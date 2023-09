Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο. Ο Σεπτέμβριος στο Disney+ φέρνει πίσω γνώριμα πρόσωπα, με τους νέους κύκλους των

«The Kardashians» και «I Am Groot», αλλά και την live-action μεταφορά της βραβευμένης με Oscar, κλασσικής ταινίας μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων της Disney, «Η Μικρή Γοργόνα»! Η πρωτότυπη μίνι σειρά, παραγωγής FX, «Justified: City Primeval», θα είναι διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αγαπημένες σειρές «Only Murders in the Building» και «Ahsoka» συνεχίζουν με νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ

Η ταινία «Η Μικρή Γοργόνα», είναι η live-action μεταφορά της βραβευμένης με Oscar, κλασσικής ταινίας μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων της Disney, από τον οραματιστή σκηνοθέτη Ρόμπ Μάρσαλ και αφηγείται την ιστορία της Άριελ, μιας όμορφης και ενθουσιώδους νεαρής γοργόνας με δίψα για περιπέτεια. Η μικρότερη από τις κόρες του βασιλιά Τρίτωνα και η πιο ασυμβίβαστη, η Άριελ, λαχταρά να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα και όταν επισκέπτεται την στεριά, ερωτεύεται τον γοητευτικό πρίγκιπα Έρικ. Αν και οι γοργόνες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους, η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει μια συμφωνία με την κακιά

μάγισσα της θάλασσας, την Ούρσουλα, η οποία της δίνει την ευκαιρία να ζήσει τη ζωή στη στεριά, αλλά τελικά θέτει τη ζωή της και το στέμμα του πατέρα της σε κίνδυνο.

JUSTIFIED: CITY PRIMEVAL

Έχοντας αφήσει τις κοιλάδες του Κεντάκι πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο Ρέιλαν Γκίβενς ζει τώρα στο Μαϊάμι, ως ένας κινούμενος αναχρονισμός που ισορροπεί τη ζωή του ως Αρχιστράτηγος και ως πατέρας του Σαββατοκύριακου ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού. Μια τυχαία συνάντηση σε έναν έρημο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα τον στέλνει στο Ντιτρόιτ. Εκεί διασταυρώνεται με τον Κλέμεντ Μάνσελ, που είναι γνωστός και ως «Ο Αγριάνθρωπος της Οκλαχόμα», έναν απελπισμένο και βίαιο κοινωνιοπαθή που έχει ήδη ξεγλιστρήσει μέσα από τα χέρια των καλύτερων του Ντιτρόιτ μια φορά και σκοπεύει να το ξανακάνει. Η δικηγόρος του Μάνσελ, η τρομερή ιθαγενής της Motor City, Κάρολιν Γουάιλντερ, έχει κάθε πρόθεση να εκπροσωπήσει τον πελάτη της, ακόμη και όταν βρίσκεται παγιδευμένη μεταξύ αστυνομικού και εγκληματία, παίζοντας επίδης το δικό της παιχνίδι. Αυτοί οι τρεις χαρακτήρες μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης με τον κλασικό τρόπο του Έλμορ Λέοναρντ, για να δουν ποιός θα καταφέρει να βγει

ζωντανός από την Αρχέγονη Πόλη.

I AM GROOT Κ2

Το σκανταλιάρικο κλαράκι μπλέκει σε νέες περιπέτειες στον 2ο κύκλο της σειράς. Αυτήν τη φορά, ο μικρός Groot εξερευνά το σύμπαν, και όχι μόνο, ως επιβάτης στο σκάφος των Φυλάκων, ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο, ή μύτη με μύτη, με νέα συναρπαστικά πλάσματα και περιβάλλοντα.

THE OTHER BLACK GIRL

Η Νέλα είναι μια βοηθός αρχισυντάκτη που βαρέθηκε να είναι το μόνο μαύρο κορίτσι της εταιρείας κι έτσι ενθουσιάζεται όταν προσλαμβάνεται η Χέιζελ. Όμως, όταν η καριέρα της Χέιζελ απογειώνεται, η Νέλα ξεσπά και ανακαλύπτει ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει στην εταιρεία.

SPIDER-MAN™: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ

Ο Φιλ Λορντ και ο Κρίστοφερ Μίλερ, τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τις ταινίες «The Lego Movie» και «21 Jump Street», συμμετέχουν με τα μοναδικά ταλέντα τους σε ένα νέο όραμα για ένα διαφορετικό Σύμπαν του Spider-Man, με ένα πρωτοποριακό οπτικό στιλ που είναι το πρώτο στο είδος του. Το «Spider-Man™: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν» παρουσιάζει τον έφηβο από το Μπρούκλιν, Μάιλς Μοράλες και τις απεριόριστες δυνατότητες του Αραχνο-Σύμπαντος, όπου περισσότεροι από ένας μπορούν να φορέσουν τη μάσκα.

ΚΑΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Το «Καμία Σωτηρία» μάς παρουσιάζει την Μπριν, μια ταλαντούχα νεαρή γυναίκα που έχει αποξενωθεί από την κοινότητά της. Μόνη, αλλά γεμάτη ελπίδα, βρίσκει παρηγοριά στο σπίτι όπου μεγάλωσε, ως τη στιγμή που ξυπνάει από τους παράξενους ήχους απόκοσμων εισβολέων. Ακολουθεί μια αναμέτρηση γεμάτη δράση, μεταξύ της Μπριν και των εξωγήινων όντων που απειλούν το μέλλον της, ενώ ταυτόχρονα την αναγκάζουν να αντιμετωπίσει και το ίδιο της το παρελθόν.

THE KARDASHIANS Κ4

Οι κάμερες επιστρέφουν για να μπουν ξανά στην προσωπική και ιδιωτική ζωή των Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall και Kylie. Από τις δεύτερες ευκαιρίες μέχρι τα νέα ξεκινήματα και τις απροσδόκητες ευλογίες, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα πάντα ενωμένες, ως υπενθύμιση πως το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής είναι η οικογένεια.