Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο Brad Pitt θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του Hollywood, αλλά και ένας «ζεν πρεμιέ» που έχει σαγηνεύσει εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Brad Pitt γεννημένος το 1963, βαδίζει αισίως προς την 6η δεκαετία της ζωής του και παρόλο που “μεγαλώνει” ηλικιακά, ο χρόνος δείχνει να είναι στο… πλευρό του, καθώς γίνεται όχι μόνο πιο όμορφος, αλλά και σοφότερος. Η φιλμογραφία του αποτελείται από all-time «Hollywood» classics που ξεκινούν από το 12 Monkeys, Interview with the Vampire, Seven, Fight Club και το Oceans 11 και καταλήγουν στο Troy, Inglorious Bastards και στο Once Upon a time in Hollywood, πραγματικά η καριέρα του είναι εξαιρετικά πλούσια και πετυχημένη. Ξεκινώντας την καριέρα του από το 1987, σίγουρα οι ρόλοι που τον έχουμε δει είναι πάρα πολλοί. Ωστόσο, υπήρξαν και τρεις φορές στην μεγάλη πορεία του με ρόλους που πραγματικά έγιναν η αιτία για να «απογειωθεί» η καριέρα του! Για πάμε να τους θυμηθούμε…

Ως Tyler Durden στο εμβληματικό Fight Club (1999)

To Fight Club του David Fincher αναμφίβολα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα cult classics όλων των εποχών. Υποδυόμενος το ρόλο του σκληροτράχηλου Tyler Durden (alter ego του Edward Norton), o αγαπημένος Brad υποδύεται έναν χαρακτήρα βουτηγμένο στο σεξ, στη βία και στις… βωμολοχίες, ένα πραγματικά «κακό παιδί» που δεν συμβιβάζεται. Με αυτόν τον ρόλο, ο Brad Pitt απέδειξε σε όλους ότι διαθέτει και μια πιο… σκληρή πλευρά, αφήνοντας πίσω άλλους πιο «γλυκανάλατους» (και sex symbol) ρόλους που είχε υποδυθεί στο παρελθόν…

Ως Αχιλλέας στο Troy (2004)

Το Troy του Wolfgang Petersen αποτέλεσε μια τεράστια… υπερπαραγωγή, με τον Pitt να υποδύεται τον γεμάτο μούσκουλα και αρχαιοελληνική ομορφιά, Αχιλλέα. Αναμφίβολα, όταν σκεφτόμαστε πλέον τη μορφή του Αχιλλέα από την Ιλιάδα του Ομήρου, ο Brad Pitt μας έρχεται πρώτος στο μυαλό. Ωστόσο, ο ρόλος του αρχαίου ήρωα δεν ήταν κάτι που ο ίδιος ο διάσημος ηθοποιός το επιδίωξε… κάθε άλλο μάλιστα, καθώς όπως εκμυστηρεύτηκε σε μια συνέντευξη του στη New York Times, το studio ήταν εκείνο που τον υποχρέωσε και τον «εγκλώβισε» για να υποδυθεί τον πρωταγωνιστή της Ιλιάδας. Όπως παραδέχθηκε, ο εν λόγω ρόλος προσδιόρισε τα επόμενα δέκα χρόνια της καριέρας του, καθώς αποφάσισε να εστιάσει περισσότερο στην παραγωγή ταινιών, εστιάζοντας σε φιλμ με χαμηλότερο budget και αντιμετωπίζοντας με σκωπτικό ύφος και με δεύτερες σκέψεις τα blockbusters.

Ως Cliff Booth στο Once Upon a Time… in Hollywood! (2019)

Με τον «μαιτρ» Quentin Tarantino να κρατάει την σκηνοθετική κλακέτα, ο Brad Pitt έγραψε μια από την πιο χρυσή σελίδα στην καριέρα του, υποδυόμενος τον «χαλαρό» κασκαντέρ Cliff Booth. Πολλοί ήταν εκείνοι που χαρακτήρισαν τον συγκεκριμένο ρόλο ως μια «αναγέννηση» για την καριέρα του, με τον Brad να αποδίδει στην εντέλεια το κυνικό ύφος και τη χιουμοριστική διάθεση του «cool» Cliff… Αυτή η ερμηνεία ήταν εκείνη που του απέφερε και το Χρυσό Αγαλματίδιο των Oscar για πρώτη φορά στην πολύχρονη καριέρα του.