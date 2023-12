Η μουσική είναι κάτι περισσότερο από απλή ψυχαγωγία- είναι ένα πάθος που αντηχεί βαθιά μέσα στην ψυχή. Αυτές τις γιορτές, κάντε το απόλυτο tech δώρο στα αγαπημένα σας πρόσωπα που ζουν κάθε στιγμή τους συντροφιά με μελωδίες, επιλέγοντας ένα από τα τέσσερα νέα προϊόντα της Harman/Kardon.

Τα νέα φορητά ηχεία της παγκοσμίου φήμης μάρκας, απογειώνουν κάθε μουσικό ταξίδι, πηγαίνοντας την ποιότητα του ήχου σε άλλο level, εμπλουτίζουν την εμπειρία ακρόασης με το δυναμισμό και την πρωτοποριακή κατασκευή τους, ενώ την ίδια στιγμή συνιστούν μια εικαστική παρέμβαση στο χώρο προσφέροντας μια πλούσια οπτική ατμόσφαιρα. Βάλτε τους αγαπημένους σας στους ρυθμούς των γιορτών με το Harman/Kardon Luna, ένα elegant Bluetooth ηχείο, ιδανικό τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Δυναμικός και υψηλής ποιότητας ήχος που δίνει έναν ρεαλιστικό χαρακτήρα σε ό,τι παίζει, μινιμαλιστικό, εργονομικό design, λεπτή σιλουέτα και αδιάβροχη πιστοποίηση είναι τα στοιχεία εκείνα που το κάνουν τόσο ξεχωριστό και μοναδικό. Χάρις στο προηγμένο σύστημα ηχείων 2 κατευθύνσεων και το λογισμικό που ενσωματώνει, εξασφαλίζει εξαιρετική ευκρίνεια ήχου προσφέροντας 12 ώρες συνεχούς και απολαυστικής ακρόασης.

Το Harman/Kardon Luna είναι ιδανικό για χαλαρές στιγμές ενώ απολαμβάνετε το πρωινό σας στην κουζίνα ή για να δημιουργήσετε την τέλεια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με αναμμένο τζάκι. Η στιβαρή κατασκευή με περίβλημα από premium ύφασμα και ανοδιωμένο αλουμίνιο στο επάνω μέρος του, το ότι είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό σε σκόνη το κάνουν ακόμα πιο περιζήτητο.

Οργανώστε ένα αξέχαστο party για το Ρεβεγιόν με τους φίλους σας ή την οικογένειάς σας βάζοντας στην guest list των καλεσμένων σας το Harman/Kardon Aura Studio 4. Τα μαγευτικά του φώτα «χορεύουν» στον ρυθμό του υψηλής ποιότητας ήχου του, ενώ ο εμβληματικός διαφανής θόλος με τους 324 κρυστάλλους του εκπέμπει ένα μαγευτικό διαμαντένιο μοτίβο που λάμπει προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς συγχρονίζεται με τη μουσική. Κατασκευασμένο σε σημαντικό βαθμό από ανακυκλωμένα υλικά, αποτελεί και μια δήλωση βιωσιμότητας που εμπνέεται από τη Φύση.

Αφεθείτε στη μαγεία των γιορτών πατώντας το play στο πολυτελές φορητό ηχείο Go + Play 3 της Harman/Kardon. Δεν πρόκειται για μια ακόμη συσκευή ήχου αλλά για ένα κομψοτέχνημα, το οποίο διαθέτει κρυστάλλινο στερεοφωνικό ήχο 3 κατευθύνσεων, με υψηλή απόδοση. Χαρίστε το ως δώρο και προτρέψτε τους φίλους σας να το τοποθετήσουν σε ένα coffee table στο σαλόνι τους.

Το φορητό ηχείο Go + Play 3, το οποίο έχει επιστρέψει δυναμικά επανασχεδιασμένο εσωτερικά και εξωτερικά, διατηρώντας όμως τη χαρακτηριστική ημικυκλική του σιλουέτα, θα «ντύσει» το χώρο με ισχυρά vibes ήχου, ενώ το νέο subwoofer του οποίου το μεγάφωνο έχει κατεύθυνση («βλέπει») προς τα κάτω θα τον γεμίσει με μπάσο. Αυτό που το κάνει επίσης κορυφαία επιλογή είναι η μεγάλης διάρκειας μπαταρία του (έως και 8 ώρες) αλλά και η εργονομική του λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που προσφέρει τη δυνατότητα για μετακίνηση του σε οποιοδήποτε σημείο εύκολα και ανεμπόδιστα.

Last but not least, για τους μουσικόφιλους της παρέας, όσους λατρεύουν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους ακούγοντας podcasts ή εκείνους που εκτιμούν ιδιαίτερα την υψηλή αισθητική, μπορείτε να επιλέξετε ως δώρο για την περίοδο των γιορτών, το νέο σύστημα φορητών ηχείων της Harman Kardon, Onyx Studio 8, το οποίο αποτελεί από μόνο του μια σπουδαία καλλιτεχνική δήλωση.

Με iconic και stylish design, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, το Onyx Studio 8 θα διακοσμήσει υπέροχα κάθε σπίτι και θα αλλάξει τα δεδομένα της ακουστικής εμπειρίας κάθε παραλήπτη, προσφέροντας πλούσιο, πεντακάθαρο και αρμονικό ήχο.

Το ύφασμα που καλύπτει το σώμα του ηχείου είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο νήμα πολυεστέρα και η συσκευασία του συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της FSC. Το ακουστικό τμήμα του ηχείου περιλαμβάνει ένα κύριο ηχείο 120 mm και δύο tweeter 20 mm, για απίστευτη στερεοφωνική απόδοση.

Η λεπτή, ανοδιωμένη λαβή αλουμινίου, η οποία χρησιμεύει και ως στιβαρή βάση προσφέρει εύκολη φορητότητα. Όταν ενεργοποιείται, το Onyx Studio 8 βαθμονομείται αυτόματα στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο δυνατό ήχο όπου κι αν τοποθετηθεί.

Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 8 ωρών, μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε οδηγεί η μουσική, να δημιουργήσει το ωραιότερο ηχητικό τοπίο για κάθε περίσταση, ενώ συνδέεται απρόσκοπτα με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth για βελτιωμένο, εξαιρετικό ήχο.