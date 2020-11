Πες μου τι τύπος είσαι να σου πω… ποιο Real Me σου ταιριάζει καλύτερα! Δεν σε σκεφτήκαμε τυχαία καθώς τα πιο value for money μοντέλα της RealMe θα έχουν ακόμη καλύτερες τιμές την Black Friday που έρχεται. Θα αναρωτηθείς, μα, γίνεται ακόμη πιο καλό deal σε μερικές από τις πιο «δυνατές» προσιτές συσκευές που κυκλοφορούν; Και θα σου απαντήσω, ναι, γίνεται! Βρες, λοιπόν, ποιο είναι το Real Me μοντέλο που είναι φτιαγμένο για εσένα σύμφωνα με τον τύπο σου και τρέξε να το πάρεις στα τέλη Νοεμβρίου!

Τι τύπος Real Me είσαι;

H επαγγελματίας

Το μότο σου; «Απελευθέρωσε τη δύναμη»

Είσαι workaholic και θες μία συσκευή που κάνει ό,τι χρειάζεσαι χωρίς να σε αφήνει ποτέ… ξεκρέμαστο. Ψάχνεις το απόλυτο value for money κινητό και με χαρά σου ανακοινώνουμε ότι το βρήκες. Το Real Me 6i είναι η συσκευή που σου ταιριάζει!

Διαθέσιμα σε φοβερό πράσινο και λευκό χρώμα με ρίγες!

Περιηγείσαι ταυτόχρονα σε 10 tabs, έχεις άλλες 10 εφαρμογές να «τρέχουν» ταυτόχρονα, κάνεις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ τους. Και όλα αυτά χωρίς κανένα «κόλλημα» με το νέο σου κινητό καθώς διαθέτει επεξεργαστή Helio G80. Αυτό είναι το όνειρο κάθε multitasker. Όλα αυτά χάρη στον παντοδύναμο οχταπύρηνο επεξεργαστή του και την 4GB RAM του. Επιπλέον, απολαμβάνεις τεράστια αυτονομία, καθώς η τεράστια μπαταρία 5000mAh, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα, όση χρήση και εάν κάνεις. Επίσης, όταν (με πολλή προσπάθεια) σου αδειάσει η μπαταρία, θα ξανά φτάσει το 100% της πολύ γρήγορα χάρη στην 18W γρήγορη φόρτιση που επιτρέπει.

Μην ξεχνάς ότι διαθέτει και τετραπλή κάμερα 48MP για τέλειες φώτο, selfie και μη, καθώς και βίντεο στα 1080p σε 30fps.

Τι περιμένεις; Βρες το αυτήν την Black Friday στα (μόλις!) 149€ από 219€!

Η TikToker

Τι ζητάς; 64MP Επαγγελματική Κάμερα και 90Hz Επαγγελματική Οθόνη – Τa βρήκες στο Real Me 6!

Έχεις σπάσει κάθε προσωπικό ρεκόρ με τα βίντεο που ανεβάζεις στο Tiktok. Θέλεις μία συσκευή με κα-με-ρά-ρα και τέλεια ποιότητα βίντεο για να συνεχίσεις να μοιράζεις γέλιο και να εντυπωσιάζεις με τα TikTok και τα Instagram Posts σου. Μην ψάχνεις άλλο καθώς το Real Me 6 δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες high-end συσκευές σε θέμα κάμερας. Οι φώτο σου θα είναι αψεγάδιαστες είτε σε κανονικές συνθήκες, είτε την νύχτα (χάρη στο «μαγικό» night mode που διαθέτει), είτε εάν είναι πορτραίτο χάρη στην άψογη portrait mode του, είτε είναι selfie με 16MP και wide φακό. Διαθέτει 64MP AI κάμερα που προσφέρει επαγγελματικό αποτέλεσμα, μέσω των 4 φακών της. Ακόμη, τα βίντεο σου θα δείχνουν τέλεια με 1080p σε 30fps.

Και όλα αυτά στην τιμή των μόλις 199€. Δεν σου κάνουμε πλάκα!

Κυκλοφορεί και σε 2 stylish χρώματα: Comet Blue & Comet White.

Ακόμη, με την απολαύστική ‘Smooth’ οθόνη του στα 90hz refresh rate, θα κάνεις ατέλειωτο binge-watching στις αγαπημένες σου σειρές – έχουμε και καραντίνα εξάλλου – βιώνοντας μία κινηματογραφική εμπειρία. Ώρα να ξαναδείς την αγαπημένη σου σειρά Emily In Paris, αυτήν την φορά στην τέλεια οθόνη του νέου σου κινητού! Δεν θα «κολλήσει» όσο και να το χρησιμοποιήσεις, όσα social media και να έχεις ανοιχτά ταυτόχρονα, καθώς έχει οχταπύρηνο επεξεργαστή Helio G90T και 8GB RAM! Και όσες φώτο και βίντεο και να βγάλεις, δύσκολο να γεμίσει η 128GB εσωτερική του μνήμη (η οποία επεκτείνεται ακόμη περισσότερο και εξωτερικά με κάρτα SD εάν θες).

Τέλος, μην ανησυχείς για την μπαταρία του καθώς θα σου κρατήσει όλη μέρα χάρη στην 4300mAh μπαταρία του που γεμίζει μόλις σε 55 λεπτά λόγω της 30W γρήγορης φόρτισής του!

Τι περιμένεις; Διαθέσιμο αυτήν την Black Friday σε τιμή – έκπληξη: 199€ από 299€!

Η Gamer

Τι ψάχνεις; Μέγιστη απόδοση και επαγγελματική οθόνη

Έχεις «λιώσει» τα mobile games και πολύ καλά κάνεις. Στην 1η καραντίνα ήσουν από τους λίγους που πέρασες τέλεια καθώς ανέβασες το elo σου στα περισσότερα από τα αγαπημένα σου games. Ξέρεις περισσότερο από όλους πόσο σπαστικό είναι το κινητό σου να μην «σηκώνει» ένα παιχνίδι και να κολλάει. Λίγα μόνο παγωμένα frames μπορούν να σου στοιχίσουν την νίκη στο Pubg και στα υπόλοιπα games που είναι το «ατού» σου. Δεν το θέλεις αυτό, γι’αυτό επιλέγοντας το Real Me 6s, δεν θα ξανά αντιμετωπίσεις ξανά τέτοιο πρόβλημα χάρη στον MediaTek Helio G90T επεξεργαστή του. Με οθόνη που προσφέρει refresh rate στα 90hz στην Ultra Smooth οθόνη του, δεν έχεις ξανά βιώσει πιο “smooth” εμπειρία mobile gaming.

Επίσης, δεν θα ανησυχήσεις ποτέ ξανά για την μπαταρία σου, καθώς εκτός από το ότι έχει χωρητικότητα 4300mAh για ατελείωτο gaming, φορτίζει και μόλις σε 55 λεπτά χάρη στην 30W γρήγορη φόρτισή του! Ακόμη, μπορείς να κάνεις και live streaming στο twitch, με τέλεια ανάλυση video χάρη στην τετραπλή 48MP κάμερα του και την 1080p σε 30fps ανάλυσή του.

Ευκαιρία να το πάρεις τώρα που έρχεται η Black Friday και η τιμή του θα κυμαίνεται στα 169€, μόνο! Μία πανίσχυρη συσκευή στα χέρια σου σε φουλ ανταγωνιστική τιμή!

Θα το βρεις σε slick λευκή και μαύρη έκδοση!

Τι περιμένεις; Όλα αυτά στην αποκλειστική τιμή των 169€ (από 239€) αυτήν την Black Friday!