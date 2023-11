Η Beverage World επανέρχεται δυναμικά για ακόμα μία χρονιά στο Athens Bar Show (7-9 Νοεμβρίου), τη μεγαλύτερη έκθεση για επαγγελματίες των bar και της εστίασης. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει 3+2 ξεχωριστά περίπτερα της Beverage World, που θα προβάλλουν την πλήρη γκάμα του portfolio της εταιρείας και θα «ταξιδέψουν» γευστικά τους επισκέπτες στον κόσμο των premium brands της, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν activations, ειδικά σχεδιασμένα για τους επαγγελματίες και όχι μόνο.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 05 Νοεμβρίου μ’ ένα εντυπωσιακό launch party, ανοιχτό στο κοινό, στο bar ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ στα Πετράλωνα, για την υποδοχή της τελευταίας προσθήκης στο portfolio της εταιρείας, το εκλεκτό χρυσαφένιο ρούμι με έντονα αρώματα μπαχαρικών της Καραϊβικής, το Tamboo Spiced Rum! Το Tamboo Spiced Rum είναι ένα πικάντικο και πλούσιο ρούμι, με νότες από βανίλια, μήλο, κάρδαμο και γεύση από ζεστή κανέλα με τόνους βανίλιας και γλυκιάς ζύμης. Ένα premium brand του διεθνούς οίκου Angostura, το Tamboo Spiced Rum είναι το ιδανικό συστατικό βάσης για μοναδικά cocktail, ενώ η πλούσια γεύση του το κάνει εξίσου ευχάριστο και εντυπωσιακό όταν απολαμβάνεται μόνο με πάγο.

Στο κεντρικό booth της Beverage World (207), οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία σ’ ένα εντυπωσιακό bar με περιστρεφόμενο κεντρικό display να απολαύσουν την πλήρη γκάμα των προϊόντων της, καθώς και μπύρα Voreia Pilsner και IPA on tap.

Η παρουσία της Beverage World θα είναι ακόμα πιο δυναμική με επιπλέον περίπτερα, αφιερωμένα στα γνωστά brands ANGOSTURA (206) και ΑΧΙΑ (208), tailormade, ώστε να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες με ειδική έμφαση στο νέο προϊόν, το Tamboo Spiced Rum. Επιπλέον, η premium tequila Calle 23 (508), με δικό της ξεχωριστό stand στο πλαίσιο της «γευστικής πρεσβείας» TOMAS ESTES AGAVE EMBASS, θα δίνει επιλογές από mixed drinks με άρωμα από Μεξικό!

Ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση, όπως πάντα με το δικό του booth που αντανακλά το μοναδικό του style, θα έχει και το Mataroa Gin (311), ένα ακόμα premium προϊόν στο portfolio της Beverage World. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν στο μυαλό των καταναλωτών, το περίπτερο του Mataroa gin θα έχει αέρα Μεσογείου και στοιχεία premium lifestyle, όπως ακριβώς ταιριάζει στο brand.

Οι διαδραστικές εκπλήξεις κάνουν αρχή την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, με το Avra, το απόλυτο bar destination του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, να φέρνει στην Αθήνα το παγκόσμιο cocktail event, Great Tuesday Club. Διάσημοι bartenders απ’ όλο τον κόσμο συναντιόνται στο ίδιο μέρος για να προσφέρουν στους λάτρεις των κοκτέιλ μια αξέχαστη βραδιά. Στην πολυσύχναστη περιοχή του Ψυρρή και στο μοναδικό χώρο του Το Λοκάλι, θα στηθούν έξι διαφορετικοί «σταθμοί» κοκτέιλ, που αντιπροσωπεύουν τις τοποθεσίες των Four Seasons Bars ανά τον κόσμο! Σε τρία διαφορετικά σημεία του μαγαζιού, ταλαντούχοι bartenders από τη Μπανγκόκ, το Τόκιο, τη Φλόριντα, το Μεξικό, το Μιλάνο και την Αθήνα θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους σερβίροντας έντεχνες δημιουργίες με βάση όλα τα brands της Beverage World. Ειδικότερα, στον «σταθμό» της Ευρώπης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το Yuzu Cooler, μια δημιουργία του Νίκου Ταχμάζη του Stilla bar, στο Four Seasons Hotel Milan, με βάση το μοναδικό extra dry απόσταγμα μαστίχας ΑΧΙΑ, ρίζα ίρις, γάλα σόγιας, βασιλικό Ταϋλάνδης, χυμό yuzu και ξηρό λευκό κρασί.