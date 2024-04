Η Campeόn Gaming βραβεύτηκε ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024

Με όραμα την καλλιέργεια μιας εργασιακής κουλτούρας χωρίς έμφυλες διακρίσεις και κεντρικό άξονα την ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου, η Campeόn Gaming, κορυφαία εταιρεία στον χώρο του iGaming, βραβεύτηκε ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024 από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία εταιρειών 50-250 εργαζόμενων. Με το 50% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας να αποτελείται από γυναίκες, εκ των οποίων το 33% καταλαμβάνει ανώτερες διοικητικές θέσεις, η Campeόn Gaming θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, αποτελώντας πρότυπο για κάθε εταιρεία στην ελληνική αγορά.

Έχοντας υιοθετήσει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα FlexiParent Perks, που εξασφαλίζει πρόσθετες παροχές για τις εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας, όπως 5 ημέρες επιπλέον, επί πληρωμή, γονικής άδειας, οικονομικές ενισχύσεις για τις ανάγκες των παιδιών και δυνατότητα επιπλέον ημερών τηλεργασίας, πέραν του ισχύοντος υβριδικού μοντέλου εργασίας, η Campeόn Gaming καθιερώνεται ως εργοδότης επιλογής για όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα που επιζητούν μια δίκαιη και ενθαρρυντική επαγγελματική πορεία. Με βασική προτεραιότητα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, η Campeόn Gaming προσφέρει ένα ευχάριστο, ευέλικτο και άκρως υποστηρικτικό περιβάλλον.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το μότο μας «Είμαστε οι άνθρωποί μας» αποτυπώνεται τώρα και σε ένα σπουδαίο βραβείο! Ως εταιρεία με ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η διάκριση από έναν καταξιωμένο φορέα όπως το Great Place to Work® Hellas επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προτεραιότητα, που είναι το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον για όλους. Στην εποχή που οι έμφυλες ανισότητες στον χώρο της εργασίας εξακολουθούν να συνιστούν πρόκληση, οι πρωτοβουλίες της Campeόn Gaming ανοίγουν τον δρόμο για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις και βήματα προόδου.» σημειώνει η Κατερίνα Μυγιάκη, Head of Human Capital & Corporate Communications της Campeόn Gaming.

Οι ίσες ευκαιρίες, η συλλογικότητα και η ομαδικότητα, η καλή συνεργασία, τα ευέλικτα προνόμια και η ενδυνάμωση για εξέλιξη είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον της Campeón Gaming ιδανικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι γυναίκες εργαζόμενες της εταιρείας σε σχετικό βίντεο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον γνωστό Youtuber και Content Creator Γιώργο Βαγιάτα.

Η νέα αυτή βράβευση ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024 έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων που επισφραγίζουν τη δέσμευση της Campeόn Gaming για ισότητα, σεβασμό και συμπερίληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2020 η εταιρεία πιστοποιείται κάθε χρόνο ως Great Place to Work® Hellas, το 2021 βραβεύτηκε ως Best Workplace™ Hellas, ενώ το 2023 τιμήθηκε με τις βραβεύσεις Best Workplace™ Hellas και Best Workplace™ in Tech Hellas.