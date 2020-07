Αποχωρεί η Kourtney Kardashian από το Keeping Up With the Kardashians μετά από 14 χρόνια – Θεωρεί τοξικό το περιβάλλον

Η Kourtney Kardashian, η μεγαλύτερη αδερφή της οικογένειας των Kardashian-Jenner, αποχωρεί από το reality show που τις έκανε πασίγνωστες, το Keeping Up With the Kardashians. Σε συνέντευξη της με την Vogue Arabia – για το εξώφυλλο της οποίας πόζαρε για το τεύχος Αυγούστου – μίλησε μεταξύ άλλων και για την απόφασή της να αφήσει το σόου μετά από 14 χρόνια συμμετοχής και 2 spin-off σόου στα οποία ήταν επίσης πρωταγωνίστρια.

«Αφήνω το σόου γιατί ένιωθα ανολοκλήρωτη συμμετέχοντας σε αυτό. Έγινε για εμένα ένα τοξικό περιβάλλον, τόσο που δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω έτσι».

Θυμίζουμε ότι στον τελευταίο κύκλο του Keeping Up With the Kardashians, η Kourtney και η Kim Kardashian πιάστηκαν τα χέρια on camera σε σημείο που τραυμάτισαν ελαφρά η μία την άλλη – με την Khloe να σκουπίζει το μέικαπ της Kim που απλώθηκε στον τοίχο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Kourtney αποφάσισε να αφήσει το σόου.

Ακόμη η Kourtney Kardashian δήλωσε:

«Η ιδιωτικότητα είναι κάτι που έμαθα να εκτιμάω πολύ, ζώντας μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Το να διατηρήσω μία ισορροπία μεταξύ προσωπικής και δημόσιας ζωής ενώ βρίσκομαι σε ρέαλιτι σόου είναι πολύ δύσκολο. Μερικοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι δεν θέλω να δουλέψω, το οποίο δεν ισχύει. Στόχος μου είναι να ακολουθήσω την ευτυχία μου και να δώσω όλη μου την ενέργεια σε αυτά που με γεμίζουν».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Προσπαθώ πάντα να κρατάω τα παιδιά μου μακρυά από το κινητό και τα τάμπλετ ώστε να ζουν το τώρα. Δεν θέλω να χάσουν τις πολύτιμες στιγμές που συμβαίνουν γύρω τους, τις στιγμές που έρχεσαι πιο κοντά με τα άλλα άτομα. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, κανονίζουμε να έχω ρεπό τα σαββατοκύριακα και να καθόμαστε με τις πιτζάμες μας και απλά να απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου. Εκείνη την ημέρα δεν θέλω να έχουμε κανένα πλάνο, θέλω να είμαστε ξέγνοιαστοι».