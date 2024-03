Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διοργανώνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου το #JobDay Αφετηρία σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Το #JobDay Αφετηρία – Δήμος Χαλανδρίου θα διεξαχθεί στην οδό Σολωμού 10 στο Χαλάνδρι (ΤΚ 15232) από τις 11:00 έως τις 14:00.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Tο #JobDay Αφετηρία – Δήμος Χαλανδρίου διοργανώνεται από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ξάδερφος Skywalker». Απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι αναζητούν εργασία ή σκέφτονται να αλλάξουν επάγγελμα και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Μέσα από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, το κοινό που θα παρακολουθήσει τα σεμινάρια θα συγκεντρώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα το βοηθήσουν να γίνει περιζήτητο στην αγορά εργασίας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

11:00-11:45: Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος, Κατερίνα Μπούγια, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

12:00-12:45: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Σωτήρης Χατζηιωαννίδης, Εμπορικός Διευθυντής, skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

13:00-13:45: Γνωριμία με το LinkedIn, Μαρία Ζαρωτιάδου, Managing Director της Plan of Business και της Plan Career by Plan of Business

Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν το #JobDay Αφετηρία – Δήμος Χαλανδρίου μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στο https://jobdays.gr/jobday-afetiria-dimos-halandriou-24-forma-symmetoxis στην αντίστοιχη φόρμα.