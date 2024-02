Γλυκανάλατα stories στο Instagram, υπερβολική δόση ζάχαρης και σοκολάτας, μπαλόνια και λουλούδια παντού μαζί με αρκουδάκια της αγάπης (ε σε πιάνει μια αηδία που λέει και ο Ραπτόπουλος)… Πόσα να αντέξει και ο έρημος ο single, όταν δέχεται έναν καταιγισμό από τόσο υπερβολικό “love is in the air”, πόσω μάλλον εάν κάποιοι από εμάς είμαστε στα χωρίσματα και αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει πρωταγωνιστούμε στον “Πόλεμο των Ροούζ” και δεν μπορούμε ούτε καν να αντικρίσουμε το άλλο μας… μισό! Όσοι λοιπόν δεν αισθάνονται ότι βρίσκονται σε αγαπησιάρικο Mood και το “έτερον τους ήμισυ” δεν το έχουν και ιδιαίτερα σε… εκτίμηση, η 14η Φεβρουαρίου είναι όπως όλες οι άλλες οι μέρες. Για αυτό και δεν είναι λίγοι οι αντι-βαλεντίνοι που θα προτιμήσουν να τα σπάσουν με την παρέα τους ή να αράξουν με έναν καλό φίλο-η σε ένα μπαράκι για να πουν τον πόνο τους και στη συνέχεια να γιορτάσουν την ελευθερία τους…