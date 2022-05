Kάνοντας νέα δωρεά $1.500.000 δολαρίων στην unicef, βοηθώντας γυναίκες και παιδιά που εχουν ανάγκη.

Η εκστρατεία M·A·C VIVA GLAM ενισχύει την 19χρονη συνεργασία της με τη UNICEF, κάνοντας μια νέα δωρεά $1.500.000 δολαρίων, με την οποία θα βελτιωθεί κατά πολύ η πρόσβαση σε δράσεις και υπηρεσίες κατά του ιού HIV για μητέρες, παιδιά καθώς και μέλη της LGBTIQ+ κοινότητας, παγκοσμίως.

Προς τιμήν της Hμέρας της Mητέρας στις 8 Μαΐου, η M·A·C COSMETICS ανακοινώνει με υπερηφάνεια πως μεσω της φιλανθρωπικής εκστρατείας, M·A·C VIVA GLAM θα δωρίσει $1.500.000 δολάρια, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο να υποστηρίζει την αποστολή της UNICEF, ώστε να διασφαλίσει πως όλες οι μητέρες και τα παιδιά, αλλά και τα μέλη της LGBTIQ+ κοινότητας παγκοσμίως, θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη θεραπεία, την φροντίδα και την υποστήριξη ενάντια του ιού HIV.

Από το 2003, η MAC έχει δωρίσει περισσότερα από $15.000.000 υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της UNICEF ενάντια του HIV/AIDS, μέσω της εκστρατείας M·A·C VIVA GLAM. Με κάθε πώληση οποιουδήποτε κραγιόν VIVA GLAM, το ποσό δωρίζεται σε οργανισμούς όπως η UNICEF. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζονται θέματα υγείας και δικαιωμάτων, για ανθρώπους κάθε ηλικίας, όλων των φυλών και όλων των φύλων (All Ages, All Races, All Genders). Η τελευταία αυτή οικονομική ενίσχυση που προσέφερε το πρόγραμμα, θα επεκτείνει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για τη θεραπεία του HIV κυρίως σε ευπαθείς κοινότητες σε Βραζιλία, Κίνα, Αιθιοπία, Νότια Αφρική, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

«Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα όπου μητέρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν, πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιτακτική ανάγκη καταπολέμησης της ανισότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όσον αφορά τα θέματα υγείας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του στίγματος που βαραίνει τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν από τη συγκεκριμένη ασθένεια, καθώς ακόμη αντιμετωπίζουν λανθασμένες αλλά ισχυρές προκαταλήψεις» αναφέρει η Aïda Moudachirou-Rebois, Chief Marketing Officer, M· A·C COSMETICS, «Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την UNICEF, έχοντας ως κοινό στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας καθώς και στο να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στο όραμά μας για μία γενιά η οποία θα καταπολεμήσει τον ιό του AIDS. Είμαστε ευγνώμονες για την κοινότητα της MAC που συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες μας αγοράζοντας τα προϊόντα VIVA GLAM, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο.»

Παρόλη τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, το AIDS παραμένει η κύρια αιτία θανάτου των γυναικών κατά την αναπαραγωγική ηλικία. Τα κορίτσια στην εφηβεία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 77% όλων των νέων μολύνσεων από τον HIV μεταξύ των εφήβων το 2020. Επιπλέον, 150.000 παιδιά ηλικίας 0-9 ετών μολύνθηκαν με τον ιό HIV το 2020, περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί.

«Τα τελευταία 25 χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και στη θεραπεία του ιού σώζοντας έτσι πολλές ζωές. Παρόλα αυτά παραμένει ακόμη μία σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, κυρίως για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες – μία πραγματικότητα που επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας», αναφέρει Ο Aboubacar Kampo, Director Of Unicef, Health Section, Programme Division. «Πάρα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από AIDS εξαιτίας της άνισης πρόσβασης σε εξετάσεις και θεραπεία, καθώς και εξαιτίας της υφιστάμενης ανισότητας που επικρατεί μεταξύ των φύλων, του στίγματος και των διακρίσεων. Η UNICEF είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με τη M· A·C COSMETICS, η οποία έχει ταχθεί δυναμικά υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTIQ+ κοινότητας, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με τον HIV/AIDS. Μαζί θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια και θα φέρουμε τον προγραμματισμό για τον ιό HIV στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μητέρων, των εφήβων, των νεαρών γυναικών και της LGBTIQ+ κοινότητας».

Η δωρεά από την εκστρατεία M· A·C VIVA GLAM θα υποστηρίξει το όραμα της UNICEF που είναι να καλυφθεί το κενό για τη θεραπεία του HIV για μητέρες και παιδιά που ανήκουν στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων για την υποστήριξη της LGBTIQ+ κοινότητας.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

• Βραζιλία: Διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης των εφήβων (15-19 ετών) που διαγνώστηκαν με τον ιό HIV σε φροντίδα και θεραπεία.

• Κίνα: Διασφάλιση πως οι έγκυες γυναίκες που ζουν με τον ιό HIV θα έχουν άμεση πρόσβαση στην περίθαλψη και στην αντιρετροϊκή αγωγή, καθώς και στο ότι τα μωρά που γεννιούνται από αυτές θα λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θεραπείας έως και 18 μήνες μετά τη γέννα.

• Αιθιοπία: Διασφάλιση πως οι γυναίκες που ζουν με HIV θα λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες για την πρόληψη μετάδοσης του ιού στα μωρά τους και πως τα παιδιά που γεννιούνται με τον ιό HIV θα λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή. Επίσης οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε περιοχές της Αιθιοπίας που πλήττονται από συγκρούσεις θα μπορούν να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

• Νότια Αφρική: Εξασφάλιση έγκαιρης πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή για παιδιά (0-14 ετών).

• Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική: Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στη διερεύνηση και στη κατανόηση τρόπων ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές για την κοινότητα LGBTIQ+.