Η L’Oréal Hellas παρουσίασε τα πλάνα βιωσιμότητας στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, η L’Oréal Hellas παρουσίασε, σε μία εντυπωσιακή δημοσιογραφική εκδήλωση, τα πλάνα βιωσιμότητας της εταιρείας που εντάσσονται στο παγκόσμιο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, αποδεικνύοντας το θετικό της αντίκτυπο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία.

Βασικοί ομιλητές ήταν η Alessandra Delfini, Γενική Διευθύντρια της L’Oréal Hellas, η οποία στην πρώτη της επίσημη παρουσία στην Ελλάδα, ανέδειξε τους πυλώνες του παγκόσμιου προγράμματος και η Δήμητρα Πετρίδη, Corporate Affairs & Engagement Director της L’Oréal Hellas, η οποία μίλησε για τη συνεργασίες της L’Oréal Hellas με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αναδεικνύοντας τόσο το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της εταιρείας όσο και το κοινωνικό. Επιπλέον, ο Φίλιππος Μιχόπουλος, L’Oréal for the Future Leader της L’Oréal Hellas, ανέλυσε τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που συμβάλλουν στο σεβασμό των ορίων του πλανήτη (Κλίμα-Νερό-Βιοποικιλότητα-Πόροι) αλλά και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της L’Oreal Hellas ενώ ειδική προσκεκλημένη ήταν η Μαρία Χαχάλη, Industrial & Facilities General Manager της Bureau Veritas, η οποία μίλησε για τη βιωσιμότητα στην Ελλάδα, το ρόλο των εταιρειών καθώς και για τη συνεργασία με τη L’Oreal σε επίπεδο ομίλου αλλά και τοπικά σε projects βιωσιμότητας..

Αποστολή της L’Oréal, είναι «Να δημιουργεί την ομορφιά που κινεί τον κόσμο». Έχοντας μια μακροχρόνια δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προστατεύει την ομορφιά του πλανήτη, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον σεβασμό της βιοποικιλότητας και στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Το πρόγραμμα L’Oréal for the Future εγκαινιάστηκε από τον όμιλο L’Oréal το 2020, και σε αυτό περιλαμβάνονται οι φιλόδοξοι στόχοι του ομίλου για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση με χρονικό ορόσημο το έτος 2030.

Η στρατηγική του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Μετασχηματισμός της εταιρείας με σεβασμό στα όρια του πλανήτη

Οι 4 βασικοί είναι: κλίμα, νερό, βιοποικιλότητα και πόροι.

Κλίμα:

Μέχρι το 2025, όλες οι εγκαταστάσεις μας θα έχουν επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και χρησιμοποιώντας 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέχρι το 2030 θα καινοτομούμε για να επιτρέψουμε στους καταναλωτές μας να μειώσουν τις εκπομπές αερίων, που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων μας κατά 25%, σε σύγκριση με το 2016.

Νερό:

Έως το 2030, το 100% του νερού που χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές διαδικασίες θα ανακυκλώνεται και θα επαναχρησιμοποιείται.

Έως το 2030 θα καινοτομούμε για να επιτρέψουμε στους καταναλωτές μας να μειώσουν κατά 25% την κατανάλωση νερού που συνδέεται με τη χρήση των προϊόντων μας έναντι του 2016.

Βιοποικιλότητα:

Έως το 2030, το 100% των συστατικών που βασίζονται σε βιολογικά συστατικά για συνθέσεις και υλικά συσκευασίας θα είναι ανιχνεύσιμα και θα προέρχονται από βιώσιμες πηγές.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί να διατηρήσουμε σταθερή τη συνολική κατοχή γης που είναι ζωτικής σημασίας για την προμήθεια των συστατικών μας, σε σύγκριση με το 2019.

Πόροι:

Όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, έως το 2030 το 95% ή τα συστατικά μας θα έχουν βιολογική βάση.

Έως το 2030, το 100% του πλαστικού που χρησιμοποιείται για τις συσκευασίες είτε θα ανακυκλώνεται είτε θα προέρχεται από πηγές βιολογικής βάσης. Με στόχο το 50% μέχρι το 2025.

