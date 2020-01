25 Ιανουαρίου, η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου και μια καλή αφορμή να μιλήσουμε σε φίλους και γνωστούς και να τους ευχηθούμε. Και όχι μόνο!

Ο Γρηγόρης, η μοναδική ελληνική εταιρία καφέ & φαγητού που έχει όνομα, γιορτάζει επίσης και ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους αγαπημένους του πελάτες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί σε facebook και Instagram, όπου 25 τυχεροί (συμβολικός αριθμός, το πιάσατε έτσι;) θα κερδίσουν ένα πρωινό που θα απολαύσουν στις 25 Ιανουαρίου σε όποιο κατάστημα Γρηγόρης θέλουν.

Για όσους ονομάζονται Γρηγόρης ή Γρηγορία, ένας καφές είναι κερασμένος, ενώ για όλους τους υπόλοιπους το κέρασμα είναι ένα μίνι κουρού πραλίνα. Last but not least, μια ιδιαίτερη συνάντηση “Meet and Treat” με τους Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Μυρτώ Κάζη και Γιάννη Αποστολάκη θα περιμένει σε 3 καταστήματα Γρηγόρης για να γνωριστούμε από κοντά.

