Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 18.00

Christmas is just around the corner…και το ATHENS METRO MALL όπως κάθε χρόνο έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με happenings για την έναρξη της γιορτινής περιόδου. Το αγαπημένο Εμπορικό Κέντρο των Νοτίων Προαστίων δίνει το πιο λαμπερό ραντεβού της χρονιάς, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, για να υποδεχτεί μαζί σας την εορταστική περίοδο με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από την αγαπημένη μας Φαίη Σκορδά , αλλά και με πολύ χορό και τραγούδι με την Αναστασία & τον Κωνσταντίνο Ορφανίδη επί σκηνής, αλλά και τον 92.3 Λάμψη FM.

Picture this: τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα ψώνια με το τέλειο soundtrack!

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων με τον 92,3 Λάμψη FM

Η πιο λαμπερή Χριστουγεννιάτικη γιορτή ξεκινά την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με τον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό 92.3 Λάμψη FM και ένα εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Δημήτρη Σαράντο, ο οποίος θα μεταδίδει live μέσα από τις εγκαταστάσεις του εμπορικού κέντρου.

Το πρώτο Christmas Live Stage είναι γεγονός!

Το πρώτο Christmas Live Stage σας υποδέχεται αμέσως μετά στις 20.00, με καλεσμένη την Φαίη Σκορδά, η οποία θα φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικό μας δέντρο σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ενώ έπειτα στη σκηνή θα υποδεχτούμε την τραγουδίστρια φαινόμενο της ελληνικής μουσικής σκηνής, Αναστασία παρέα με τον Κωνσταντίνο Ορφανίδη. Απολαύστε όλα τα hits, σε ένα μουσικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να ανυψώσει το κέφι και να απογειώσει την εορταστική διάθεση σε μικρούς και μεγάλους.

Μην ξεχνάτε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη!

Στο ATHENS METRO MALL η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη διασκέδαση και τη διάθεση για shopping, στο πιο λαμπερό σκηνικό, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει υπέροχες Χριστουγεννιάτικες εμπειρίες. Μην λείψει κανείς!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr