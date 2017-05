Ο κόσμος είναι συγκλονισμένος από τα χθεσινά γεγονότα που έγιναν στο Μάντσεστερ και την τρομοκρατική επίθεση που μέχρι τώρα έχει κοστίσει τη ζωή σε 22 άτομα (δυστυχώς ανέβηκε ο αριθμός). Κάθε λεπτό που περνάει έρχονται στο φως δραματικά στοιχεία για την έκρηξη που συγκλόνισε τη Βρετανία και έχει βυθίσει στο πένθος τη χώρα.

Ανάμεσα σ’ αυτά είναι και η κίνηση μίας γυναίκας που στην ουσία έσωσε 50 παιδιά που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους όταν έγινε η έκρηξη και επικράτησε πανικός. Η Paula Robinson ήταν εκείνη την ώρα στον κοντινό σταθμό του ηλεκτρικού (Victoria) μαζί με τον άντρα της και είδε αμέτρητα κορίτσια να ουρλιάζουν και να φεύγουν τρέχοντας από το κτίριο της συναυλίας, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη.

Anyone looking for children in #Manchester tonight head to the Holiday Inn as one wonderful lady is keeping them safe pic.twitter.com/snJfE0IysZ

— Amy Cotter (@AmyLou_Cotter) May 22, 2017