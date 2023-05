Ένας χρόνος Nespresso on the go!

Η Nespresso γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του Nespresso On The Go, το Σάββατο 13 Μαΐου με ένα Street party μπροστά από την Boutique της Γλυφάδας.

H Boutique της Nespresso στη Γλυφάδα μεταμορφώθηκε σε ένα stage live ραδιοφωνικής εκπομπής όπου περαστικοί και καλεσμένοι της Nespresso απήλαυσαν ροφήματα καφέ με τις μουσικές επιλογές του αγαπημένου παραγωγού Σπύρου Παγιατάκη του En Lefko 87.7. Όσοι βρέθηκαν εκεί, δοκίμασαν τα Nespresso Spritzers με γκρέιπφρουτ, μάνγκο και passion fruit ενώ είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν στο χώρο της boutique, να παίξουν και να κερδίσουν μοναδικά δώρα!

Το project Nespresso On The Go παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο και από τότε ο αγαπημένος σας καφές Nespresso εξελίχθηκε σε μια μοναδική εμπειρία στο χέρι. Η ανανεωμένη Boutique της Γλυφάδας μέσα σε ένα χρόνο έχει γίνει το ιδανικό σημείο για να επιλέξετε το blend που σας εμπνέει και να το απολαύσετε στον δρόμο. Εκλεκτές ποικιλίες από τη Γουατεμάλα, το Περού έως και την Ινδία δίνουν ζωή στα πιο γευστικά Signature Coffees και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά όπως μόνο ο premium καφές μπορεί. Από τις κλασικές επιλογές, μέχρι τα ακαταμάχητα ζεστά και κρύα Latte με καραμέλα, πραλίνα, αμύγδαλο και μαστίχα ή τα φρουτένια Spritzer με γκρέιπφρουτ, μάνγκο και passion fruit, η απόλαυση εκτοξεύεται, πιο πληθωρική από ποτέ!

Το σύμπαν του Nespresso On The Go σας περιμένει καθημερινά για τον πρωινό και απογευματινό σας καφέ στα νότια, στην Nespresso Boutique της Γλυφάδας Γρηγορίου Λαμπράκη 18.