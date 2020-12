Η Μαίρη Συνατσάκη δε χρειάζεται συστάσεις. Πέρα από αγαπημένη παρουσία, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αφήνει το δικό της στίγμα στο χώρο της μόδας. Γι’ αυτό και η κολεξιόν Mairiboo for Envie Shoes Φθινόπωρο-Χειμώνας 2020, σε συνεργασία με τη γνωστή ελληνική εταιρεία υποδημάτων EnvieShoes, έγινε αμέσως best-seller, εντυπωσιάζοντας το γυναικείο κοινό. Άνεση αλλά και υψηλή αισθητική αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς. Δυναμικές αλλά ταυτόχρονα all-time-classic γραμμές συνθέτουν τη συλλογή με τα must–have παπούτσια της νέας σεζόν.

Μπότες, μοκασίνια και γόβες σε ζεστές αποχρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να συνοδεύσουν τη σύγχρονη γυναίκα σε κάθε της βήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου δέρμα στα σχέδια. Οι κλασικοί δερμάτινοι πάτοι έχουν πλέον αντικατασταθεί με ένα νέο καινοτόμο microfiber υλικό. Οικολογικό, βιοδιασπώμενο και συγχρόνως αναπνεόμενο αντιβακτηριδιακό και αντιιδρωτικό, προσφέρει μέγιστη αίσθηση άνεσης σε κάθε εμφάνιση.

Ανακαλύψτε αυτό το χειμώνα την best seller κολεξιόν Mairiboo for Envie Shoes

Εννέα σχέδια με την υπογραφή της Μαίρης Συνατσάκη περιμένουν να τα ανακαλύψετε, συμπληρώνοντας casual αλλά και επίσημες εμφανίσεις. Βρείτε στο EnvieShoes.gr παπούτσια που ανταποκρίνονται στις τελευταίες τάσεις και θα συνοδεύσουν κάθε εξόρμηση, όπως:

-Κλασικά combat boots

Τα μοντέλα της σειράς LARA και SILVER LINING με το σιρίτι από μικροσκοπικά τρουκς συγκαταλέγονται στα must-have της φετινής γκαρνταρόμπας. Άνετα, για όλες τις ώρες, δίνουν τη δυνατότητα πειραματισμού με πολλά διαφορετικά στυλ.

-Αρβυλάκι-κάλτσα

Το μοντέλο UNCHAINED συνδυάζει τις τρεις κυρίαρχες τάσεις της σεζόν. Πρόκειται για ένα αρβυλάκι-κάλτσα με αποσπώμενη αλυσίδα διακοσμημένη με το διαμαντάκι-σύμβολο της #MairibooForEnvie συλλογής. Ό,τι πιο μοδάτο και άνετο γι’ αυτό το χειμώνα.

-Μαλακές μπότες

Οι μυτερές και εξαιρετικά μαλακές μπότες PAN σε τρεις υπέροχες αποχρώσεις, θα αναβαθμίσουν το στυλ σας όλες τις ώρες της ημέρας.

-Μπότες με χοντρό τακούνι

Αν προτιμάτε το χοντρό τακούνι, οι μπότες SABRINA θα σας χαρίσουν έξτρα πόντους σε ύψος αλλά και άνεση. Τα λεπτά κορδόνια τους προσθέτουν έναν πιο κομψό αέρα σε σχέση με ένα κλασικό αρβυλάκι και η ελαφρώς γυαλιστερή υφή τους τις κάνει ιδανικές ακόμη και για μια πιο ιδιαίτερη περίσταση.

-Slouchy μπότες

Για 70’s εμφανίσεις, slouchy μπότες όπως οι DONNA θα συμπληρώσουν ιδανικά κάθε σας εμφάνιση. Συνδυάζονται άψογα με αέρινα μακριά λουλουδάτα φορέματα, πάνω από στενά παντελόνια ή και με πλισέ midi φούστες.

-Oxford shoes

Δημιουργήστε preppy-chic σύνολα με τα MISTERLADY, τα oxford shoes στην ultra chic διχρωμία μαύρου-ταμπά.

-Loafers

Επιλέξτε τα GRIFFINDOR loafers σε λουστρίνι και με λίγο πιο έντονη σόλα για streetwear χαρακτήρα στο σχολείο, το γραφείο, τα ψώνια και την έξοδο.

-Γόβες

Το μοντέλο POINT TAKEN, μία εντυπωσιακή σέξι γόβα σε κλασικό μαύρο ή μπορντό με ένα λεπτό λουράκι τον αστράγαλο που ολοκληρώνει σαγηνευτικά κάθε outfit.

Αναζητήστε τώρα όλα τα σχέδια της συλλογής Mairiboo For Envie Shoes Φθινόπωρο-Χειμώνας 2020 online στο EnvieShoes.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.