Το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει και φέτος στην COSMOTE TV, μέσα από το pop–up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Από την Παρασκευή 8/12 έως και την Κυριακή 7/1, οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν καθημερινά 4 back-2-back προβολές και συνολικά πάνω από 120 ταινίες, με 35 από αυτές να έρχονται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή. Τον εορταστικό κατάλογο του καναλιού, συνθέτουν ταινίες που έχουμε ταυτίσει με τα Χριστούγεννα, όπως το διαχρονικό «It’s A Wonderful Life» του Φρανκ Κάπρα, το βραβευμένο με Όσκαρ «Everything Everywhere All at Once», all-star cast blockbusters (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), κινούμενα σχέδια, αλλά και ρομαντικές κομεντί με χιονισμένο φόντο.

Μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, επιλεγμένες ταινίες θα διατίθενται on demand μέσα μέσα από το ribbon «CHRISTMAS».

35 ταινίες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή

Μικροί και μεγάλοι θα συντονιστούν στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD και θα παρακολουθήσουν 35 ταινίες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή.

Την Παρασκευή 8/12 (18:40), θα μεταφερθούν σε ένα αρχαίο βασίλειο της Κίνας, με τους «Ήρωες της Χρυσής Μάσκας», ενώ την Κυριακή 10/12 (20:40), θα αντιμετωπίσουν σκοτεινές δυνάμεις στο «Guardians of Time». Τις επόμενες μέρες θα γνωρίσουν το φάντασμα «Ghoster» (Δευτέρα 11/12, 20:45), το λούτρινο αρκουδάκι Τέντυ στο «Teddy’s Christmas» (Δευτέρα 25/12, 19:15) και τον Άλμπερτ, τον φιλικό δεινόσαυρο του «The Adventures of Jurassic Pet» (Τετάρτη 27/12, 20:50). Στις πρεμιέρες του καναλιού περιλαμβάνονται 30 ακόμα ρομαντικές κομεντί με θέμα τη γιορτή των Χριστουγέννων, όπως το «Our Italian Christmas Memories» (Σάββατο 9/12, 22:30), το «Christmas at the Chalet» με την Τέρι Χάτσερ (Παρασκευή 22/12, 22:30), το «This is Christmas» με τον Τίμοθι Σπαλ (Σάββατο 23/12 22:30) και το «Christmas with the Campbells» (Χριστούγεννα, 22:30).

Δημοφιλή all–star cast blockbusters και συναρπαστικές action & sci–fi περιπέτειες

Στο τηλεοπτικό «μενού» του pop-up καναλιού βρίσκονται, επίσης, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, βραβευμένες και δημοφιλείς action, και sci-fi ταινίες. Μεταξύ αυτών είναι το τo «Hugo» του Μάρτιν Σκορτσέζε (Παρασκευή 8/12, 20:15), το «A.I Artificial Intelligence» του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Πέμπτη 14/12 20:00), το «Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής» με τον Ίντρις Έλμπα (Παρασκευή 15/12, 20:30) και ο περσινός μεγάλος νικητής των Όσκαρ, «Everything Everywhere All at Once» (Κυριακή 17/12, 20:00). Στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, θα κάνουν την εμφάνισή τους και το οσκαρικό «Ο Αόρατος Εραστής» (Δευτέρα 18/12 20:15), το «The Spiderwick Chronicles» (Δευτέρα 25/12, 20:45) και οι 4 πρώτες ταινίες του «Ιντιάνα Τζόουνς» με τον Χάρισον Φορντ (Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού – Τρίτη 19/12, 20:25, Ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού-Τετάρτη 20/12, 20:20, Η Τελευταία Σταυροφορία-Πέμπτη 21/12, 20:15, Το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου-Παρασκευή 22/12, 20:15). Την Παραμονή των Χριστουγέννων το ρεβεγιόν θα γίνει με το «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» (Κυριακή 24/12, 20:05) και τους Κρις Πάιν, Χιου Γκραντ, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ και Μισέλ Ροντρίγκεζ, ενώ την επομένη των Χριστουγέννων θα προβληθεί το φετινό σίκουελ του blockbuster «Transformers: Rise of the Beasts» (Τρίτη 26/12, 20:15).

Αγαπημένα animations & live–action ταινίες σε μεταγλώττιση

Όπως κάθε χρόνο, από το κανάλι δεν θα λείπουν δημοφιλείς ταινίες μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο σε μεταγλώττιση. Προορισμό σε αυτό θα έχει η κωμωδία τρόμου «Μια Χαρούμενη Οικογένεια» (Σάββατο 9/12, 17:20), ο «Μπομπ Σφουγγαράκης» (Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Ταινία- Σάββατο 9/12, 19:00 & Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω από τα Νερά του- Κυριακή 10/12, 19:00), ο μεγαλόκαρδος ταύρος «Φέρντιναντ» (Παρασκευή 15/12, 18:35) και η live-action ταινία «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού» (Σάββατο 16/12, 17:20). Σε μεταγλώττιση έρχονται και οι περιπέτειες του «Αστερίξ» (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος μονομάχος- Δευτέρα 11/12, 17:45, Ο Αστερίξ στη Βρετανία- Τρίτη 12/12, 17:00) και οι ταινίες «Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα» (Σάββατο 23/12, 18:40), «Tad: Η Σμαραγδένια Πλάκα» (Κυριακή 24/12, 18:30), «Αργοναύτες» (Σάββατο 30/12, 19:00), «Το Βιβλίο της Ζωής» (Κυριακή 31/12, 19:00) κ.α.