιο του Be Delicious, ανανεώνεται με στοιχεία από το street art και το graffiti, ενώ το εκθαμβωτικό ροζ οβάλ μπουκάλι του Be Delicious Orchard St, είναι διακοσμημένο με prints μήλου σε neon κίτρινο χρώμα. Οι νότες από ροζ μήλο και γκρέιπφρουτ ξυπνούν τις αισθήσεις, ενώ το ροζ πιπέρι ανεβάζει τους παλμούς. Εμπνευσμένο από την αρωματοποιό Natasha Côté του IFF, το Be Delicious Orchard St είναι ένα συναρπαστικό, floral και φρουτώδες ακόρντο γεμάτο αισιόδοξη ενέργεια, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην καμπάνια του στον ομώνυμο δρόμο.

TRUSSARDI RUBY RED EDP

To Ruby Red, το τρίτο οικολογικό άρωμα της Trussardi Parfums αποτελεί ωδή στις αξίες της σύγχρονης θηλυκότητας, μια δημιουργία που αντλεί έμπνευση από το πάθος που εκφράζουν οι γυναίκες ενώ αντιμετωπίζουν τις διάφορες πτυχές της ζωής, όπως o έρωτας και η δουλειά, η φιλία και η μητρότητα, η περιβαλλοντική δέσμευση και η ψυχοσωματική ευεξία. Η γυναίκα του Ruby Red Eau de Parfum είναι κομψή, παθιασμένη και ανεξάρτητη, όπως ακριβώς και η ruby red απόχρωση που χάρισε το όνομά της σε αυτό το άρωμα. Μια vegan δημιουργία, έμπνευση των αρωματοποιών Violaine Collas, Julie Massé και Alex Lee που περιέχει περγαμόντο, κόκκινα φρούτα, κανέλα, ylang- ylang και σανδαλόξυλο, δημιουργώντας μια αίσθηση πάθους και ελευθερίας. Η οσφρητική αυτή δημιουργία ξεδιπλώνεται μέσα από μια καμπάνια που διηγείται μια ιστορία αγάπης μεταξύ μιας γυναίκας και του αρώματός της, μιας σχέσης που εμπεριέχει όλες τις αισθήσεις, σε μια γιορτή συναισθημάτων.

Έχουν τη μαγική ιδιότητα όχι μόνο να ενισχύει τη δική μας αυτοπεποίθηση αλλά και να αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις των γύρω μας, αφήνοντας ένα ίχνος γοητείας και μαγνητισμού που παραμένει στο μυαλό τους πολύ καιρό μετά την αναχώρησή μας. Με αυτόν τον τρόπο, το άρωμα γίνεται απαραίτητο αξεσουάρ στην τέχνη της προσωπικής έκφρασης και γοητείας.

