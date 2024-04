Μαζί με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στηρίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε μια privé προβολή της γαλλικής ταινίας Le Ravissement / Η Αρπαγή, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στις 18 Απριλίου σε διανομή της One from the Heart. Το παρών στο auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου όπου πραγματοποιήθηκε η προβολή, έδωσαν εκπρόσωποι των media και του καλλιτεχνικού χώρου.

Η δραματική ταινία, που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών του Φεστιβάλ Καννών 2023 περιγράφει την ιστορία μιας σύγχρονής γυναίκας που προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αντιμετωπίζοντας αναπάντεχες προκλήσεις στην καθημερινότητά της.

Η σκηνοθέτιδα Iris Kaltenbäck, που έδωσε το παρών στην εκδήλωση για να συνομιλήσει με τους προσκεκλημένους, εξήγησε πως πηγή έμπνευσης για την ταινία της ήταν οι συμπεριφορές παρενόχλησης, κάτι που βιώνουμε συχνά στην καθημερινότητά μας.

Ο μήνας Απρίλιος για τη L’Oreal Paris είναι μήνας ευαισθητοποίησης ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους, που ενεργοποιείται μέσα από το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα STAND UP της L’Oreal Paris.

Σε όλον τον κόσμο, το 80% των γυναικών έχουν ήδη βιώσει σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιο χώρο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η L’Oreal Paris έχει δημιουργήσει το διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης Stand Up, κατά της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους, που εφαρμόζει στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό W.I.N Hellas. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας σεβασμού, αξιοπρέπειας και αξιών, με όχημα τη μεθοδολογία 5D (Distract, Delegate, Document, Direct, Delay).

Το πρόγραμμα αυτό είναι διαδικτυακό και η παρακολούθησή του διαρκεί μόνο 10 λεπτά: https://www.standup-international.com/en/en/training/landing

Γιατί μας αξίζει!

