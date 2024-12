Τα Χριστούγεννα στο σπίτι φέρνει για ακόμα μία χρονιά η COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, που θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6/12 και θα είναι στον «αέρα» έως και τη Δευτέρα 6/1. Σε αυτό το διάστημα, οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν καθημερινά 5 back-2-back προβολές, ενώ στη διάθεσή τους θα έχουν συνολικά πάνω από 150 ταινίες, με 36 από αυτές να είναι, σε Α΄ τηλεοπτική προβολή. Από ταινίες ταυτισμένες με τα Χριστούγεννα, μέχρι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και κινούμενα σχέδια, ο εορταστικός κατάλογος του καναλιού-θεσμού της COSMOTE TV, περιλαμβάνει επιλογές για κάθε γούστο.

Μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, επιλεγμένες ταινίες θα διατίθενται on demand μέσα από το ribbon «CHRISTMAS».

Σε Α΄ τηλεοπτική προβολή συναρπαστικά animations & ρομαντικές κομεντί

Μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, είναι 29 Χριστουγεννιάτικες rom-coms και 6 ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ειδικότερα, οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν δύο ποντικάκια στις περιπέτειές τους στην «Κιβωτό του Νώε» (Παρασκευή 6/12, 18.50), τον Πανγκ, ένα πάντα που ταξιδεύει από την Κίνα στην Αφρική για να σώσει τη φίλη του στο «Panda Bear in Africa» (Παραμονή Χριστουγέννων, 19.05) και θα δουν αγώνες ράλλυ στο «The Silk Road Rally» (Σάββατο 28/12, 19.00). Επιπλέον, θα γνωρίσουν το φάντασμα του Σερ Σάιμον στο «The Canterville Ghost» (Τετάρτη 1/1, 17.10), θα ταξιδέψουν στην εποχή των δεινοσαύρων με το «Back to the Dinosaurs» (Παρασκευή 3/1, 18.00), και θα σώσουν το μέλλον των δράκων στο «Dragonkeeper» (Δευτέρα 6/1, 19.05).

Οι φαν των rom-coms θα συντονίζονται στο κανάλι καθημερινά από τις 22.30 για να παρακολουθήσουν ταινίες, όπως: «Noel Joyeux» (Σάββατο 7/12), «A Season for Family» (Σάββατο 14/12), «The Most Colorful Time of the Year» (Κυριακή 22/12), «My Christmas Guide» (Παραμονή Χριστουγέννων), «Holiday Road» (Χριστούγεννα) και «The Holiday List» (Πρωτοχρονιά).

Στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD ξεχωρίζει το «The Bishop’s Wife» (Τετάρτη 11/12) με τον Κάρι Γκραντ, μία από τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών.

Δημοφιλή blockbusters και συναρπαστικές action & sci–fi περιπέτειες

Το πρόγραμμα του pop-up καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, αλλά και action και sci-fi ταινίες με αγαπημένους πρωταγωνιστές. Μεταξύ αυτών, οι 3 πρώτες ταινίες των Transformers, «Transformers» (Τετάρτη 11/12, 20.05), «Transformers: Revenge of the Fallen» (Πέμπτη 12/12, 19.55), «Transformers: Dark of the Moon» (Παρασκευή 13/12, 19.55), το «The Age of Adaline» με τον Χάρισον Φορντ και την Μπλέικ Λάιβλι (Σάββατο 7/12, 20.35), το υποψήφιο για Όσκαρ «Planet of the Apes» του 1968 (Δευτέρα 16/12, 20.35), καθώς και το «Deja Vu» με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον (Παρασκευή 20/12, 20.20). Το COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD θα προβάλει, επιπλέον, τη νέα ταινία του Τζον Κραζίνσκι «Φανταστικοί Φίλοι» με τον Ράιαν Ρέινολντς (Παραμονή Χριστουγέννων, 20.40), το «Fatman» με τον Μελ Γκίμπσον (Παρασκευή 3/1, 20.45), το «The Adventures of Jurassic Pet: Return to the Wild» (Σάββατο 4/1, 20.55), καθώς και τις 4 πρώτες ταινίες του Indiana Jones: «The Raiders of the Lost Ark» (Δευτέρα 30/12, 20.30), «The Temple of Doom» (Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 20.30), «The Last Crusade» (Πρωτοχρονιά, 20.20), «The Kingdom of the Crystal Skull» (Πέμπτη 2/1, 20.25).

Αγαπημένα animations & live–action ταινίες σε μεταγλώττιση

Από το κανάλι δεν λείπουν δημοφιλείς ταινίες μεγάλων στούντιο σε μεταγλώττιση. Ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που ξεχωρίζουν είναι: «Το βιβλίο της ζωής» (Σάββατο 7/12, 18.55), «Ο μικρός Νικόλας: Τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι;» (Δευτέρα 9/12, 17.05), τα «Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός» (Δευτέρα 9/12, 18.30), τα υποψήφια για Όσκαρ «Ο φίλος μου το ρομπότ» (Τρίτη 17/12, 17.50), «Ρίο» και «Ρίο 2» (Δευτέρα 23/12, 17.10 και 18.45), «Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα» (Χριστούγεννα, 17.30) και «PAW Patrol: Η Σούπερ Ταινία» (Χριστούγεννα, 19.00). Προορισμό το pop-up κανάλι της COSMOTE TV θα έχουν, επίσης, ο «Αστερίξ» με την παρέα του (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος μονομάχος – Κυριακή 29/12, 17.40 & Ο Αστερίξ στη Βρετανία – Κυριακή 29/12, 19.10), ο «Μπομπ Σφουγγαράκης» (Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Ταινία – Δευτέρα 30/12, 17.30 & Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω από τα Νερά του – Δευτέρα 30/12, 18.55), καθώς και το live-action «Sonic: Η Ταινία» με τον Τζιμ Κάρεϊ (Πρωτοχρονιά, 18.40).