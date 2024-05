Η έρευνα διεξάχθηκε από τον όμιλο Barilla και το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και αναδεικνύει τη σημαντική σχέση μεταξύ της συχνότητας του να μοιραζόμαστε το ίδιο τραπέζι/φαγητό και της βελτίωσης της συναισθηματικής ευημερίας: όσο αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειακών ή γευμάτων που μοιραζόμαστε ανά εβδομάδα, τόσο αυξάνονται τα επίπεδα ευτυχίας για τους ενήλικες σε όλες τις χώρες.

Τα γεύματα που μοιραζόμαστε με άλλους έχουν από καιρό αξιολογηθεί ως χρόνος για κοινωνική αλληλεπίδραση και σωστή διατροφή. Σε μια μελέτη-ορόσημο που διεξήχθη σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία και Γερμανία από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα σε συνεργασία με τον όμιλο Barilla, νέα ευρήματα ρίχνουν φως στην ουσιαστική σχέση μεταξύ των γευμάτων που μοιραζόμαστε και της συνολικής ευτυχίας.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης δείχνουν μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του πόσο συχνά οι άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι κατά τη διάρκεια του γεύματος και της ενισχυμένης σύνδεσης, της μείωσης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της βελτίωσης της διάθεσης και στις τρεις χώρες. Επιπλέον, βρέθηκαν σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της συχνότητας των γευμάτων που μοιραζόμαστε και της ευτυχίας των ενηλίκων σε όλες τις χώρες.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα γεύματα που μοιραζόμαστε όχι μόνο συμβάλλουν στην πρόληψη καταθλιπτικών συμπτωμάτων και αρνητικών αποτελεσμάτων για την υγεία, αλλά επιπλέον λειτουργούν ευεργετικά στην ενίσχυση θετικών συναισθήματα και θετικής διάθεσης.

Η μελέτη διερευνά τη σημασία μεταξύ της οικογένειας και των γευμάτων που μοιραζόμαστε στην υγεία και την ευημερία των ατόμων στις τρεις χώρες με πάνω από 1000 συμμετέχοντες από την κάθε χώρα. Αντλώντας στοιχεία από περισσότερες από τρεις δεκαετίες ερευνών που βασίζονται κυρίως στις ΗΠΑ, η τωρινή μελέτη αναδεικνύει τις ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της συχνότητας των οικογενειακών γευμάτων που μοιραζόμαστε και διαφόρων πτυχών της σωματικής και συναισθηματικής υγείας σε όλες τις ηλικίες.

Τα οφέλη των ισχυρών κοινωνικών δεσμών για την υγεία είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. Μια μελέτη μετα-ανάλυσης που δημοσιεύθηκε το 2022 με θέμα την ψυχική υγεία υποδηλώνει ότι η μοναξιά συσχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης ή άγχους, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική υγεία. Αυτή η μελέτη συντροφικότητας βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο εξετάζοντας τη συσχέτιση μεταξύ γευμάτων που μοιραζόμαστε και συνολικής ευτυχίας, τονίζοντας περαιτέρω τα πολύπλευρα οφέλη της κοινωνικής σύνδεσης στην ενίσχυση της ευημερίας.

Η μελέτη αυτή, δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2024 στο περιοδικό Family, Systems, and Health και αποκαλύπτει αδιάσειστα στοιχεία, που υποστηρίζουν τη σημασία της συντροφικότητας γύρω από το τραπέζι.

“Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα οφέλη των γευμάτων που μοιραζόμαστε, πέρα από την αποφυγή αρνητικών αποτελεσμάτων για την υγεία και τα λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, τα κοινά οικογενειακά γεύματα προάγουν την ευτυχία και τα θετικά συναισθήματα, όπως αναδεικνύει η έρευνα”, σχολιάζει ο William Doherty, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Αναμφίβολα, τα γεύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στο να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά γύρω από το τραπέζι, όσο και στο να ενισχύουν τους δεσμούς με τους αγαπημένους τους. Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν το 50% των ενηλίκων και στις τρεις χώρες συμμετέχει σε έξι ή περισσότερα οικογενειακά ή γεύματα την εβδομάδα. Ενώ το δείπνο ήταν το πιο διαδεδομένο κοινό γεύμα, με ποσοστό 65% για όλες τις χώρες, η μεγαλύτερη συχνότητα των γευμάτων που μοιραζόμαστε παρατηρήθηκε τα Σαββατοκύριακα. Επιπλέον, η υψηλότερη συχνότητα των κοινών γευμάτων σημειώθηκε στην Ιταλία, με 74% των ενηλίκων να αναφέρουν έξι ή περισσότερα γεύματα εβδομαδιαίως.

Η Valeria Rapetti, Διευθύντρια Διατροφής και Ευεξίας του Ομίλου Barilla τονίζει: “Είμαστε υπερήφανοι που βλέπουμε ότι η δέσμευση του Ομίλου Barilla να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να προάγει την ευημερία, επιβεβαιώνεται μέσω αυτής της μελέτης. Τα ευρήματα όχι μόνο αναδεικνύουν το θετικό αντίκτυπο των γευμάτων που μοιραζόμαστε στην υγεία των ενηλίκων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του μεσογειακού τρόπου ζωής, αλλά ευθυγραμμίζονται επίσης με την αποστολή μας ‘’Τhe Joy of Food for a Better Life”. Μας εξέπληξε μάλιστα ευχάριστα το γεγονός ότι διαπιστώσαμε ομοιότητες μεταξύ των τριών χωρών. Η Barilla πιστεύει ότι η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών γύρω από το τραπέζι, παράλληλα με το να μοιράζεσαι ένα νόστιμο πιάτο ζυμαρικών, δεν είναι απλώς μια παράδοση, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο διατροφικής κουλτούρας, ικανό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων και των κοινοτήτων. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία όλων, δίνοντας στους ανθρώπους εργαλεία και γνώσεις για την θεμελίωση μιας υγιούς διατροφικής κουλτούρας”.

