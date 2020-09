KUWTK: Όταν η Kim και η Kourtney Kardashian έπαιξαν κυριολεκτικά ξύλο on camera

Η οικογένεια των Kardashian που τόσο αγαπάμε να μισούμε (ή απλά αγαπάμε) μας έχει χαρίσει άφθονες τηλεοπτικές στιγμές δράματος. Με αφορμή την ανακοίνωση του τέλος του show τους, Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), θυμηθήκαμε μία από τις πιο δραματικές στιγμές του. Ήταν το 2019 όταν η Kim και η Kourtney Kardashian έμπλεξαν σε έναν από τους συνηθισμένους τσακωμούς τους, αυτήν την φορά όμως κατέληξε σε ξύλο μεταξύ τους.

Ο χειρότερος τσακωμός των αδερφών – Η Kim και η Kourtney κατέληξαν να παίζουν πραγματικό ξύλο on camera

Ο τσακωμός που οδήγησε σε ξύλο, ξεκινάει αρχικά με μία αντιπαράθεση όχι της Kim με την Kourtney αλλά με την Kendall. Η μητέρα των κοριτσιών, Kris, είναι απογοητευμένη γιατί η Kendall και η Kylie δεν θα πάνε σε ένα event της και η Kim λέει στην Kendall ότι η ίδια και η Khloe είναι οι μόνες που «τρέχουν» πάντα για να είναι στο πλευρό της μητέρας τους. Η Kendall αντιδρά και σύντομα μπαίνει στον τσακωμό και η Kourtney.

Σύντομα οι τόνοι ανεβαίνουν και βαριές κουβέντες αναφέρονται. «Εάν το ξανά πεις αυτό θα σε γ@μήσω. Βουλ%σέ το» λέει η Kourtney στην Kim η οποία ξεσπάει σε ειρωνικά γέλια. «Η Kim θεωρεί τον εαυτό της ανώτερο γιατί πιστεύει ότι δουλεύει περισσότερο από εμάς» λέει η Kourtney στο video. Ο τσακωμός συνεχίζεται με την Kourtney να πετάει ένα παγούρι στην Kim και να της επιτίθεται. Οι άλλες αδερφές που είναι παρούσες, η Kendall και η Khloe ξεσπούν σε γέλια καθώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του συμβάντος.

«Μην ξανά μπήξεις τα νύχτα σου σε εμένα όπως τώρα. Πόσο χρονών είσαι;» λέει η Kim στην Kourtney και της δίνει ένα πολύ δυνατό χαστούκι, ενώ το ξύλο μεταξύ τους δεν σταματάει.

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει το make-up της Kim που έχει λερώσει τον λευκό τοίχο, κατά τον τσακωμό τους.

Δείτε όλο το σκηνικό στα παρακάτω βίντεο

Μετά τον τσακωμό οι αδερφές «τα βρήκαν« και δηλώνουν πως οι σχέσεις τους είναι καλύτερες από ποτέ. Και οι δύο αναφέρουν ότι είναι συχνό σε μία οικογένεια να τσακώνονται τα μέλη της, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται. Όσοι έχουν αδέρφια, ξέρουν πολύ καλά. Χαρακτηρίζουν την στιγμή του τσακωμού μία «πολύ σκοτεινή στιγμή» και προσπαθούν να την αφήσουν πίσω τους. Δεν ήταν έκπληξη όταν λίγους μήνες μετά το περιστατικό, η Kourtney δήλωσε ότι αποχωρεί οριστικά από το KUWTK.