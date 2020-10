Το skywalker.gr προσαρμόζει την επιτυχημένη δράση του #JobDay στη νέα κανονικότητα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το Online #JobDay «Αναζήτηση Εργασίας» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00-15:00.

Πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους και έχει ως στόχο την ενδυνάμωσή τους με την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων, ώστε να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της αναζήτησης εργασίας.

Συντονιζόμαστε με μια live συνάντηση στο Facebook του skywalker.gr-Εργασία στην Ελλάδα και στο site «Βγαίνουμε Μπροστά».

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τα παρακάτω workshops:

13:00-13:30, Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος με εισηγητή τον κ. Κορβέση Μάρκο , Σύμβουλο Καριέρας της LeadCompass και πιστοποιημένο NLP Practitioner.

με εισηγητή τον κ. , Σύμβουλο Καριέρας της LeadCompass και πιστοποιημένο NLP Practitioner. 13:30-14:00, Elevator pitch: Παρουσίαση του εαυτού μου σε 1’ με εισηγήτρια την κα Αναστασία Τομαρά , Training & Development Specialist, συν-δημιουργό της Sherlock Your Mind.

με εισηγήτρια την κα , Training & Development Specialist, συν-δημιουργό της Sherlock Your Mind. 14:00-14:30, Συνέντευξη επιλογής προσωπικού με εισηγήτρια την κα Μαρία Ζαρωτιάδου , Political and Marketing Strategy Analyst, Business Coach and Mentor, M.Sc. in Strategic Marketing, member of the Harvard Business Review Advisory Council

με εισηγήτρια την κα , Political and Marketing Strategy Analyst, Business Coach and Mentor, M.Sc. in Strategic Marketing, member of the Harvard Business Review Advisory Council 14:30-15:00, Τα social media στην αναζήτηση εργασίας με εισηγήτρια την κα Μαρία Παφιώλη, Επαγγελματικό Σύμβουλο, Executive CV Writer, Επικεφαλής της Cvexperts.



Το Online #JobDay «Αναζήτηση Εργασίας» θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα μέσω της πλατφόρμας Facebook του skywalker.gr ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει, καθώς και να υποβάλει γραπτώς τα ερωτήματά του. Θα μεταδοθεί επίσης live από το site vgainoumemprosta.skywalker.gr (χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το https://jobdays.gr/, ενώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Facebook Event Online #JobDay «Αναζήτηση Εργασίας».

Η διοργάνωση της online ημερίδας πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

Μαίρη Κατσαπρίνη, Marketing Director, Skywalker.gr, 210 9730280 (εσωτ. 231), [email protected]