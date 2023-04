Η Praktiker Hellas σε συνεργασία με το Dinner in the Sky σας ανεβάζει ψηλά!

Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, συνεργάζεται με την Dinner in the Sky και προσφέρει έναν χρωματιστό αλλά και “πράσινο” χώρο υποδοχής, εμπνευσμένο από το φυσικό τοπίο, για να απολαύσουν οι επισκέπτες το γεύμα τους με θέα τον ελληνικό ουρανό.

Από τις 20 Απριλίου έως και 19 Σεπτεμβρίου, στον χώρο της Τεχνόπολης θα βρίσκεται το εντυπωσιακό Dinner in The Sky, στο οποίο μπορεί κανείς να απολαύσει το γεύμα του, 40 μέτρα πάνω από τη γη, με θέα όλη την Αθήνα. Για δεύτερη χρονιά η Praktiker επιμελείται τον χώρο εισόδου του πολυβραβευμένου concept, τον οποίο και έχει μετατρέψει σε ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο αξιοποιώντας πλήρως την προϊόντική γκάμα του Urban Kipos 2023, καμπάνια την οποία το κοινό έχει ψηφίσει…δαγκωτό!

Ένας καταπράσινος χώρος πλαισιωμένος με πανδαισία χρωμάτων και φυτών, μοκέτες γκαζόν, έπιπλα κήπου και ξύλινες λεπτομέρειες υποδέχονται τον επισκέπτη, ο οποίος χάνει την αίσθηση του αστικού γκρίζου ενώ ανακαλύπτει έξυπνες ιδέες και προτάσεις για να εφαρμόσει στον δικό του χώρο. Η εξωτερική κατασκευή έχει φιλοτεχνηθεί από mural artist με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, με graffiti εμπνευσμένo από το μεσογειακό τοπίο.

Μείνετε συντονισμένοι τα social media της εταιρείας για να είστε εσείς οι τυχεροί που θα απολαύσετε με τους αγαπημένους σας ένα ξεχωριστό δείπνο με παραδοσιακές μεσογειακές πινελιές και θέα τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας.

Μάθετε περισσότερα στο praktiker.gr ή τηλεφωνήσετε στο 210 99 40 000.