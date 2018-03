Το 2004, η μάρκα Dove , με την επαναστατική έρευνα «Η αλήθεια για την ομορφιά» ανέτρεψε τα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς , δημιουργώντας μια συζήτηση γύρω από την αληθινή ομορφιά και τα πρότυπά της και ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με κάθε γυναίκα. Η Dove όλα αυτά τα χρόνια δεσμεύεται να δημιουργήσει έναν κόσμο, όπου η ομορφιά θα είναι πηγή αυτοπεποίθησης και όχι άγχους.

Το 2018, μέσω της παγκόσμιας καμπάνιας «My Beauty, My Say», η Dove ανατρέπει γι’ ακόμη μία φορά τα δεδομένα της αγοράς. Δημιουργεί το πρώτο μανιφέστο του Dove και καλεί όλες τις γυναίκες να γίνουν μέρος του παγκόσμιου κινήματος « My Beauty , My Say », διαδίδοντας δυνατά την ίδια ιδέα: ΔΙΚΗ ΜΟΥ Η ΟΜΟΡΦΙΑ, ΔΙΚΗ ΜΟΥ Η ΓΝΩΜΗ!

Γίνε και εσύ μέρος του παγκόσμιου κινήματος του DOVE!

Ανέβασε μια φωτογραφία σου στον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram

και κάνε τη δική σου δήλωση για τα στερεότυπα που τίθενται γύρω από την

ομορφιά, χρησιμοποιώντας το hashtag #MyBeautyMySay.