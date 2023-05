Το Monopoly, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται ευρέως, έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα παγκοσμίως. Είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, όπως το παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι, η εφαρμογή για κινητά και το παιχνίδι στον υπολογιστή. Έχοντας κυκλοφορήσει το 1935, το παιχνίδι γιόρτασε τώρα την 85η επέτειό του. Με άδειες σε περισσότερες από 103 χώρες και μεταφράσεις σε 37 γλώσσες, η εμβέλεια του Monopoly είναι πραγματικά παγκόσμια. Εκτός από αυτά τα γεγονότα, υπάρχουν πολλές άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για αυτό το αγαπημένο παιχνίδι. Σήμερα, θα εξερευνήσουμε δέκα τέτοια ενδιαφέροντα γεγονότα που μπορεί να σας εκπλήξουν.

Κάθε χρόνο στις 19 Μαρτίου, το Monopoly γιορτάζει την επίσημη επέτειό του, σηματοδοτώντας την ημέρα που η Parker Brothers απέκτησε τα δικαιώματα του παιχνιδιού από τον Charles Darrow, τον αρχικό δημιουργό.

Το Monopoly αναπτύχθηκε αρχικά από τον Charles Darrow το 1933, χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως λαδόπανα, αποκόμματα ξύλινου καλουπώματος και χειρόγραφες κάρτες. Το παιχνίδι βασίστηκε αρχικά στο Atlantic City, αλλά οι επόμενες εκδόσεις έχουν προσαρμόσει τη ρύθμιση σε διαφορετικές χώρες. Η πρώτη έκδοση με άδεια παρουσίαζε την πόλη του Λονδίνου.

Το αρχικό παιχνίδι Monopoly περιελάμβανε 10 μεταλλικά κουπόνια, τα οποία προτάθηκαν από τα ανίψια του Ντάροου. Αυτές οι μάρκες περιελάμβαναν ένα σίδερο, πορτοφόλι, φανάρι, αγωνιστικό αυτοκίνητο, δακτυλήθρα, παπούτσι, καπέλο, θωρηκτό, κανόνι και κουνιστή άλογο. Προς το παρόν, το παιχνίδι προσφέρει πάνω από 20 διαφορετικά μάρκες, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών όπως ένας ελέφαντας και μια τσάντα με χρήματα.

Το αρχικό παιχνίδι Monopoly πωλήθηκε για περίπου $2. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές τιμές, το αρχικό παιχνίδι ήταν σημαντικά πιο προσιτό.

Η Hasbro, ο εκδότης του παιχνιδιού, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 300 αδειοδοτημένες εκδόσεις του Monopoly παγκοσμίως. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικές εκδόσεις με θέμα τον αθλητισμό, τις ταινίες, ακόμη και μια έκδοση Braille, μαζί με διάφορες περιορισμένες εκδόσεις.

Ενώ τα παιχνίδια Monopoly στο σπίτι μπορούν να διαρκέσουν λίγο, κανένα από αυτά δεν συγκρίνεται με το μεγαλύτερο σε διάρκεια καταγεγραμμένο παιχνίδι, το οποίο διήρκεσε για 70 συνεχόμενες ημέρες.

Η πρώτη ψηφιακή έκδοση του Monopoly παρουσιάστηκε το 2008 ως παιχνίδι για κινητά για το iPhone, ενώ αργότερα έγινε διαθέσιμο και σε συσκευές Android. Από τότε, το παιχνίδι έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια λήψεις σε πλατφόρμες iOS και Android.

Για όσους τείνουν να κάμψουν τους κανόνες, υπάρχει μια ειδική έκδοση του Monopoly που ονομάζεται Monopoly: Cheaters Edition. Παρουσιάστηκε το 2018, αυτή η έκδοση ενσωματώνει την εξαπάτηση ως μέρος του παιχνιδιού. Οι παίκτες ενθαρρύνονται να επιχειρούν ενέργειες όπως «δανεισμός» χρημάτων από την τράπεζα, παράλειψη χώρων και αποφυγή πληρωμών ενοικίου.

Η δημοτικότητα του παιχνιδιού είναι τόσο τεράστια που ενέπνευσε ακόμη και ένα βραβευμένο με Emmy ντοκιμαντέρ με τίτλο “Under The Boardwalk: The Monopoly Story”, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2010.

Η επίσημη σελίδα της Monopoly στο Facebook έχει πάνω από 10 εκατομμύρια ακολούθους, ξεπερνώντας τον πληθυσμό πολλών μικρών χωρών.