Ενδυνάμωση το επιχειρηματικού της οικοσυστήματος, βοηθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο

Ως η κορυφαία εταιρεία ομορφιάς παγκοσμίως, κινητοποιεί/ενισχύει όλο το οικοσύστημα (καταναλωτές, προμηθευτές, λιανοπωλητές) με σκοπό Τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σέβεται παράλληλα τα όρια τον πλανήτη και την ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να μπορούν να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές στις αγορές τους.

Συμβολή στην επίλυση των προσκλήσεων του κόσμου, υποστηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

Η L’Oréal επενδύει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς:

Μέσω του “THE LOREAL FUND FOR WOMEN” έχει την αποστολή να υποστηρίζει γυναίκες που βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις και να αποτρέπει την ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία υποστηρίζοντας τα θύματα

Με το “LOREAL FUND FOR NATURE REGENERATION” υποστηρίζει έργα διατήρησης και ανάπλασης της φύσης.

Συμμετέχει στο “THE CIRCULAR INNOVATION FUND”

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωση αφορά το “ CLIMATE EMERGENCY FUND” με στόχο να υποστηρίξει τις κοινότητες στις πιο εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές περιοχές ναπροετοιμαστούν και να ανακάμψουν από αυτές.

Στην Ελλάδα, η L’Oréal Hellas έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό το σεβασμό των ορίων του πλανήτη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2030:

Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έναντι στόχου για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025, ενώ σκοπός του προγράμματος είναι και η μείωση κατά 50% του CO2 κατά τη μεταφορά των προϊόντων , ανά τελικό προϊόν μέχρι το 2030 για την επίτευξη του οποίου η L’Oreal Hellas έχει κάνει σημαντικά βήματα όπως η αντικατάσταση οδικής μεταφοράς με τρένο και πλοίο, η χρήση ηλεκτροκίνητων βαν στα κέντρα των πόλεων και άλλες βελτιστοποιήσεις.

Σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα, έχουν εγκατασταθεί επιπλέον εξαρτήματα και αυτοματισμοί στα δίκτυά της εταιρείας, καθώς και συστήματα συλλογής και αξιοποίησης του βρόχινου νερού για πότισμα προς όφελος της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, ο στόχος του ομίλου είναι μέχρι το 2030 το 100% των εγκαταστάσεων να έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα της αντίστοιχης περιοχής. Στην Ελλάδα εδώ και δυο χρόνια η L’Oréal Hellas έχει διατηρήσει και ενισχύσει την τοπική βιοποικιλότητα τόσο στα γραφεία της με την πράσινο δώμα, 600 m 2 που έχει πάνω από 40 είδη φυτών για προσέλκυση αντίστοιχων πουλιών και εντόμων, όσο και στο κέντρο διανομών της με διατήρηση σπάνιων ειδών και τη φύτευση επιπλέον ειδών,ενώ έχει δημιουργήσει κουλτούρα βιοποικιλότητας στους εργαζόμενους μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησής τους

Όσον αφορά τα POS Displays (προθήκες & κατασκευές στα σημεία πώλησης), ο στόχος του ομίλου είναι μέχρι το 2025 το 100% των νέων POS Displays να είναι οικολογικά σχεδιασμένα βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας για το τέλος της ζωής τους. Όλα τα POS Displays της L'Oreal Hellas είναι οικολογικά σχεδιασμένα βάσει των κανόνων του ομίλου, ενώ υπάρχει διαχείριση του τέλους ζωής τους μέσω επαναχρησιμοποίησης (2η ζωή σε άλλα σημεία πώλησης ή δωρεές), ανακύκλωσης και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης (upcycling).

