Το εμβληματικό βρετανικό ροκ συγκρότημα Duran Duran πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην έκδοση του 2024 του φεστιβάλ Release Athens, παίρνοντας στην κεντρική σκηνή στις 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, έναν υπαίθριο χώρο δίπλα στη θάλασσα κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Η ανακοίνωση ακολουθεί το άλμπουμ της μπάντας με το γοτθικό θέμα, το “DANSE MACABRE”, που κυκλοφόρησε υπό την Tape Modern / BMG Rights Management.

Το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 13 κομμάτια που συνδυάζουν νέα τραγούδια, θεματικές διασκευές και επανασχεδιασμένα κλασικά, έλαβε επαίνους για την «υπερβολική διασκέδαση» και την «κομψή, εγκάρδια» προσέγγισή του. Το μουσικό βίντεο για το ομώνυμο κομμάτι, “Danse Macabre”, χρησιμοποιεί τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης αιχμής και έχει χαιρετιστεί ως “σπάσιμο νεκροταφείων” από το Rolling Stone.

Το “DANSE MACABRE” παρουσιάζει συνεργασίες με πρώην μέλη του συγκροτήματος Andy Taylor και Warren Cuccurullo, Nile Rodgers και άλλους. Αξιοσημείωτα κομμάτια περιλαμβάνουν διασκευές των “Bury A Friend” της Billie Eilish, “Paint It Black” των Rolling Stones και “Spellbound” των Siouxsie and the Banshees.

Το άλμπουμ ακολουθεί την εισαγωγή του Duran Duran στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022 και μια σειρά από εμφανίσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοσέλιδων στο Hyde Park του Λονδίνου, του παιχνιδιού στο Buckingham Palace για την Platinum Jubilee Concert των Queen και του κλεισίματος των Commonwealth Games στο Μπέρμιγχαμ. Τα επιτεύγματα του συγκροτήματος περιλαμβάνουν επίσης μια περιοδεία με τίτλο σε όλη τη Βόρεια Αμερική με sold-out εμφανίσεις στο Madison Square Garden και στο Hollywood Bowl.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και κερδίζοντας 21 κορυφαίες 20 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απήχηση των Duran Duran εκτείνεται πέρα ​​από τη μουσική, κερδίζοντας δύο βραβεία GRAMMY®, δύο βραβεία BRIT και οκτώ βραβεία Lifetime Achievement. Η επιρροή τους αντανακλάται στο μοναδικό θέμα τους για τον Τζέιμς Μποντ που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ και σε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός αστεριού στο Hollywood Walk of Fame.

Τα εισιτήρια για το φεστιβάλ Release Athens ξεκινούν να πωλούνται στις 15 Ιανουαρίου στις 12:00, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον πρωτοποριακό ήχο και το στυλ των Duran Duran σε ένα γραφικό σκηνικό, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή θέση του συγκροτήματος ως καινοτόμων στη μουσική, τη μόδα και την τέχνη.

Προπώληση εισιτηρίων : www.releaseathens.gr / more.com