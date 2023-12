Τα καλύτερα Χριστούγεννα είναι στο Disney+! Απολαύστε αγαπημένα κλασικά, νέες σειρές και ταινίες για όλη την οικογένεια, αποκλειστικά στο Disney+. Η συλλογή «Χαρούμενες Γιορτές», συγκεντρώνει όλο το γιορτινό περιεχόμενο, όπως «Οι Αγιοβασίληδές μου», «Μέσα στον Χιονιά», «Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα: Μέρες Πανικού» και πολλά άλλα. Στη συλλογή θα βρείτε επίσης, επετεικές ταινίες, όπως, «Μόνος Στο Σπίτι», «Ψυχρά κι Ανάποδα», «Η Εποχή Των Παγετώνων», «Τα Μάπετ: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», «Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης του Τιμ Μπάρτον», αλλά και το «Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει». Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Στο Disney+ θα βρείτε πάντα κάτι νέο! Η νέα, πρωτότυπη σειρά, «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», έρχεται στις 20 Δεκεμβρίου με διπλό επεισόδιο, ενώ μπορείτε επίσης να απολαύσετε την ταινία «Indiana Jones και Ο Δίσκος του Πεπρωμένου», το πιο πρόσφατο κεφάλαιο του επικού και εμβληματικού franchise, με τον Harrison Ford και τη Phoebe Waller-Bridge και τον δεύτερο κύκλο της σειράς «What If…?» των Marvel Studios. Ακόμη, στις 25 Δεκεμβρίου, έρχεται το σπέσιαλ εορταστικό επεισόδιο «Doctor Who: The Church on Ruby Road».

Η αγαπημένη σειρά επιστρέφει! Μετά από 20 χρόνια, ο Σκοτ Κάλβιν κυβερνά ως αληθινός Αγιοβασίλης, αρχηγός του Βόρειου Πόλου και των Χριστουγέννων. Μαζί με την οικογένειά του – την Κάρολ, τη Σάντρα και τον Καλ – δίπλα του, και με τα ξωτικά του στα ηνία, ο Σκοτ Κάλβιν πασχίζει σε έναν κόσμο που αλλάζει να διατηρήσει το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανό για τη νέα γενιά.

Ο Έντι Γκάρικ είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος που έχασε την πίστη του στο θαύμα των Χριστουγέννων. Έχοντας στο πλάι του την εννιάχρονη κόρη του, Σάρλοτ, συναντά την παραμονή των Χριστουγέννων έναν μυστηριώδη άντρα που τον λένε Νικ και φορά μια κόκκινη στολή.

Χρόνια πριν, παραμονή Χριστουγέννων, ένα μωρό είχε εγκαταλειφθεί στο χιόνι. Σήμερα, η Ρούμπι Σάντεϊ συναντά τον Doctor Who, καλικάντζαρους, κλεμμένα μωρά και, ίσως, το μυστικό της γέννησής της. Τα υπόλοιπα τρία νέα σπέσιαλ επεισόδια, για την 60η επέτειο της σειράς, «The Star Beast», «Wild Blue Yonder» και «The Giggle», είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+.

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για αυτό το πολυαναμενόμενο τελευταίο επεισόδιο της εμβληματικής σειράς, μια μεγάλη, πολυταξιδεμένη, καταιγιστική κινηματογραφική περιπέτεια! Όλες οι προηγούμενες εμβληματικές ταινίες του Indiana Jones, «Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», «Indiana Jones και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού», «Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Indiana Jones και το Βασίλειο τουΚρυστάλλινου Κρανίου», είναι τώρα διαθέσιμες στο Disney+.

Την παραμονή Χριστουγέννων, ένας νεαρός πιλότος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που επιστρέφει στην πατρίδα πετώντας πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, όταν μένει χωρίς ασύρματο και ηλεκτρικά συστήματα, με αποτέλεσμα να χαθεί και να πετά με ελάχιστα καύσιμα. Εκεί που φαίνεται ότι η τύχη του τον εγκατέλειψε, ένας μυστηριώδης καλός Σαμαρείτης τον οδηγεί πίσω στην ασφάλεια.

Μια ξεκαρδιστική και ειλικρινής χριστουγεννιάτικη ιστορία για το αγαπημένο μας γυμνασιόπαιδο, που είναι επιρρεπής στις καταστροφές, τον Γκρεγκ Χέφλι, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να μην μπει στη λίστα των άτακτων του Αϊ-Βασίλη ενώ η οικογένειά του προετοιμάζεται για μια μεγάλη χιονοθύελλα.

Ο Πέρσι Τζάκσον αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Ξεφεύγοντας από τέρατα και παραπλανώντας θεούς, πρέπει να διασχίσει την Αμερική, για να επιστρέψει στον Δία τον Μέγα Κεραυνό του και να σταματήσει έναν γενικευμένο πόλεμο. Με τη βοήθεια των συντρόφων του, της Άναμπεθ και του Γκρόβερ, ο Πέρσι θα βρει στο ταξίδι του τις απαντήσεις που αναζητάει: πώς να χωρέσει σε έναν κόσμο που τον κάνει να νιώθει παράταιρος, αλλά και ποιος πραγματικά είναι ο προορισμός του.

Ο Παρατηρητής συνεχίζει το ταξίδι ως ξεναγός μας στο τεράστιο πολυσύμπαν, παρουσιάζοντας ολοκαίνουρια και οικεία πρόσωπα από όλο το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel. Η σειρά ανθολογίας κινουμένων σχεδίων αμφισβητεί, επανεξετάζει και ανατρέπει κλασικές κινηματογραφικές στιγμές της Marvel, ενώ το απίστευτο καστ φωνών περιλαμβάνει μια σειρά από σταρ που επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους τους.