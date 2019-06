Ένας νόστιμος και απολαυστικός τρόπος για να απολαύσεις το παγωτό Oreo, αν προλάβεις και δεν το έχεις φάει όλο!

Υλικά

1 οικογενειακό παγωτό Oreo

2 πακέτα μπισκότα Oreo

Εκτέλεση

Τοποθετούμε μια λαδόκολλα σε ένα ταψί και στη συνέχεια στην κατάψυξη για 10 λεπτά. Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι παγωτού βάζουμε τις μπάλες παγωτού πάνω στη λαδόκολλα και στη συνέχεια στην κατάψυξη ξανά για τουλάχιστον 20 λεπτά. Βάζουμε τα τριμμένα oreo μέσα σε ένα μπολ και περνάμε γρήγορα την κάθε μπάλα παγωτού μέχρι να καλυφθεί καλά από όλες τις πλευρές. Αφήνουμε για λίγη ώρα στη κατάψυξη και σερβίρουμε.

To αγάπησες σε πύραυλο, το λάτρεψες σε sandwich … ήρθε η στιγμή να το απολαύσεις και σε οικογενειακό κύπελο!

Το νο 1 μπισκότο στον κόσμο γίνεται «κομμάτια» για χάρη σου και έρχεται σε ένα δροσιστικά γλυκό κύπελο με πλούσιο παγωτό βανίλια και αυθεντικά κομμάτια μπισκότου ΟREO με γέμιση βανίλια & κομμάτια λευκής σοκολάτας και μάλιστα σε οικογενειακό μέγεθος… για μεγαλύτερη διάρκεια στην απόλαυση!

Ποιος είπε ότι το “OREO” είναι υποκειμενικό;

Αναζήτησε το οικογενειακό κύπελο OREO, αλλά και τις υπόλοιπες γευστικές προτάσεις OREO στα πράσινα ψυγεία για ένα πραγματικά ωραίο καλοκαίρι!

Τα παγωτά OREO διανέμονται από τη Froneri Hellas, σε συνεργασία με τη Mondelēz International. “OREO is a trademark of Mondelēz International used under license”.