Πόσο συμβάλλουν οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από το τραπέζι στα θετικά συναισθήματα; Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 50% των ενηλίκων ανέφεραν ότι το γεύμα που απολαμβάνει ήταν ένα από τα πιο συχνά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού. Στις ΗΠΑ, ήταν μακράν το πιο πολυσυζητημένο θέμα, με το 58% των ανθρώπων να δηλώνει ότι συμμετέχει συχνά σε συζητήσεις σχετικά με το γεύμα που απολαμβάνει, ενώ ακολουθούν τα τρέχοντα γεγονότα (45%) και, τέλος, οι τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες (41%). Στη Γερμανία και την Ιταλία, το κύριο θέμα συζήτησης ήταν οι τρέχουσες ειδήσεις και τα γεγονότα (αντίστοιχα σχεδόν 69% και 68%), ενώ το πόσο απολαμβάνουν το γεύμα τους ήρθε στη δεύτερη θέση.

Καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά πολυάσχολα προγράμματα τους και τις απαιτητικές προτεραιότητες, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμιση της σημασίας του να αφιερώνουμε χρόνο για τα γεύματα που μοιραζόμαστε. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό δεκατιανό το Σαββατοκύριακο, είτε για ένα γρήγορο δείπνο τα βράδια της εβδομάδας, τα οφέλη του να μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι είναι αναμφισβήτητα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία των γευμάτων που μοιραζόμαστε μαζί με άλλους ή την οικογένεια και τις πιθανές θετικές επιδράσεις τους στην ευημερία, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεχή διεθνή έρευνα με σκοπό τη στοχευμένη ενημέρωση οργανισμών δημόσιας υγείας.

Άλλα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Προτιμώμενο γεύμα για να το μοιραστείτε με άλλους

Πάνω από το 65% των ερωτηθέντων στη μελέτη αποκαλύπτουν ότι το βραδινό δείπνο ήταν το ιδανικότερο γεύμα για να μοιραστούν με άλλους και το αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 77% κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, το πρωινό κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων είναι μια επιπλέον ώρα της ημέρας, για να μοιράζεται κανείς το γεύμα του (69% και 84% αντίστοιχα), ενώ στην Ιταλία αποτελεί και το μεσημεριανό γεύμα, όπως δήλωσε το 80% των ερωτηθέντων. Επιπλέον, το υψηλότερο ποσοστό μη πραγματοποίησης οικογενειακών γευμάτων σημειώθηκε στις ΗΠΑ και ανέρχεται στο 10%

Προετοιμασία γεύματος και καθαρισμός ως κοινωνικές τελετουργίες

Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί συναντιούνται επίσης γύρω από την προετοιμασία του γεύματος. Το 57% των Ιταλών και το 51% των Γερμανών ανέφεραν ότι το στρώσιμο/προετοιμασία του τραπεζιού είναι μια συχνή δραστηριότητα που γίνεται από όλους μαζί, ενώ παράλληλα και η προετοιμασία του γεύματος είναι επίσης πιο διαδεδομένη σε αυτές τις δύο χώρες (47% για τους Γερμανούς ερωτηθέντες και 43% για τους Ιταλούς).

Παρόλο που οι ερωτηθέντες στις ΗΠΑ ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους που προκύπτουν από την ετοιμασία οικογενειακών γευμάτων, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα διάδρασης και καλύτερης διάθεσης μετά την ενασχόληση με ένα οικογενειακό ή κοινό γεύμα. Ωστόσο, οι Γερμανοί εμφάνισαν μόνο θετικές συσχετίσεις μεταξύ της προετοιμασίας του γεύματος, του μοιράσματος και της βελτιωμένης συναισθηματικής ευεξίας, ενώ οι Ιταλοί ανέφεραν βελτιωμένη διάθεση για το υπόλοιπο της ημέρας μετά το γεύμα.

Οι Ιταλοί είναι λιγότερο πιθανό να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους, καθώς θεωρούν ότι αποσπά την προσοχή τους. Παρόμοια με τους Γερμανούς ερωτηθέντες, προτιμούν να συζητούν τα τρέχοντα γεγονότα και την πολιτική.

Παρ’ όλα αυτά, η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών ήταν υψηλότερη στις ΗΠΑ – οι εν λόγω ερωτηθέντες ανέφεραν την υψηλότερη επικράτηση της παρακολούθησης μιας εκπομπής πριν (55%), κατά τη διάρκεια (46%) και μετά το γεύμα (59%), καθώς και της συζήτησης για την εκπομπή κατά τη διάρκεια του γεύματος, αποδεικνύοντας πώς το στοιχείο της ψυχαγωγίας εκτός από το γεύμα μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία.