Digital Expo 2018 Powered By Stoiximan: Gaming και Τεχνολογία γίνονται ένα!

Η μεγαλύτερη συνάντηση Τεχνολογίας και Gaming επιστρέφει στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου! Το GameSpace.gr σε συνεργασία με το Mediterranean College διοργανώνουν το Digital Expo 2018 Powered By Stoiximan!

Λάβετε μέρος σε τουρνουά, σε κινητά και κονσόλες στη Gaming Arena της Stoiximan, και σε υπολογιστές στη Gaming Arena του Gaming Ambassador της εκδήλωσης, Omen by HP. Περιηγηθείτε ακόμα στα θεματικά περίπτερα PS4™, Nintendo, NBA 2K19, Shadow of the Tomb Raider και Assassin’s Creed Odyssey, καθώς επίσης και στο Gaming Peripherals Booth των Bloody Gaming και Gioteck.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε την μοναδική εμπειρία VR στο περίπτερο της Stoiximan, καθώς και σε εκείνο της Omen by HP, αλλά και να συμμετάσχετε στον Ελληνικό Προκριματικό του Red Bull Escape Room World Championship. Ελάτε για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας YouTubers.

Γνωρίστε τις ανερχόμενες Ελληνικές Startups που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και δοκιμάστε μοναδικά παιχνίδια από ανεξάρτητα Game Studios. Παρακολουθήστε ακόμα ομιλίες και σεμινάρια από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους εταιρειών τεχνολογίας όπως η Google και η Nvidia. Η τελευταία θα παρουσιάσει τη νέα τεχνολογία της GeForce RTX, ενώ η Google θα πραγματοποίησει ομιλία σχετικά με το Youtube Gaming.

Aπό την εκδήλωση μάλιστα, δεν θα λείψουν τα Card Games και έκθεση από vintage υπολογιστές και κονσόλες από την Amigahellas, ενώ περισσότεροι από 50 Cosplayers και Artists θα εκθέσουν τις δημιουργίες τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι δράσεις του Digital Expo δεν θα περιοριστούν μόνο στον εσωτερικό χώρο, καθώς στον εξωτερικό περίβολο θα διεξαχθεί το Σάββατο, ο Freerunning-Parkour διαγωνισμός, DK’s Battle Of Style.

Διεξαγωγή: 29-30 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00 – 21:00, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 (κοντά στον σταθμό «Ανθούπολη» του μετρό)

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Είσοδος: 3€ την ημέρα ή 5€ για το 2ήμερο (4€ η προπώληση μέσω Viva)

Αγορά εισιτηρίων: dexpo.gr/tickets Η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμη μέσω του Viva.gr καθώς και σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε τον Powered by Χορηγό της εκδήλωσης STOIXIMAN, καθώς και τον Gaming Ambassador της εκδήλωσης, Omen by HP.

Ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην εκδήλωση, τους Gold χορηγούς Bloody και Gioteck, τους Silver χορηγούς PlayStation®, Razer, CD Media, IGE S.A., Wizz Net Station, L’artigiano και Pringles, καθώς και τους Bronze χορηγούς, OtakuStore.gr, AnimeHouse.gr, Fantasy-Shop και Κάισσα.

Ευχαριστούμε ακόμα τη Tenebra Studios, για την συνεισφορά της στην διοργάνωση της εκδήλωσης.

Χορηγοί Επικοινωνίας: RISE TV, Zougla, Thats Life, MAXMAG, Alt-Tab, ninty.gr, PSaddict.gr, Busted.gr, VG24.gr, WLGaming, gameslife, TeamInGame, IGN Greece, Digital Life, PC Building GR, Cosplayers//GR, Greek Otaku Radio, Sportsking.gr, Debut.gr, BullMp.com, Hellenic Media Group

Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με την υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου και του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Αθήνας

Ιστοσελίδα: Dexpo.gr

Η εκδήλωση: gmsp.me/DEX-2018

Facebook Page: facebook.com/dexpogr

Instagram: instagram.com/dexpogr

Android App: gmsp.me/DEX-Android