ζωή σε άλλα σημεία πώλησης ή δωρεές), ανακύκλωσης και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης (upcycling). Στο κέντρο διανομών εφαρμόζονται βιώσιμες πρακτικές σε ό,τι αφορά τα υλικά συσκευασίας. Συγκεκριμένα έχουν καταργηθεί οι πλαστικές ταινίες στα χαρτοκιβώτια, έχει μειωθεί η χρήση πλαστικού στο τύλιγμα των παλετών και χρησιμοποιείται πλέον μόνο βιολογικό φίλμ από ζαχαροκάλαμο, ενώ πραγματοποιείται 100% επαναχρησιμοποίηση των εργοστασιακών κιβωτίων των προϊόντων της εταιρείας για παραγωγή σάκων σταθεροποίησης του περιερχομένου των κιβωτίων στις παραγγελίες των πελατών της εταιρείας .

Στο πλαίσιο των πράσινων συμφωνιών της για την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού της οικοσυστήματος, η L’Oréal Hellas:

Έχει εγκαινιάσει πιλοτικό πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε 18 από τις μάρκες της σε συνεργασία με τα Hondos Center, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την εταιρεία ανακύκλωσης WATT. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η δέσμευση των καταναλωτών στη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση.

‘Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα “Pharmacies for the Future” με μια σειρά δράσεων που οδηγούν στην πράσινη πιστοποίηση των φαρμακείων σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο διεθνή φορέα πιστοποίησης, Bureau Veritas. Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πράσινης κοινότητας φαρμακοποιών που στηρίζουν έμπρακτα τη βιωσιμότητα μέσα από διάφορες δράσεις συνεχούς βελτίωσης στο φαρμακείο τους και οποίοι θα εξελίξουν τον κλάδο στην πράσινη ανάπτυξη.

Βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές βασιζόμενοι σε στοιχεία για τα προϊόντα της, μέσω του Εργαλείου Σήμανσης Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού αντικτύπου των προϊόντων.

Ισχυρό είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας, μετρώντας πολυάριθμες πρωτοβουλίες και προγράμματα των μαρκών της σε συνεργασία με διαφορετικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα έως σήμερα μετρούν πάνω από 17.000 επωφελούμενους μέσω των πιο κάτω δράσεων:

Ενημέρωση Γυναικών στην Εμμηνόπαυση

Εκπαίδευση για προστασία από παρενόχληση σε δημόσιους χώρους

Συμβουλευτική για προστασία από ενδοοικογενειακή βία

Ενδυνάμωση γυναικών στο επαγγελματικό περιβάλλον και επιχειρηματικότητα

Υποστήριξη & αναγνώριση γυναικών επιστημόνων

Δημοκρατικοποίηση των ευκαιριών στους νέους πτυχιούχους

Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι δράσεις της εταιρείας και των μαρκών της, με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συνεργάζονται έχουν σημαντικά αποτελέσματα έως σήμερα:

000 νέα δέντρα έχουν φυτευτεί

Περισσότεροι από 2500 μαθητές εκπαιδεύτηκαν για το περιβάλλον

000+kg σκουπιδιών αφαιρέθηκαν από την παραλία και τους υποβρυχίους καθαρισμούς και 800 κιλά ανακυκλωμένο πλαστικό αξιοποιήθηκαν για κάδους

Η κα. Alessandra Delfini, Γενική Διευθύντρια της L‘Oréal Hellas δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι μια επίκαιρη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πρόσφατα έπληξαν πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, μας υπενθύμισαν με το πιο σκληρό τρόπο ότι ο πλανήτης μας αλλάζει και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί για αυτόν. Όραμα μας στην L’Oréal είναι να επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας προς ένα μοντέλο λειτουργίας που σέβεται τα όρια του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, στη L’Oréal Hellas, συμβάλλουμε δυναμικά στους στόχους του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future, με ένα σταθερό και συνεπές πλάνο δράσεων, προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμα μας στο περιβάλλον και να αυξήσουμε τη προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε περήφανοι που σε αυτή τη διαδρομή, έχουμε ως συνοδοιπόρους μας, μη κυβερνητικές οργανώσεις που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα.»

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα L’Oréal for the Future, μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του ομίλου για το πρόγραμμα βρίσκονται εδώ.