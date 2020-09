Το αγαπημένο και βραβευμένο Professional Diploma in Digital & Social Media έγινε sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες μέρες. Δεδομένης μεγάλης ζήτησης & waiting list ξεκινά νέο παράλληλο course στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα. Η KnowCrunch επανέρχεται στις αίθουσες με το πληρέστερο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάδας σε Digital & Social Media, διάρκειας 136 ωρών, με εισηγητές τους καλύτερους και πιο έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των σημαντικότερων brands & agencies

Το Professional Diploma in Digital & Social Media έχει βραβευτεί επί σειρά ετών απ’ το Social Media World ως η καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για Digital & Social Media επικοινωνία. Βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές μέσα από την καρδιά των εξελίξεων, την Αμερική, και ανανεώνεται καθημερινά. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό επίπεδο EQF 5, που καλύπτει το σύνολο των καναλιών, στρατηγικών και εργαλείων στα digital & social media.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη και φοιτητές

Το Professional Diploma in Digital & Social Media, απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες θέλουν να εξελιχθούν ή να βρουν νέους πελάτες, σε στελέχη που επιθυμούν να ξεχωρίσουν στον τομέα τους και σε φοιτητές ή ανέργους που ψάχνουν άμεσα εργασία. Oι απόφοιτοι της KnowCrunch προτιμώνται και έχουν 80%-100% απορρόφηση στην αγορά εργασίας. To course αυτό είναι πλήρως αναγνωρισμένο από την ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Παράλληλα, η KnowCrunch αλλά και οι instructors ασχολούνται με τον καθένα προσωπικά για την εξασφάλιση εργασίας ή συνεργασιών.

Πλήρως ανανεωμένο για άλλη μια φορά

Το μοναδικό πρόγραμμα που ανανεώνεται καθημερινά έχει πλέον νέο structure και ύλη. Συγκεκριμένα οι ενότητες του course είναι:

The Digital Marketing Mindset

The Web site Landing Pages

The Google Analytics

The Social Media Platforms

The Digital Marketing Legal Issues

The Use of Links & UTMs in Digital Marketing

The Content Production

The Content Marketing Strategy

The On-Site & Off-Site Search Engine Optimization (S.E.O.)

The Social Media Marketing Strategy

The Digital Advertising Channels and Platforms

The E-mail & Mobile Marketing

The Influencer Marketing

The Digital Reputation and Public Relations

The Digital Marketing Monitoring and Evaluation

The Digital Marketing Reports

The Growth Hacking Tactics

The Digital Marketing Funnel Tactics

The Digital and Social Media Marketing Strategy

The Digital Marketing Services

Διαθέσιμο με κάθε τρόπο & μέσο και κάτω από έκτακτες συνθήκες

Η ΚnowCrunch απέδειξε ότι είναι πάντα έτοιμη να προσαρμοστεί στις νέες απαιτητικές συνθήκες και σε ενδεχόμενο lockdown, η εκπαίδευση μεταφέρεται και συνεχίζεται μέσω live webinar, την ίδιες προγραμματισμένες ώρες και μέρες, όπου οι instructors εκπαιδεύουν ενώ ταυτόχρονα απαντούν σε απορίες, με 2way video & audio conference.

Τα δωρεάν προνόμια των φοιτητών της KnowCrunch

Όλοι οι φοιτητές του Professional Diploma in Digital & Social Media έχουν πάντα:

Προσωπική πρόσβαση στην ύλη και bonus files του course, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Προσωπική πρόσβαση σε Facebook Group όπου βρίσκονται συνεχώς οι instructors για να λύνουν απορίες.

Δυνατότητα επίσκεψης κάποιων εκ των επόμενων in-class courses, για επανάληψη μέσα στην τάξη.

Επιπλέον δωρεάν 4 μήνες στο αυτόνομο video-on-demand E-learning Masterclass Digital & Social Media Marketing 110 ωρών, με την ίδια ακριβώς ύλη, από τους ίδιους instructors, για παρακολούθηση από το σπίτι, οποιαδήποτε μέρα & ώρα.

Η τιμή του του Professional Diploma in Digital & Social Media μαζί με όλα τα προνόμια είναι 1.750€ και υπάρχει ειδική τιμή 1.350€ για φοιτητές, ανέργους και group εταιρειών. Επισκεφθείτε το website της KnowCrunch και κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course, πριν εξαντληθούν οι θέσεις.

Ποια είναι η KnowCrunch

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου in-class, live webinar & video-on-demand courses με έμφαση σε θέματα business, marketing & digital marketing.