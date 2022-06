H M·A·C Cosmetics ανέλαβε και φέτος την επαγγελματική επιμέλεια του μακιγιάζ στο “Hautes Grecians 2022”, έναν από τους κορυφαίους πλέον θεσμούς της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1 Ιούνιου 2022, περισσότεροι από 900 καλεσμένοι, παρευρέθηκαν στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, οπού έχοντας ως φυσικό σκηνικό το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα του Πειραιά, παρακολούθησαν τις δημιουργίες των: Sotiris Georgiou, Ελένης Καββάδα – 240791ek, Deux Hommes, Atelier Loukia καθώς και ένα ξεχωριστό tribute στη μνήμη της Σοφίας Κοκοσαλάκη.

H M·A·C Cosmetics, το κορυφαίο make up authority που βρίσκεται backstage στα μεγαλύτερα fashion weeks ήδη από τη δεκαετία του ‘80’, συμμετείχε ενεργά στο “Hautes Grecians” με μια ομάδα 20 M·A·C make–up artists και δημιούργησε τα looks για περισσότερα από 80 μοντέλα.

«Είμαι ενθουσιασμένη που βρεθήκαμε με την ομάδα της M·A·C για άλλη μια φορά στο Hautes Grecians. Φέτος κυριάρχησε η υπεροχή της απλότητας και οι πολύ μικρές λεπτομέρειες οι οποίες έδωσαν τον απαραίτητο δυναμισμό στα looks που δημιουργήσαμε για τον κάθε σχεδιαστή.» δήλωσε η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Make–up artist και συνεχίζει: “Δώσαμε έμφαση στην επιδερμίδα χρησιμοποιώντας προϊόντα M·A·C με ανάλαφρες υφές, τα οποία λειτούργησαν ως ένα αέρινο πέπλο στο πρόσωπο. Φυσικά ματ στο τελείωμα, αλλά λαμπερά στην αίσθηση, με αφηρημένες πινελιές χρώματος στα χείλη, καλοσχηματισμένα φρύδια και εντυπωσιακές βλεφαρίδες, τα looks που δημιουργήσαμε ανέδειξαν την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου και την ιστορία του κάθε σχεδιαστή. Η περιποίηση της επιδερμίδας, οι υφές και το φως έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο.»

H M·A·C βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μόδας μέσω της ομορφιάς και του αδιαμφισβήτητου make up artistry που πρεσβεύει. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, συνεργάζεται στενά με καταξιωμένους σχεδιαστές δημιουργώντας τα looks των runaways και τις επόμενες τάσεις γενικότερα, με προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ προσιτά σε όλους.

«Δεν ακολουθούμε τις τάσεις, τις ξεκινάμε. Δεν εργαζόμαστε για σχεδιαστές… συνεργαζόμαστε μαζί τους! Με προϊόντα M·A·C τα οποία είναι προσιτά σε όλους, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό look, έχοντας την ίδια έμπνευση με τους M·A·C make–up artists, οι οποίοι βρίσκονται στη καρδιά και στο DNA της μάρκας.» Κατερίνα Κιάσσου, Brand Manager MAC, Balkans.

Να αναφέρουμε, ότι η φετινή διοργάνωση του “Hautes Grecians” στήριξε τους σκοπούς του ELIZA, δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια που πωλήθηκαν για τα έργο του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου που μάχεται για το τέλος της κακοποίησης στα παιδιά.