It’s the most wonderful time of the year… λέει και το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι και αναμφίβολα δεν έχουμε λόγο να πούμε το αντίθετο, καθώς από τη στιγμή που μπαίνει για τα καλά το πνεύμα των Χριστουγέννων, όλα γύρω μας πλημμυρίζουν με φως, λάμψη και θετικά vibes. Χριστούγεννα σημαίνουν φυσικά και δώρα και είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από δώρα που προέρχονται από τον μαγικό κόσμο της τεχνολογίας. Για αυτό και η HUAWEI, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας μας ετοίμασε για τα φετινά Χριστούγεννα, μια σειρά από unique προτάσεις που θα λατρέψουν όλοι οι φανατικοί λάτρεις της υψηλής τεχνολογίας (κι όχι… μόνο)!

Στις σελίδες του χριστουγεννιάτικου οδηγού της HUAWEI θα βρείτε μια σειρά από άρθρα που θα σας βάλουν για τα καλά στο… Xmas spirit των ημερών! Τα «στολίδια» στο tech δέντρο τεχνολογίας της HUAWEI είναι το απόλυτο smartwatch HUAWEI Watch GT 4, το εντυπωσιακό high-end camera phone P60 Pro που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του mobile photography και γράφει ιστορία, τα ακουστικά FreeBuds Pro3 που φέρνουν τα πάνω – κάτω στον ήχο υψηλής ποιότητας στα in-ear True Wireless ακουστικά και τέλος το MateBook D14 2023, ένα laptop που είναι σχεδιασμένο για να σηκώνει με χαρακτηριστική ευκολία το βάρος της απαιτητικής digital καθημερινότητας.

Στον χριστουγεννιάτικο digital οδηγό: “A Huawei Gift Guide for… Christmas” με τα πιο cool δώρα από την HUAWEI θα βρείτε μοναδικές συνταγές για να απολαύσετε το πλούσιο χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς ενοχές, την πιο ξεχωριστή XMAS μουσική playlist για να μπείτε για τα καλά σε γιορτινή διάθεση, tips για τις πιο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τη βοήθεια της εκπληκτικής κάμερας του P60 Pro, αλλά και όλα όσα χρειάζεσαι να έχεις μαζί σου στις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις που σχεδιάζεις. Ξεφυλλίστε λοιπόν το A Huawei Guide to… XMAS και αφήστε την tech μαγεία να πλημμυρίσει την ατμόσφαιρα!

Κάντε click ΕΔΩ για να διαβάσετε τον ξεχωριστό οδηγό της Huawei και Καλές γιορτές!