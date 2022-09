CÎROC σημαίνει celebration και γι’ αυτό η εκλεπτυσμένη vodka συνοδεύει με τον πιο γιορτινό και premium τρόπο κάθε κοσμικό happening που συμβαίνει στον κόσμο. Έτσι, φέτος το Fashion TV έκανε «CELEBRATE WITH CÎROC» τα 25α «τηλεοπτικά» γενέθλια του, στο World’s Excellence Gala, σε ένα μαγευτικό τοπίο με φόντο την Ακρόπολη. Η βραδιά ήταν γεμάτη μόδα, μουσική και λαμπερές παρουσίες από το χώρο της ελληνικής και διεθνούς showbiz, οι οποίοι απόλαυσαν την εκλεπτυσμένη γεύση της ultra-premium vodka CÎROC και ανακάλυψαν το playful luxury που την χαρακτηρίζει.

Από ένα τέτοιο event δεν θα μπορούσε να λείπει το CÎROC Squad, αφού αντικατοπτρίζει τέλεια τον celebrational χαρακτήρα της CÎROC. Το γνωστό μοντέλο Χαρά Παππά, η τραγουδίστρια Ανδρομάχη, ο Dj Kas, η fashion designer και στυλίστρια Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη και ο χορογράφος Bill Roxenos διασκέδασαν όλοι μαζί, απολαμβάνοντας όλα τα fashion και μουσικά δρώμενα του event, παρέα με τη CÎROC vodka.

Κατά τη διάρκεια του event η cool παρέα της CÎROC, καθώς και όλοι οι καλεσμένοι , είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο μοναδικά CÎROC serves τα οποία έδωσαν μια έξτρα εκλεπτυσμένη πινελιά στη βραδιά: δροσιστικό Cîroc Spritz με χυμό cranberry και πορτοκάλι και premium Cîroc & Tonic.

Η ξεχωριστή αυτή βραδιά συνεχίστηκε με celebrational mood στο after party που έγινε στον εσωτερικό χώρο του Dionysos Zonar’s. Το CÎROC Squad διασκέδασε απολαμβάνοντας CÎROC vodka, χορεύοντας και βγάζοντας τις πιο cool φωτογραφίες τις οποίες μοιράστηκαν με τους φίλους τους στα social media.

Η ultra–premium vodka CÎROC αποτελεί το τέλειο συνοδευτικό σε κάθε celebrational περίσταση, προσθέτοντας το playful luxury που χρειάζεται κάθε ξεχωριστή στιγμή!

