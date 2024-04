«Γιατί σε αυτή την οικία των Θεών, μυρίζω μυστικά και φόβο;»

Πρωτότυπη σειρά, στην εποχή των Τυδώρ, βασισμένη στα best–seller μυθιστορήματα

του Βρετανού συγγραφέα C.J. Sansom, σε σενάριο του Stephen Butchard

και παραγωγή των The Forge και Runaway Fridge.

Δείτε το τρέιλερ της σειράς εδώ

Η νέα επική σειρά μυστηρίου, «Shardlake», που εκτυλλίσεται την εποχή των Τυδώρ και είναι βασισμένη στα best-seller μυθιστορήματα του Βρετανού συγγραφέα C.J. Sansom, έρχεται 1 Μαΐου, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Ο Arthur Hughes (Then Barbara Met Alan), υποδύεται τον Μάθιου Σάρντλεϊκ, έναν δικηγόρο με έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης και έναν από τους λίγους έντιμους ανθρώπους σε έναν κόσμο γεμάτο δολοπλοκίες και συνωμοσίες. Ο Σάρντλεϊκ εργάζεται για τον Τόμας Κρόμγουελ, τον οποίο υποδύεται ο Sean Bean (Time), ο επικίνδυνος και παντοδύναμος βοηθός του Ερρίκου Η’. Παρά την ακλόνητη πίστη του Σάρντλεϊκ στον Κρόμγουελ και το Στέμμα, η θέση του στην κοινωνία είναι δυσμενής, λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, καθώς ως άτομο που ζει με σκολίωση κατά την περίοδο των Τυδώρ, υφίσταται την ταπείνωση να κατηγορείται ως «καμπούρης» όπου κι αν πάει. Ο Anthony Boyle (Masters of the Air) υποδύεται τον αλαζόνα και όμορφο Τζακ Μπάρακ, ο οποίος αφήνει τον Σάρντλεϊκ με την απορία του εάν είναι βοηθός ή κατάσκοπος του Κρόμγουελ.

Γεμάτη μυστήριο, αγωνία και απάτες, αυτή η δραματική σειρά τεσσάρων επεισοδίων, βασισμένη στο πρώτο απο τη σειρά μυθιστορημάτων του Sansom, είναι μια ανατριχιαστική περιπέτεια που εκτυλίσσεται στην Αγγλία του 16ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του κλείσιμου των μοναστηριών. Η προστατευμένη ζωή του Σάρντλεϊκ, ως δικηγόρου, ανατρέπεται όταν ο Κρόμγουελ του δίνει εντολή να διερευνήσει τη δολοφονία ενός από τους επιτρόπους του σε ένα μοναστήρι στην απομακρυσμένη πόλη Σκάρνσι. Ο επίτροπος συγκεντρώνει στοιχεία για να κλείσει το μοναστήρι και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την πολιτική επιβίωση του ίδιου του Κρόμγουελ να εξιχνιάσει ο Σάρντλεϊκ τη δολοφονία αλλά και να κλείσει το μοναστήρι. Η αποτυχία δεν είναι επιλογή για τον Σάρντλεϊκ. Ο Κρόμγουελ απαιτεί να συνοδεύεται από τον Τζακ Μπάρακ στο Σκάρνσι, εκεί όπου το δίδυμο αντιμετωπίζεται με εχθρικότητα, καχυποψία και παράνοια από τους μοναχούς που φοβούνται για το μέλλον τους και προσπαθούν με κάθε κόστος να διατηρήσουν το τάγμα τους.

Στη σειρά επίσης πρωταγωνιστούν ο Babou Ceesay ως Άμποτ Φαμπιάν, Paul Kaye ως Αδερφός Τζερόμ, η Ruby Ashbourne Serkis ως Άλις, ο Peter Firth ως Νόρφολκ, ο Matthew Steer ως Γκούντχαπ, ο Brian Vernel ως Αδερφός Μορτίμους, ο Irfan Shamji ως Αδερφός Γκάι, ο David Pearse ως Αδερφός Έντγουιγκ, ο Miles Barrow ως Αδερφός Γαβριήλ, ο Mike Noble ως Μπουζ και η Kimberley Nixon ως Τζόαν.

Σεναριογράφος της σειράς «Shardlake» είναι ο Stephen Butchard (The Good Mothers). Παραγωγοί της σειράς είναι ο George Ormond και ο Mark Pybus για την The Forge (εταιρεία της Banijay UK) και ο Stevie Lee για την Runaway Fridge. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Lee Mason για το Disney+, ενώ ο Jonny Richards είναι εκτελεστικός παραγωγός για το Disney+. Ο Justin Chadwick (The Other Boleyn Girl) έχει σκηνοθετήσει τη σειρά, με παραγωγό τον John Griffin.